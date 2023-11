Soud potvrdil pokutu pro Notino. Přidávat do košíku pojištění zásilky je nezákonné

Notino se dopustilo hned dvou prohřešků

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokutovala v roce 2020 e-shop Notino za to, že spotřebitelům automaticky přiřazoval do nákupního košíku i „pojištění zásilky za akční cenu“ v ceně 15 Kč, aniž by si zákazníci toto pojištění sami vybrali a vložili do nákupního košíku. Podle inspekce tím obchod porušil § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele. Inspekce též udělila obchodu sankci za to, že u zmíněného pojištění uváděl „jistota doručení a žádné reklamační řízení s dopravci“, tedy práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona a tím rovněž porušil zákon o ochraně spotřebitele (nekalá praktika). Za oba prohřešky musel e-shop zaplatit 15 000 Kč.

E-shop po zamítnutí odvolání podal žalobu k soudu, který ji však zamítl s tím, že pokud byl spotřebitel o automatické volbě pojištění zásilky informován pouze v úvodním kroku objednávky (nákupní košík) a následně již byla tato předvolba, na níž se spotřebitel aktivně nepodílel, skryta v ceně zboží, a pokud bylo třeba aktivního zamítnutí této automatické předvolby, šlo o předvolbu protizákonnou. Ohledně druhého přečinění pak soud konstatoval, že první věta popisující nabízenou službu je nepochybně zavádějící a rozhodnutí ČOI bylo v pořádku.

Elektronický košík jako reálný košík, uvedl soud

Notino se ale s rozsudkem nesmířilo a podalo kasační stížnost. Ani před Nejvyšším správním soudem (NSS) však e-shop před několika týdny neuspěl. NSS nejprve připomněl, že de facto stejný případ řešil už v červenci 2022, kdy u něj definitivně prohrála firma Onio, která provozovala e-shopy www.rucni-naradi.cz a www.w-pneumatiky.cz.





Tehdy soud v rozsudku konstatoval, že naplnění požadavku na odbornou péči podnikatelem spočívá ve vytvoření autonomního prostoru, v němž se spotřebitel může svobodně rozhodnout ohledně zájmu o určité zboží či službu a posléze přistoupit k realizaci vlastní vůle. Podobně, jako je nemyslitelné, aby při fyzickém nákupu podnikatel vkládal do spotřebitelova košíku zboží, o které neprojevil zájem, platí stejný požadavek i ve virtuálním prostoru elektronického obchodování. (…) Těžko lze považovat za dodržení požadavků na odbornou péči, jestliže podnikatel přidá k nákupu spotřebitele další položku, aniž jej o tom informuje či jej na tuto skutečnost upozorní, a spoléhá na to, že si spotřebitel této skutečnosti všimne a v případě nezájmu položku vyloučí, jinak mu bude automaticky naúčtována.

Soud dále odmítl srovnávání volby pojištění zásilky s volbou způsobu dopravy a platby. Podle soudu je totiž nutné rozlišovat mezi službami opominutelnými a neopominutelnými. Zatímco bez volby dopravy či způsobu platby není možné nákup v internetovém obchodě úspěšně dokončit, pojištění zásilky pro úspěšný nákup nutné není. Průměrný spotřebitel neočekává, že se v jeho nákupním košíku objeví položka, o jejíž koupi aktivně neprojevil vůli. U kroku volby dopravy a způsobu platby však musí předpokládat, že po něm bude vyžadována součinnost (např. zadáním doručovací adresy, volbou pobočky pro vyzvednutí objednaného zboží nebo zadáním platebních údajů apod.). Lze tedy uzavřít, že opomenutelné a neopomenutelné služby nabízené při nákupu v internetovém obchodě mají rozdílné vlastnosti a význam a jako k takovým je nutno k nim přistupovat, uvedl v rozsudku NSS.

E-shop nezachránil ani průměrný spotřebitel

Soud nesouhlasil s e-shopem ani v otázce míry obezřetnosti, kterou lze žádat od průměrného spotřebitele. Jak upozornil soud, sám obchod vyvolal stav, kdy zákazník musí aktivně odstranit z nákupního košíku položku, o kterou nemá zájem a kterou si do košíku sám nevložil. Nejvyšší správní soud má za to, že průměrný spotřebitel neočekává ve svém nákupním košíku položku, kterou si sám nevybral, a i při dodržení patřičné míry pozornosti může tuto položku vyřadit, podotkl soud.

Závěrem NSS potvrdil i rozhodnutí krajského soudu ohledně druhého provinění, kdy se i podle názoru NSS snažil e-shop nalákat k zakoupení pojištění výhodami, které vyplývají přímo ze zákona. Není významné, že tak stěžovatelka činí formou proklamace, která neobsahuje sloveso, zbytek sdělení totiž nic nemění na tom, že tyto proklamace jako výhody prezentují to, co plyne ze zákona. Snaha stěžovatelky tyto proklamace relativizovat, je irelevantní, neboť je stěžovatelka v souvislosti s nabídkou vůbec neměla uvádět, pokud chtěla sdělit pouze to, že při nahlášení ztráty či poškození zašle obratem nové zboží, uzavřel NSS.

Na protiprávnost upozorňovali odborníci již před lety

Že je přidávání položek do košíku, které si zákazník neobjednal, nezákonné, přitom upozorňovali odborníci již před lety. Pokud by vám e-shopy produkt nechtěly tak trochu úlisně podsunout, asi by použily jen nějaké to UX nastavení (optimalizaci pro nakupovací proces samotný) a třeba vám produkt nabídly (nebo „našeptaly“) do košíku spíš, než že by ho tam rovnou daly. Obchází tak tím ten váš krok. Vědomý krok. To, že produkt opravdu chcete a sám ho do košíku dáte. A to za mě naplňuje nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná, komentovala pro server Podnikatel.cz v roce 2019 advokátka Petra Dolejšová.

Podobně věc vysvětloval i právník advokátní kanceláře Taylor Wessing ČR Jiří Stratil: Pokud si tedy spotřebitel objedná přes e-shop kupříkladu notebook a automaticky je k němu přidáno pojištění jeho dopravy, nejedná se o postup, který je v souladu s právem. Spotřebitel by v takovém případě měl nárok na vrácení částky, kterou za pojištění zaplatil.

Alza pokračovala navzdory pokutě

Ještě v roce 2019 však některé e-shopy tento postup zkoušely. Jak tehdy upozornilo sdružení dTest, šlo například o obchody Notino.cz, Krasa.cz, Hodinky.cz či Sperky.cz. Podobný postup objevil dTest v internetových obchodech s elektronikou, například u Alza.cz či CZC.cz. V případě některých notebooků byla automaticky předvyplněna koupě kancelářského balíku Microsoft Office.

Není bez zajímavosti, že Alza.cz automatické přidávání sady Microsoft office tehdy aplikovala, přestože za tento prohřešek dostala již o rok dříve pokutu 150 000 Kč.

Každopádně platí, že nyní již výše zmíněné e-shopy přidávání neobjednaných položek do košíku neaplikují.