Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Úřednice v kanceláři u stolu s dokumenty a klienty
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Registrace zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení bude jiná, občas bude nutné využít i novou akci – storno registrace.

V předchozím článku server Podnikatel.cz popisoval nově požadovaný údaj k registraci zaměstnance (případně doplnění údajů u stávajících zaměstnanců), a to nejvyšší dosažené vzdělání. Nyní se zaměříme na typy akcí v rámci registrace zaměstnance, především na situace, kdy bude nutné pracovněprávní či jiný vztah stornovat. 

Co se dozvíte v článku
  1. Registrace zaměstnance pro účely JMHZ
  2. Akce registrace zaměstnance
  3. Jakým způsobem provádět storno PPV? 

Registrace zaměstnance pro účely JMHZ

Nový proces registrace zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele podle § 18, 19 a 35 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (ZoJMHZ) nahrazují od 1. dubna 2026 dosavadní postup týkající se zasílání Oznámení o nástupu do zaměstnání podle § 94 zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném do 31. března 2026. 

Zaměstnancem se pro účely registrace rozumí

Uvedená definice „zaměstnance“ odpovídá vymezení tohoto pojmu podle různých právních předpisů a nemusí tak jít jen o zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Oproti původním informacím došlo ke změně, zřejmě se nebudou přihlašovat a ani v průběhu měsíce dubna „dohlašovat“ žáci a studenti v produktivní činnosti (příjmy z praktického vyučování mimo pracovněprávní vztah) a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.  

Nově se bude u všech zaměstnanců v pracovním poměru hlásit dosažené vzdělání

Nově se bude u všech zaměstnanců v pracovním poměru hlásit dosažené vzdělání

Akce registrace zaměstnance

Konkrétní pracovněprávní či jiný právní vztah budou zaměstnavatelé přihlašovat novou registrací (zkratka REGZEC) pod jedním z uvedených druhů činností (výběrem z příslušného číselníku). V rámci registrace zaměstnance přicházejí v úvahu následující typy akcí: 

  1. Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání, Oznámení o zahájení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o zahájení PPV (pracovněprávního vztahu) jiného než základního. 
  2. Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání, Oznámení o skončení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o skončení PPV jiného než základního.
  3. Registrace zaměstnance – Změna údajů zaměstnance. 
  4. Registrace zaměstnance – Oprava chybných údajů zaměstnance. 
  5. Registrace zaměstnance – Převod zaměstnance k jinému VS (variabilnímu symbolu). 
  6. Registrace zaměstnance – Vznik příslušnosti k českým právním předpisům. 
  7. Registrace zaměstnance – Skončení příslušnosti k českým právním předpisům.
  8. Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního.

Jakým způsobem provádět storno PPV? 

V současné době, pokud zaměstnavatel požaduje provést storno PPV, učiní tak výhradně prostřednictvím písemné žádosti (volná forma), kterou zašle na příslušnou OSSZ.  Akce „Storno PPV“ u stávajícího podání oznámení o nástupu zaměstnance (ONZ), kterou lze zaslat elektronickou formou, pro tyto účely není k dispozici. Zavádí se až v souvislosti s JMHZ. Bude ji tedy možno v ostrém provozu plně využívat a zaslat tak elektronickou formou od 1. dubna 2026, s tím, že podání REGZEC s typem akce 8 (Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního) se podává elektronickou formou ve zcela výjimečných případech, kdy např. došlo k chybě ze strany zaměstnavatele (v jasně definovaných případech oprav druhů činností – rozhodně ne u všech oprav druhů činností) nebo v případě, že původní podání Registrace zaměstnance nemělo být vůbec zasláno (např. zaměstnanec do zaměstnání nakonec fakticky nenastoupil), vysvětlila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. 

HR26

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Podání „Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního“ bude provedeno na celém původně zaslaném podání, a to kdykoliv během trvání pracovně právního vztahu, popř. i po jeho skončení, nemá časové omezení. K tomuto podání s typem akce 8, bude možno doložit průvodní vysvětlující dopis ve formě elektronické přílohy, ze kterého je patrna vůle zaměstnavatele PPV kompletně vymazat (stornovat) včetně zdůvodnění tak, aby ÚSSZ byla o této skutečnosti řádně informována. 

Pro úplnost Jitka Drmolová za ČSSZ uvedla, že v systémech ČSSZ nedochází k automatickému zpracování tohoto podání REGZEC s typem akce 8. Výmaz PPV je prováděn vždy ze strany ÚSSZ referentským způsobem, a to až po předchozím posouzení oprávněnosti tohoto kroku a přešetření dalších souvisejících (navazujících) skutečností, které se od výmazu PPV odvíjí (např. zda již nedošlo k výplatě dávek nemocenského pojištění, zda došlo v odůvodněných případech k opravě zaslaných JMH apod), což znamená, že zpracování takového podání není provedeno v systémech ČSSZ ihned po jeho přijetí, ale s časovým odstupem potřebným k ověření všech souvisejících skutečností a oprávněnosti. Závěrem ještě Jitka Drmolová doplnila, že toto podání REGZEC s typem akce 8 je již v současné době v pilotním provozu, kterého se účastní pilotní organizace a v systémech České správy sociálního zabezpečení je plně funkční.

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR
Ikona

Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Témata:

