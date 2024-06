Změny místní příslušnosti zaměstnavatele ke správě sociálního zabezpečení

Domácký zaměstnanec

S ohledem na zvyšující se flexibilitu pracovněprávních vztahů je zcela běžné pracovat z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. Jde o tzv. home office nebo home working. Zákon o nemocenském pojištění v současné době kalkuluje s pojmem „domácký zaměstnanec“. Za domáckého zaměstnance se pro účely nemocenského pojištění považuje takový zaměstnanec, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonává sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sám rozvrhne. Ovšem část zaměstnanců tuto charakteristiku nesplňuje. Jsou to ti, kteří sice pracují z domova nebo na jiném dohodnutém místě, ale v době stanovené zaměstnavatelem. Z důvodu zjednodušení provádění nemocenského pojištění, a zejména s ohledem na výše uvedené, se již nejeví jako účelné institut domáckého zaměstnance v nemocenském pojištění zachovávat, a proto se zrušuje, uvádí se v důvodové zprávě k novele zákona.

Od data účinnosti změny budou muset zaměstnavatelé u zaměstnanců, kteří byli „domáckými zaměstnanci“ a tato činnost nadále trvá, změnit druh této výdělečné činnosti. Například na pracovní poměr, dohodu o provedení práce, smluvního zaměstnance atd.. V registru pojištěnců se druh činnosti domácký zaměstnanec (kód položky L) ruší, a tudíž je nutno doplnit nový druh činnosti (nový kód položky).

V seriálu o připravovaných změnách v nemocenském pojištění jsme již popisovali:

Protokol o kontrole léčebného režimu

Při kontrole léčebného režimu zaměstnavatelem (prvních 14 dnů nemoci nebo karantény) platí, že se o kontrole sepíše písemný záznam, ve kterém uvede výsledek kontroly. Alespoň podle současného změní zákona o nemocenském pojištění. Nově se bude postupovat v souladu s ustanovením § 192 odst. 6 zákoníku práce i pro účely nemocenského pojištění. Záznam o kontrole vyhotoví zaměstnavatel jen v případě, že zjistí porušení povinností.

Kontrolujete zaměstnance v průběhu prvních 14 dnů nemoci? Samozřejmě. V případě porušení léčebného režimu lze snížit nebo odebrat náhradu mzdy.

Zaměstnance v době nemoci nekontrolujeme.

Přiřazení zaměstnavatelé příslušné ÚSSZ

Nově vzniklým zaměstnavatelům určí po účinnosti novely zákona ČSSZ, která Územní správa sociálního zabezpečení (ÚSSZ) bude pro ně místně příslušná z hlediska plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění. Přihláška do registru zaměstnavatelů má být podávána výhradně elektronicky prostřednictvím ePortálu (příslušná úprava se navrhuje v § 93 odst. 9 zákona o nemocenském pojištění). ČSSZ tyto zaměstnavatele elektronicky přes datové schránky informuje o tom, která ÚSSZ je pro ně místně příslušná, dále jim předá informace o příslušném variabilním symbolu a datové schránce určené místně příslušné ÚSSZ a další nezbytné informace.

Může jít o kteroukoliv místně příslušnou ÚSSZ po celé ČR bez ohledu na sídlo zaměstnavatele nebo místo jeho mzdové účtárny. ČSSZ podle důvodové zprávy k novele zákona rozhodne podle aktuálních provozních potřeb a v zájmu efektivního využívání personálních kapacit ÚSSZ a bezproblémového rychlého servisu pro zaměstnavatele. Na druhou stranu aktuálně probíhá komunikace mezi zaměstnavateli a ÚSSZ výhradně elektronicky, proto již není určení místně příslušné ÚSSZ ve stejném okrese, jako je sídlo zaměstnavatele důležité. Výše popsané určení ÚSSZ se týká i zaměstnavatelů, kteří změní sídlo nebo zřídí novou mzdovou účtárnu.

Místní příslušnost a kontrola zaměstnavatelů

Jiná místní příslušnost se bude týkat především tzv. malých zaměstnavatelů, tj. zaměstnavatelů do 26 zaměstnanců. Jak již bylo uvedeno, ČSSZ může určit např. pro malého zaměstnavatele sídlícího v Praze místně příslušnou ÚSSZ v Ostravě. Problémy by ale mohly nastat při kontrole zaměstnavatele. Pokud by se musel dostavit za účelem provedení kontroly do vzdáleného místa, bylo by to neúměrně zatěžující. V zákoně bude z těchto důvodů zakotveno, že kontrola proběhne primárně v okrese, kde má zaměstnavatel sídlo nebo místo mzdové účtárny. Mohou se ale vzájemně dohodnout na jiném vhodném místě.

Delegace příslušnosti zaměstnavatele k ÚSSZ

Místní příslušnost zaměstnavatele k Územní správě sociálního zabezpečení se může dokonce i změnit. A to za použití institutu delegace (§ 83 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění). Změna z podnětu ÚSSZ (delegace) proběhne s určitým časovým odstupem. ČSSZ má povinnost rozhodnout o delegaci s účinky, které nastanou po uplynutí 30 dnů od doručení rozhodnutí zaměstnavateli. Ti musí mít dostatek času se na změnu připravit – změny účtů, datové schránky pro zasílání sdělení ÚSSZ atd.

Důvodová zpráva uvádí i příklad: Rozhodnutí o delegaci je doručeno zaměstnavateli dne 20. 9. 2025, téhož dne je pravomocné (odvolání se nepřipouští). Od následujícího dne začíná běžet doba 30 dnů. Účinky delegace nastávají až po uplynutí této doby, tedy 31. dnem po doručení. Jedná se v tomto případě o dobu (tj. prosté plynutí času, která když uplyne, tak nastane právem předpokládaná skutečnost), nikoliv o lhůtu (tj. časový okamžik pro uplatnění práv – zaměstnavatel žádná práva uplatnit nemůže, má pouze povinnost respektovat rozhodnutí o delegaci).

Místní příslušnost škol a postup v případě jejich uzavření

Jinak se bude postupovat u školských zařízení. V souvislosti s poskytováním ošetřovného z důvodu péče o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení se zavádí místní příslušnost ÚSSZ výhradně podle sídla školského zařízení (dále bude v textu pro zjednodušení užíván pojem školy). Sídla škol uvádí příslušné rejstříky. Škol se totiž v oblasti ošetřovného dotkne povinná elektronická komunikace. Budou zasílat hlášení na předepsaných tiskopisech orgánům nemocenského pojištění v elektronické podobě o tom, že byly uzavřeny, potvrzení o trvání uzavření a skončení uzavření. Oznámení budou opatřena identifikátorem. Na žádost rodičů budou předávat potvrzení o uzavření způsobem, jakým si sami určí (e-mail, SMS, listinná podoba). Oznámení o trvání uzavření budou školy zasílat orgánům nemocenského pojištění nejméně jednou měsíčně (obdobně jako lékaři pro potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby ošetřování či dlouhodobé péče).