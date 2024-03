Představujeme Canvu: Co tento nástroj umí a kolik stojí?

Základní informace o Canvě

Canva byla spuštěna v Austrálii v roce 2013. Mezi její zakladatele patří Melanie Perkins, Cliff Obrecht a Cameron Adams. Jedná se tedy o online platformy pro návrh a vizuální komunikaci, jejichž posláním je umožnit každému na světě cokoli navrhnout a kdekoli to publikovat. Kromě webového rozhraní je možné s Canvou pracovat také na mobilních zařízeních, a to díky aplikacím pro Android nebo iOs. V prvním roce měla více než 750 000 uživatelů a dnes je jich více než 130 milionů. Od založení došlo v rámci společnosti k několika akvizicím a z hlediska funkcí pak k mnoha rozšířením. Jedním z nich bylo v roce 2015 Canva for Work se zaměřením na marketingové materiály nebo o dva roky později Canva for Education určené pro školy a další vzdělávací instituce. Mezi jedny z posledních novinek patří ty spojené s využitím umělé inteligence.

Ukázka rozhraní Canvy Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co můžete v Canvě vytvářet?

Základní lišta je v Canvě tvořena záložkami Navrhování, Firmy, Vzdělávání, Předplatné a ceny a Zdroje informací. Po rozkliknutí položky Navrhování je zde další dělení na Vizuální dokumenty, Fotky a videa, Tisk a Marketing.

Pod vizuálními dokumenty se nacházejí jak obyčejné dokumenty, které můžete vytvářet a sdílet například s týmem, tak například PDF editor, diagramy a grafy nebo šablony pro prezentace a nejrůznější dokumenty jako například jakýkoliv leták, pracovní nabídka, oficiální dopis, pracovní listy a podobně.

U fotek a videí najdou uživatelé editory, a to jak nahraného videa, tak toho z Youtube, dále editor fotografií a nástroj pro tvorbu fotografických koláží. I zde je možnost vybrat si z několika předpřipravených šablon.





Editor fotografií v Canvě Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Záložka tisk je zaměřena na věci, které si můžete vytisknout. Kromě vizitek, přání nebo pozvánek se jedná také o potisky na hrnky, trička, mikiny nebo kalendáře a propisky. Opět se zde nachází mnoho vzorů a není problém si je upravit podle libosti.

Prostřednictvím nástrojů ze sloupce marketing je pak možné vytvořit nejrůznější loga, plakáty, letáky, brožury, ale také například příspěvky pro sociální sítě. Kromě předpřipravených šablon je zde velkou výhodou, že už jsou jednotlivé posty přizpůsobeny tomu, kam je plánujete publikovat, tedy co se týče požadovaných rozměrů a formátů. Uživatelé si zde mohou navrhnout také kompletní webové stránky, nejrůznější nálepky nebo venkovní cedule. Praktickou pomůckou je také generátor QR kódů.

Ukázka volby příspěvků na sociální sítě Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Co dalšího Canva nabízí firmám?

V placené verzi nabízí Canva také spoustu možností pro firmy, a to především z hlediska sdílení a spolupráce mezi sebou. Jde zde možné tvořit nejrůznější obsah v rámci více lidí, spravovat značku nebo materiály, také pracovat s nástroji zaměřenými na produktivitu a pracovní postupy nebo plánovat obsah. Jsou zde i řešení pro různé obory, kam spadá marketing, agentury, kreativa, prodej, startupy nebo oblast nemovitostí. Pod záložkou zdroje se nacházejí také případové studie a další důležité informace.

Jak zde pomůže AI?

V loňském roce představila Canva Magic Studio, které na blogu označila jako velký technologický posun, protože je poháněný umělou inteligencí. Při jeho vytváření vycházeli z toho, aby jednotlivci či týmy nemuseli přecházet mezi více nástroji nebo programy umělé inteligence a měli vše dostupné. Dále dodávají, že více než jen pro zábavu byl každý z jejich produktů Magic Studio vytvořen k řešení skutečných problémů. Například Maggic Design dokáže proměnit nápady v návrhy během okamžiku. Stačí buď písemný pokyn, nebo nahrání médií a nástroj z tohoto požadavku přesně identifikuje, co potřebujete, a rychle vytvoří sofistikované návrhy. Ty pak stačí přizpůsobit a výsledek je hotový. Podobně funkce Magic Design for Video pomůže během několika sekund vytvořit poutavé a profesionální video. Stačí definovat, jaký druh videa chcete, a poté jen sledujete, jak se vytváří video, a to včetně doporučení hudby.





Magic Design zase může pomoci s prezentacemi, kdy jen několika slovy popíšete svůj nápad a sledujete, jak se zaplňují jednotlivé snímky prezentace. Dokonce můžete jediným kliknutím použít značku vaší společnosti. Během několika sekund budete mít vlastní, profesionální prezentaci v písmech a barvách vaší společnosti, která se řídí osvědčenými postupy pro vizuální vyprávění příběhů, doplňují na blogu. Podobných funkcí spojených s umělou inteligencí je na Canvě celá řada a není vyloučeno, že budou dále přibývat.

Ukázka fungování funkce Magic Media – vygenerovaný obrázek na téma „Přání k Mezinárodnímu dni žen pro čtenáře webu Podnikatel.cz“ Autor: Podnikatel.cz s využitím Canva, podle licence: Rights Managed

Kolik to stojí?

Canva nabízí celkem tři formy předplatného: Canva free, Camva Pro a Canva for Teams. Bezplatná verze je určena jen pro jednu osobu a její součástí je jednoduchý drap and drop (přetáhni a pusť) editor, více než milion šablon, přes tisíc typů designů nejen postů na sociální sítě, přes tři miliony fotografií, texty a designy generované umělou inteligencí, design pro tisk a cloudové úložiště o kapacitě 5 GB.

Canva Pro je určena také pro jednoho člena a stojí 119,99 dolarů ročně, což je v přepočtu 2795 korun. Jedná se o vylepšenou verzi bezplatného předplatného a uživatelé tak dostanou neomezený přístup k prémiovým šablonám, k více než 100 milionům fotografií, videí, grafiky a audia nebo ke stovce takzvaných brand kitů. Ty umožňují mít vše kolem značky na jednom místě, a to od log, barev nebo ikon přes další grafiku. Díky tomu je možné vytvářet konzistentní materiály značky. Další výhodou je například možnost rychlého odstranění pozadí nebo možnost rychlého zmenšení nebo přeložení designů a podobně. Dostupné jsou také nástroje pro plánování obsahu na sociální sítě. K dispozici je úložiště dat o velikosti 1 TB a uživatelská podpora dostupná 24/7.

Pro týmy je pak určena verze Canva for Teams dostupná za 300 dolarů za rok pro prvních pět členů (necelých sedm tisíc korun) s tím, že je zde možnost množstevních slev. Uživatelé tohoto balíčku mají přístup ke všemu jako ti, co mají Canva Pro, a navíc mohou například spolupracovat a také editovat a komentovat práci mezi sebou v týmu v reálném čase, vytvářet týmové reporty a insighty nebo plně využívat nástroje umělé inteligence. Cloudové úložiště je také o kapacitě 1 TB a navíc je možné takzvané jednotné přihlašování (SSO) a přístup k AI adminským nástrojům.

Používáte nástroj Canva? ANO, je to dobrý pomocník.

ANO, ale jen výjimečně.

NE, nepotřebuji jej.

NE, ještě jsem se s ním nesetkal/a.

ZATÍM ne, ale zvažuji to.