Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

V předchozím článku server Podnikatel.cz popisoval nově požadovaný údaj k registraci zaměstnance (případně doplnění údajů u stávajících zaměstnanců), a to nejvyšší dosažené vzdělání. Nyní se zaměříme na typy akcí v rámci registrace zaměstnance, především na situace, kdy bude nutné pracovněprávní či jiný vztah stornovat.
Co se dozvíte v článku
Registrace zaměstnance pro účely JMHZ
Nový proces registrace zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele podle § 18, 19 a 35 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (ZoJMHZ) nahrazují od 1. dubna 2026 dosavadní postup týkající se zasílání Oznámení o nástupu do zaměstnání podle § 94 zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném do 31. března 2026.
Zaměstnancem se pro účely registrace rozumí
- zaměstnanec podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
- zaměstnanec podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- fyzická osoba, kterou zaměstnavatel podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zaměstnává nebo k níž je ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění,
- poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, nebo
- zaměstnanec podle zákoníku práce (včetně zahraničních zaměstnanců).
Uvedená definice „zaměstnance“ odpovídá vymezení tohoto pojmu podle různých právních předpisů a nemusí tak jít jen o zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Oproti původním informacím došlo ke změně, zřejmě se nebudou přihlašovat a ani v průběhu měsíce dubna „dohlašovat“ žáci a studenti v produktivní činnosti (příjmy z praktického vyučování mimo pracovněprávní vztah) a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.
Akce registrace zaměstnance
Konkrétní pracovněprávní či jiný právní vztah budou zaměstnavatelé přihlašovat novou registrací (zkratka REGZEC) pod jedním z uvedených druhů činností (výběrem z příslušného číselníku). V rámci registrace zaměstnance přicházejí v úvahu následující typy akcí:
- Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání, Oznámení o zahájení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o zahájení PPV (pracovněprávního vztahu) jiného než základního.
- Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání, Oznámení o skončení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o skončení PPV jiného než základního.
- Registrace zaměstnance – Změna údajů zaměstnance.
- Registrace zaměstnance – Oprava chybných údajů zaměstnance.
- Registrace zaměstnance – Převod zaměstnance k jinému VS (variabilnímu symbolu).
- Registrace zaměstnance – Vznik příslušnosti k českým právním předpisům.
- Registrace zaměstnance – Skončení příslušnosti k českým právním předpisům.
- Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního.
Jakým způsobem provádět storno PPV?
V současné době, pokud zaměstnavatel požaduje provést storno PPV, učiní tak výhradně prostřednictvím písemné žádosti (volná forma), kterou zašle na příslušnou OSSZ. Akce „Storno PPV“ u stávajícího podání oznámení o nástupu zaměstnance (ONZ), kterou lze zaslat elektronickou formou, pro tyto účely není k dispozici. Zavádí se až v souvislosti s JMHZ.
Bude ji tedy možno v ostrém provozu plně využívat a zaslat tak elektronickou formou od 1. dubna 2026, s tím, že podání REGZEC s typem akce 8 (Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního) se podává elektronickou formou ve zcela výjimečných případech, kdy např. došlo k chybě ze strany zaměstnavatele (v jasně definovaných případech oprav druhů činností – rozhodně ne u všech oprav druhů činností) nebo v případě, že původní podání Registrace zaměstnance nemělo být vůbec zasláno (např. zaměstnanec do zaměstnání nakonec fakticky nenastoupil), vysvětlila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.
Podání „Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního“ bude provedeno na celém původně zaslaném podání, a to kdykoliv během trvání pracovně právního vztahu, popř. i po jeho skončení, nemá časové omezení. K tomuto podání s typem akce 8, bude možno doložit průvodní vysvětlující dopis ve formě elektronické přílohy, ze kterého je patrna vůle zaměstnavatele PPV kompletně vymazat (stornovat) včetně zdůvodnění tak, aby ÚSSZ byla o této skutečnosti řádně informována.
Pro úplnost Jitka Drmolová za ČSSZ uvedla, že v systémech ČSSZ nedochází k automatickému zpracování tohoto podání REGZEC s typem akce 8. Výmaz PPV je prováděn vždy ze strany ÚSSZ referentským způsobem, a to až po předchozím posouzení oprávněnosti tohoto kroku a přešetření dalších souvisejících (navazujících) skutečností, které se od výmazu PPV odvíjí (např. zda již nedošlo k výplatě dávek nemocenského pojištění, zda došlo v odůvodněných případech k opravě zaslaných JMH apod), což znamená, že zpracování takového podání není provedeno v systémech ČSSZ ihned po jeho přijetí, ale s časovým odstupem potřebným k ověření všech souvisejících skutečností a oprávněnosti. Závěrem ještě Jitka Drmolová doplnila, že toto podání REGZEC s typem akce 8 je již v současné době v pilotním provozu, kterého se účastní pilotní organizace a v systémech České správy sociálního zabezpečení je plně funkční.