Přemýšlíte nad koupí nemovitostí pro podnikání? Poohlédněte se po hypotéce

Zatímco osobní hypotékou je možné financovat pouze nemovitosti, které slouží k podnikání z méně než padesáti procent, u živnostenské hypotéky může být nemovitost využívána pro podnikání celá.

Specifika živnostenské hypotéky

Řada živnostníků vykonává svou činnost v bytech a rodinných domech a podobně jsou na tom menší firmy, které často sídlí a vedou provoz v domech svých majitelů. U takových nemovitostí jsou omezené možnosti, jak je zafinancovat. Důvodem je, že spotřebitelské hypotéky lze sjednat pouze na rodné číslo a jsou svázané podmínkou, že k podnikání nesmí být využito více než 50 % nemovitosti. Komerční úvěry toto sice neřeší, ale zase nabízí podstatně kratší dobu splatnosti. Při živnostenské hypotéce může být nemovitost využívána pro podnikání celá, ale předpokladem je, že alespoň část podlahové plochy nemovitosti (stanovuje se individuálně, ale mělo by se pohybovat min. 30–50 %) je přizpůsobitelná k bydlení bez zásadnějších stavebních úprav, popisuje na úvod Martina Lambert, Senior Communication and CSR Manager z Moneta Money Bank.

Hypotéky pro živnostníky nebo firmy mají u institucí různé názvy, ale základ produktu je stejný. U České spořitelny jde o hypoteční úvěr, smlouva se uzavírá na IČ, základní podmínkou je, že financovaná nemovitost musí být vložena do majetku firmy a úroky z úvěru tvoří nákladovou položku firmy. Lze jej využít na financování výstavby, koupě nemovitosti, rekonstrukce a modernizace nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů, refinancování – obecně se jedná o investice do nemovitosti na území ČR, vyjmenovává František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Živnostenskou hypotéku lze použít také na nákup a rekonstrukci nemovitosti, a dokonce i pro její koupi v dražbě. Praktické příklady využití této hypotéky uvádí dále Martina Lambert. Řemeslník kupuje domek, ve kterém bude bydlet a zároveň provozovat svoji dílnu, lékař chce odkoupit dům, který si aktuálně pronajímá ke svému bydlení a provozu své ordinace, advokát si pořizuje byt, ve kterém si zřídí svou kancelář, nebo firma nakupuje rodinný dům, do kterého přesune své sídlo. Podnikatelskou hypotéku může podnikatel navíc čerpat do plné hodnoty zajištění. Tedy 100 % LTV na rozdíl od občanských hypoték, které mají omezené LTV (klient musí mít vlastní zdroje), vysvětluje Pavel Zúbek, vedoucí externí komunikace Komerční banky.

Různé názvy, podobné produkty

Spořitelní družstvo Artesa nabízí podnikatelům a firmám úvěr Artesa DEVELOPMENT sloužící k financování nákupu nebo výstavby (případně rekonstrukce) nemovitostí určených k následnému prodeji nebo pronájmu, kde jsou zdrojem splácení úvěru výnosy z příjmů prodeje nebo nájmů. Maximální poskytovaná výše úvěru je 30 milionů korun a je poskytována do 8 0 % hodnoty nemovitosti. U Artesy je možné postupné čerpání jednotlivých tranší schváleného úvěrového rámce, a to podle postupu stavebních prací. Zajištění úvěru je možné zástavou vlastní nebo kupované nemovitosti, zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti, dohodou směnečného práva včetně blankosměnky nebo dalšími dozajištovacími instrumenty.

Hypoteční úvěr České spořitelny je určen na financování nemovitostí pro vlastní podnikání, koupi bytového domu k pronájmu nebo na financování developerských projektů. K posouzení žádosti o úvěr je potřeba doklad o prokázání právní subjektivity žadatele, dodání informací o předmětu financování, daňového přiznání (nejlépe za 2 uzavřené období), podnikatelského záměru, doklady týkající se zajištění (odhad, pojistná smlouva) a doložení vlastních zdrojů klienta (odvozují se od IR klienta). Každá žádost je posuzována individuálně v závislosti na bonitě žadatele, kvalitě podnikatelského záměru a zastavené nemovitosti, upřesňuje František Bouc. Hypotéka umožňuje pravidelné i nepravidelné splácení, individuální nastavení čerpání, přizpůsobení splatnosti úvěru možnostem klienta a také možnost individuálního zajištění. Zajištění je vždy zástavní právo k předmětné (či jiné) nemovitosti v 1. pořadí, zástavní právo z pojistného plnění. Doporučená míra zajištění je 100 %, lze dozajistit ostatními zajišťovacími prostředky, jako je např. směnka, doplňuje dále Bouc.

V Equa bank mají pro potřeby podnikatelů z různých segmentů v nabídce několik variant hypoték. Jejich nejvýraznější výhodou je jednoduché doložení příjmu, kdy žadatelé dokládají daňové přiznání. Hypotéka VPS je určená jak pro podnikatele, tak zaměstnance z vybraných profesí a Hypotéka PRO je určená výhradně pro podnikatele a živnostníky. Výhodou Hypotéky PRO je specifický způsob, kterým se dokládají příjmy a který je optimalizovaný právě pro podnikatele, dodává Andrea Machálková, PR & Internal Communications Specialist z Equa bank. Jejich hypotékami je možné financovat výstavby nemovitostí, nákup, rekonstrukcí a rozšíření stávajících nemovitostí, výnosové nemovitosti a developerské rezidenční i nerezidenční projekty.

Jedním z typů podnikatelského úvěru ve Fio bance je také developerské projektové financování. Tento úvěr je americkou hypotékou pro fyzické osoby a podnikatele. Je určený jak pro ty, kteří mají v plánu stavět rezidenční nebo komerční nemovitost za účelem jejího prodeje nebo pronájmu, tak pro ty, kteří hledají sídlo pro své podnikání. Ve Fio bance preferují ručení nemovitostí, ale jako doplněk přijímají i ručení bonitními pohledávkami, movitým majetkem nebo případně různými zárukami nebo cennými papíry. Poplatek za poskytnutí úvěru je stanovován individuálně, ale vedení úvěru, účtu i veškerý platební styk je zdarma. Podnikatele navíc nečekají žádné sankce za předčasné splacení této hypotéky.

Profi hypotéka Komerční banky představuje hypoteční úvěr sestavený na míru podnikatelům a malým a středním firmám. Je určený na nákup, rekonstrukci i výstavbu nemovitosti na podnikání a jeho maximální výše je 5 milionů korun. Hypotéku je možné čerpat jednorázově nebo postupně na základě předložených dokladů, a to přímo na účet dodavatelů. Poskytnutí podnikatelského hypotečního úvěru nepodléhá Zákonu o spotřebitelských úvěrech, což znamená, že živnostník nedokládá osobní výdaje a nemusí prokazovat příjmy manželky. Dokládá pouze příjmy plynoucí z podnikání. Pro podepření získání HÚ může doložit také nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvách nájemních budoucích v případě zahrnutí výnosů do příjmů, vyjmenovává Pavel Zúbek. Úvěr je zajištěn pouze pořizovanou nebo rekonstruovanou nemovitostí – nelze kombinovat do zajištění jinou nemovitostí. Schvalovací proces je však zjednodušený a zkrácený. Splátky se platí měsíčně a v Komerční bance je možné sjednat si také doplňkové Pojištění schopnosti splácet.

Živnostenská hypotéka od Moneta Money Bank má splatnost až 30 let a nemá omezenou maximální výši úvěru – záleží na ekonomických možnostech klienta splácet. Flexibilní schvalování úvěru u MONETA Money Bank umožní živnostníkům i firmám výhodně pořídit i nemovitosti, na které by si jinak museli vzít komerční úvěr, zdůrazňuje Martina Lambert. Díky tomu podnikatelé mohou financovat i nákupy rezidenčních nemovitostí, které mohou sloužit jako sídla firem, pro ubytování svých zaměstnanců nebo případně pro jejich rekreaci. Klienti si mohou uplatnit náklady na úroky do nákladů a snížit si tak svůj daňový základ a také využít možnosti mimořádných splátek. Tento produkt má nastavená stejná pravidla, jako mají retailové hypotéky dle spotřebitelského zákona, tedy možnost mimořádných splátek každý rok ve výši 25 % a v době fixace úrokové sazby.

Pokud máte k dispozici nemovitost, kterou můžete použít jako zajištění úvěru, můžete si sjednat Americkou hypotéku u Raiffeisen bank. Výše úvěru se stanoví na základě zástavní ceny nemovitosti a schopnosti úvěr řádně splácet. Jak podnikatel využije dané finance, záleží na něm. K získání Americké hypotéky je potřeba nemovitost vhodná k zajištění, být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tisíc do 50 milionů a doložení jednoho platného daňového přiznání za minulé účetní období, finančních výkazů firmy: rozvaha a výkaz zisků ztrát (výsledovka) a potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění.