Přivýdělek při evidenci na úřadu práce: Kolik si můžete vydělat v roce 2026?

Lidé, kteří jsou vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, si mohou i nadále přivydělávat. Musí však dodržet zákonem stanovená pravidla. Největší omezení se týká výše výdělku i typu pracovního vztahu.
Limit pro přivýdělek v roce 2026
Nekolidující zaměstnání je práce, která nebrání tomu, aby člověk zůstal vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Může jít o pracovní poměr, služební poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).
V roce 2026 nesmí měsíční hrubý výdělek překročit 11 200 korun, což odpovídá polovině minimální mzdy. Pokud člověk vykonává více pracovních činností současně, jejich výdělky se pro posouzení limitu sčítají.
Jak upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, naopak dohodu o provedení práce (DPP) nelze při evidenci na úřadu práce uzavřít.
Přivýdělek znamená stopku pro podporu
Pokud uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti a nastoupí do nekolidujícího zaměstnání, o evidenci na úřadu práce nepřijde. Po dobu výkonu práce mu však úřad výplatu podpory v nezaměstnanosti pozastaví.
Jakmile nekolidující zaměstnání skončí, úřad výplatu podpory znovu obnoví. Důležité ale je, že doba, po kterou byla podpora kvůli přivýdělku pozastavena, se nezapočítává do podpůrčí doby. Jinými slovy, člověk o část podpory nepřijde, pouze se její čerpání přeruší.
Zdravotní pojištění platí stát
Po dobu evidence uchazeče o zaměstnání hradí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění se za uchazeče neplatí. Evidence na úřadu práce se však za zákonem stanovených podmínek započítává jako náhradní doba důchodového pojištění, což může mít význam při posuzování nároku na starobní důchod.
Důležitá pravidla
Při přivýdělku během evidence na úřadu práce je důležité dodržet několik základních pravidel:
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měsíční hrubý výdělek nesmí v roce 2026 překročit 11 200 korun,
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přivydělávat si lze pouze v pracovním poměru, služebním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ),
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dohodu o provedení práce (DPP) během evidence uzavřít nelze, pokud uzavřete dohodu o provedení práce, je třeba skutečnost nejpozději do 8 kalendářních dnů oznámit úřadu práce, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bude ukončeno.
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pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, její výplata bude po dobu nekolidujícího zaměstnání pozastavena a po skončení zaměstnání opět obnovena.
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pokud máte současně více přivýdělků, jednotlivé částky se sčítají.
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přiivýdělek v rámci nekolidujícího zaměstnání je nutné nahlásit úřadu práce nejpozději v den nástupu k jeho výkonu, včetně informace o výši odměny. Neoznámení měsíčního výdělku ve stanoveném termínu nebo neoznámení uzavření smlouvy ve stanoveném termínu může vést k vyřazení z evidence, tak si na to dejte pozor.