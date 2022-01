Stahujte žádost o kompenzační bonus pro rok 2022. Kdo a odkdy může žádat?

Kompenzační bonus se vrací

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který opětovně zavádí pro OSVČ, společníky malých „eseróček“ a lidi pracující na dohody o provedení práce a pracovní činnosti kompenzační bonus, již vyšel ve Sbírce zákonů. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu došlo k několika změnám. Zřejmě nejvýznamnější novinkou je, že pro nárok na bonus už není třeba 50% pokles tržeb, ale stačí snížení o 30 %.

Podnikatelé si sice už mohou stáhnout žádost o kompenzační bonus, neměli by ji však ještě podávat. V návrhu je totiž stanoveno, že tzv. srovnávaným obdobím není kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období, ale kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. V praxi to znamená, že až po skončení těchto měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022, upozornila finanční správa.

Jak půjde žádost podat

Žádost o kompenzační bonus půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

prostřednictvím webové aplikace,

e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),

datovou schránkou,

prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),

prostřednictvím poštovních služeb,

osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Dokdy se budou žádosti podávat

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za první období tedy půjde podat do 1. března 2022. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Jaké podmínky musí splnit OSVČ

Aby na bonus dosáhla OSVČ, musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 22. listopadu 2021 či která má přerušenou činnost po 22. listopadu 2020. OSVČ nicméně může vzniknout nárok na kompenzační bonus pouze za kalendářní den, ve kterém není její samostatná výdělečná činnost přerušena.

Psali jsme: Časté otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu pro OSVČ

Jaké podmínky musí splnit společníci s.r.o.

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založených za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 22. listopadu 2021.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 120 tisíc korun v jednom ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Psali jsme: Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o.