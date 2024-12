Rok 2024 ve světle legislativních změn pro zaměstnavatele

Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr od roku 2024

První důležitou novinku přinesla zaměstnavatelům s odloženou účinností novela zákoníku práce. Šlo o zavedení řádné dovolené u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Při výpočtu nároku i čerpání dovolené postupuje zaměstnavatel stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Jelikož ale zaměstnanci konající práci na dohody mimo pracovní poměr nemají zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která je k výpočtu řádné dovolené nezbytná, je pro tento účel zákonem stanovena fiktivní týdenní pracovní doba, a to dvacetihodinová. Zaměstnavatele přesto poskytování řádné dovolené dohodářům potrápilo. Aby mohla být při ukončení dohody proplacena, musí dohoda skutečně skončit, což není splněno při návaznosti dalšího pracovněprávního vztahu. Vysvětlovali jsme v článku: Dovolená u dohodářů poskytovaná od roku 2024 zkomplikuje jejich opakované uzavírání

Vládní konsolidační balíček a změny v závislé činnosti

Poměrně zásadní změny přinesl do oblasti zaměstnávání vládní konsolidační balíček. Zrušil některé slevy na dani a nezdanitelné části základu daně, upravil oblast „přidanění“ nepeněžní výhody v možnosti využívat služební automobil také k soukromým účelům, upravil osvobození zaměstnaneckých benefitů (limit na úrovni poloviny průměrné mzdy), zrušila se plátcova pokladna a další.

Významnou změnou byl tzv. „příspěvek na stravování“. V podstatě se sjednotilo poskytování u nepeněžního příspěvku na stravování (stravenky) a stravenkového paušálu. Nepeněžní poskytování stravování zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nyní není pro daňové účely neomezené. Naopak na straně zaměstnavatele jsou výdaje vynaložené na naplnění práv zaměstnanců týkajících se jejich pracovních a sociálních podmínek (včetně stravování), vyplývající z kolektivní smlouvy, interní směrnice zaměstnavatele nebo individuální dohody uzavřené se zaměstnancem daňově uznatelné, a to i v případě poskytnutí příspěvku na stravování v nadlimitní výši.





Produkt spoření na stáří a dlouhodobá péče

Do zákona o daních z příjmů byl od počátku roku 2024 zaveden další pojem, a to „produkt spoření na stáří“, který zahrnuje i dlouhodobý investiční produkt. S tím je spojena i úprava § 15 zákona o daních z příjmů, včetně možnosti „pojištění dlouhodobé péče“. Zaměstnanci si zaplacené příspěvky na tyto nové produkty mohou uplatnit spolu s penzijním a životním pojištěním v celkové výši 48 000 Kč za zdaňovací období. Současně jim může zaměstnavatel na tyto produkty přispívat formou zaměstnaneckého benefitu (do zaplacené částky 50 000 Kč ročně jde o příjem od daně ze závislé činnosti osvobozený). Změnu přinesl zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Dohody o provedení práce

Snad největší změnou byla několikerá a nakonec v podstatě neuskutečněná změna v dohodách o provedení práce. Změny přinesl vládní konsolidační balíček. Nejprve dva limity, kdy jeden by se posuzoval u jednoho zaměstnavatele a druhý v součtu u různých zaměstnavatelů při souběžných dohodách s jedním zaměstnancem s možnou dodatečnou účastí na nemocenském pojištění. Tato úprava nakonec účinnosti nenabyla a byla nahrazena režimem oznámené dohody.

V polovině roku 2024 byla spuštěna pouze evidence všech DPP (i nepojištěných). Zaměstnavatelé zasílají počínaje měsícem červencem 2024 nový elektronický formulář Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce. Výkaz musí poslat za každý měsíc, ve kterém zaměstnávají zaměstnance na dohody o provedení práce. Spolu s Výkazem DPP lze odeslat i oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na DPP.

Nakonec ani režim oznámené dohody plánovaný od roku 2025 nenastane. V podstatě bude zavedena „staronová“ úprava u dohod o provedení práce.

Další změny u zaměstnaneckých benefitů v polovině roku

Další novinku přinesl pozměňovací návrh k novele zákona, kterým se změnil zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Šlo o stejný pozměňovací návrh, který upravil problematiku dohod o provedení práce. Od poloviny roku se poupravilo pořádání společenských akcí pro zaměstnance o jakékoli společenské akce, dále osvobození při stravování bývalých zaměstnanců i školkovné pro děti zaměstnanců (změny šly využít zpětně po celý rok 2024). I těmto novinkám se server Podnikatel.cz věnoval. Více v článku: Tři zásadní změny u zaměstnaneckých benefitů od července 2024

Změny v hlášení zahraničních zaměstnanců

Od poloviny roku 2024 došlo rovněž k dalším úpravám v oblasti zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Zaměstnavatelé nyní vyplňují buďto Informační kartu, nebo Sdělení o nástupu, či Sdělení o ukončení pracovněprávního vztahu. A to výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

vyplněním formuláře na webu,

zasláním XML souboru ze svého mzdového programu do datové schránky Úřadu práce ČR nebo

přímou integrací jejich informačního systému s rozhraním MPSV – přímé volání služby založené na standartu GovTalk.

Novinkou je i vládní nařízení, kterým se stanovil seznam států, u jejichž pracovníků se pracovní oprávnění nevyžaduje. Jde o devět států, jejichž zaměstnanci nepotřebují pracovní oprávnění. Od roku 2025 se seznam doplňuje o desátý stát (Tchaj-wan) a zavádí se povinnost hlásit tyto zaměstnance Informační kartou.

Srpnová novela zákoníku práce

Změny pro zaměstnavatele však tímto výčtem zdaleka neskončily. Následovala srpnová novela zákoníku práce. Byla původně plánována od 1. července 2024. Nakonec nabyla účinnosti s pouhým měsíčním zpožděním. Většina změn nabyla účinnosti okamžitě, některé však až od roku 2025. Šlo o novelu vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2024. Přinesla zásadní změny do odměňování (minimální mzda a zaručený plat), dále možnost rozvrhování pracovní doby zaměstnancem, u dohod možnost sjednání měsíční odměny včetně příplatků, upravilo se i kolektivní vyjednávání, pracovní doba a odpočinek některých zdravotnických pracovníků, zavedl se vyšší osobní příplatek u platu, nový postup při výpočtu náhrad a částečně se upravila i řádná dovolená.

Změny v insolvenčních a exekučních srážkách ze mzdy

Snad poslední nejvýraznější změnou roku 2024 byla oblast srážek ze mzdy. Od 1. října se zásadně změnily dosavadní postupy. V exekucích šlo o nový postup při vícečetných srážkách ze mzdy a upřesnění okamžiku pro zahájení srážky ze mzdy. V případě insolvencí změny reagovaly především na nové způsoby oddlužení. Šlo o změny ve srážkách při výživném, zavedení součinnosti, možnosti srážet odměnu insolvenčního správce i před schválením oddlužení atd.

Všem popisovaným, ale i dalším změnám v oblasti zaměstnávání jsme se postupně v průběhu roku věnovali. Pokračovat budeme samozřejmě i v roce 2025. Bude opět plný převratných změn. Personalisté a mzdoví účetní rozhodně nebudou ani v následujícím roce zahálet.