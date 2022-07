Užijte si dovolenou bez starostí. Cestovní pojištění pokrývá i covid

Jak nabídku ovlivnil koronavirus?

V Generali Česká pojišťovna se situaci přizpůsobili v počátcích pandemie, tedy již v roce 2020. Šlo zejména o srozumitelné vysvětlení situace veřejnosti tak, aby se ve všem co nejvíce zorientovala. Klienty jsme přehledně informovali a i nadále informujeme o aktuálním dění na našem webu, upřesňuje tiskový mluvčí Jan Marek. V ČSOB epidemii měli dříve ve výlukách z pojištění, což už nadále neplatí a tato výluka byla zrušena. Ke koronaviru přistupujeme jako k akutnímu onemocnění, a pokud klient vycestuje do země, kam MZV nezakazuje cesty, pojistné plnění bychom poskytli, doplňuje Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Také v Komerční pojišťovně k onemocnění COVID-19 přistupují jako ke každému jinému onemocnění. V případě onemocnění před vycestováním uhradí storno náklady spojené s cestovní službou (ubytování, letenka apod.) jak v případě onemocnění COVID-19 (pozitivní test) či v případě nařízené karantény pro podezření z onemocnění COVID-19. V případě onemocnění v zahraničí uhradí léčebné výlohy (léky, náklady na testy, ošetření, převoz do nemocnice), náhradní letenku v případě nemožnosti vrátit se zpět v původním termínu (pokud klient onemocní COVID-19 či bude v karanténě pro podezření z onemocnění COVID-19) a u některých programů cestovního pojištění v rámci platebních karet hradí prodloužení pobytu v délce až 5 nocí, popisuje Michal Teubner, Brand Strategy and Communication z Komerční banky.

Nová připojištění

Pro toho, kdo se rozhodne trávit dovolenou v Česku a okolí, v Allianz nabídli specifický produkt MojeČeskoSlovensko, který nabízí cestovní pojištění včetně praktických asistenčních služeb (včetně cykloasistence) na území ČR plus 50 km za hranicemi a na území SR. Česká podnikatelská pojišťovna rozšířila aktuální nabídku cestovního pojištění o připojištění Covid plus, které kryje kromě nákladů na akutní ošetření a hospitalizaci v rámci léčebných výloh také náklady spojené s nařízenými testy a karanténou v zahraničí a náhradní dopravu zpět domů do ČR v souvislosti s onemocněním covid-19. Takže pokud kvůli kontaktu s nakaženým má pojištěný nařízenou karanténu a nemůže odcestovat zpět domů v plánovaném termínu, z cestovního připojištění Covid plus uhradí ČPP pojištěnému náklady na ubytování, stravu a náhradní dopravu zpět do ČR (náklady vynaložené na návrat domů, pokud karanténa byla ukončena po plánovaném termínu návratu), vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí z České podnikatelské pojišťovny. Na výběr je ze tří limitů pojistného plnění ve variantách MINI, OPTI, MAXI s limitem až 40 tisíc korun na osobu.

Klienti Union pojišťovny si mohou už od konce minulého roku zvolit rozšířené pojistné krytí díky doplňkovému pojištění PANDEMIC. To se vztahuje na všechny státy světa bez ohledu na epidemiologickou situaci (platí tedy i v rizikových „červených“ zemích). Klientům, kteří v zahraničí onemocní koronavirem, budou tak proplacené náklady na příklad na ubytování v případě nařízené karantény v zahraničí, ambulantní vyšetření, přepravu do zdravotnického zařízení. Testy na koronavirus mohou být cestovním pojištěním kryté v případě, když jde o testy indikované lékařem na stanovení diagnózy. Ne pro účely vstupu nebo výstupu ze země, podotýká Beáta Dupaľová Ksenzsighová, mluvčí z Union pojišťovny.

Také v UNIQA pojišťovně zahrnuli covid-19 ve všech zemích (i červených) a nově zavádí i připojištění zpožděného nebo zrušeného letu. Na začátku června přidali do nabídky nové připojištění covid-19 v Direct pojišťovně. Podobně jako u ostatních se týká situací, kdy člověk v zahraničí covidem onemocní nebo mu bude nařízená karanténa. Připojištění stojí 20 korun za den a při onemocnění covidem-19 v zahraničí zaplatí případné léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, převoz nebo repatriaci do limitu 3 milionů korun.

I ve Slavia pojišťovně bylo nově přidáno připojištění nákladů spojených s léčbou COVID-19 a preventivní karanténou podle semaforu ministerstva zahraničních věcí. Náklady spojené s léčbou COVID-19 kryjeme až do plného limitu sjednaných léčebných výloh a s tímto připojištěním klient navíc získává i krytí rizikových sportů, dodává Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny. Od počátku pandemie u nich funguje také Asistenční služba Covid Asisstance, kde operátor v češtině klientovi poskytne aktuální informace a pravidla o cílové destinaci a pro vycestování z ČR a zajistí i objednání na PCR testy v předem stanovený čas v blízkosti bydliště klienta.

Co vše pojištění může krýt?

Jak vysvětluje Renata Čapková, základem kvalitního cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, doplněné o pojištění úrazu, odpovědnosti a zavazadel. Pojištění je dále možné rozšířit o storno cesty, zpoždění letu, zpoždění zavazadel, únos letadla, nevyužitou dovolenou, či dokonce pojištění léčebných výloh pro zvířata pod názvem Zvíře plus, která cestují se svým majitelem, vyjmenovává dále. V Allianz pojišťovně jsou v rámci pojištění léčebných výloh, jak potvrdila Marie Petrovová, Senior Expert Komunikace, hrazené léky a další zdravotnický materiál, ambulantní ošetření, hospitalizace včetně operace, zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči, horská služba…), doprava do nemocnice a případně i z ošetření, repatriace do ČR, výlohy na dopravu a ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného nebo akutní zubní ošetření.

Cestovní pojištění v Direct pojišťovně si může každý nastavit, jak potřebuje, přičemž v základu jsou vždy léčebné výlohy, zubní ošetření, fyzioterapie a cestovní asistence. Mezi připojištění podle Michala Kárného, senior copywritera z Direct pojišťovny, patří například výše zmíněné pojištění covid-19, pojištění odpovědnosti, právní asistence, pojištění spoluúčasti na pronajatém vozidle, pojištění náhradního sportovního vybavení nebo pojištění manuální práce.





Pojištění spoluúčasti na věci půjčené nabízí jako připojištění Generali Česká pojišťovna. Klienti jej ocení v případech, kdy si na cestách v půjčovně půjčí kola, elektrokola, osobní auto, karavan, obytný vůz, motocykl, plachetnici do 20 metrů délky nebo motorový člun do výkonu 300 koní a dojde k jejich poškození. V takovém případě toto pojištění hradí spoluúčast za předpokladu, že půjčené věci byly pojištěny, doplňuje Jan Marek. Krátkodobé pojištění domácnosti na cesty je pak možné sjednat v ČSOB Pojišťovně.

Ve Slavia pojišťovně jsou zásadním prvkem cestovního pojištění asistenční služby koncipované dle dopravy, kterou klient pro svoji cestu zvolil. Jiný rozsah pomoci bude klient potřebovat v případě, že zvolil cestu letadlem, kdy bude řešit zejména zpoždění či zrušení spoje, ověření nároku na kompenzaci, refundaci letenek za zrušené lety, zajištění noclehu nebo přesměrování na jiný spoj. V případě, že klient cestuje autem, bude ho zajímat zejména možnost zjištění náhradního vozidla pro pokračování v cestě na dovolenou, odtažení jeho vozidla do servisu k opravě a v případě neopravitelného defektu zpět do ČR, vysvětluje Ladislav Bělina.

Možná připojištění:

Pojištění covid-19

Pojištění odpovědnosti

Pojištění zavazadel

Úrazové pojištění

Právní asistence

Pojištění stornopoplatků

Asistenční služby

Pojištění spoluúčasti na pronajatém vozidle

Pojištění náhradního sportovního vybavení

Pojištění spoluúčasti na věci půjčené

Pojištění zpoždění letu

Pojištění rizikových sportů

Pojištění manuální práce

Pojištění domácnosti

Náklady veterinární léčby

Storno zájezdu

Repatriace

Zmeškání odjezdu

Únos letadla

Pojištění léčebných výloh pro zvířata

Balíčky pro ochranu letního, zimního či golfového vybavení

Pojištění proti teroristickým útokům

Pojištění přerušení nastoupené cesty, …

Jaké jsou výhody cestovních pojištění?

V Direct pojišťovně klientům nenutí žádné balíčky a jen si tak vyberou to, co chtějí. Platí to i pro připojištění covid-19 kryjící onemocnění i karanténu. Je dobrovolné, například lidé s očkováním tak nemusejí platit za něco navíc, když nechtějí, dodává Michal Kárný. Také rizikové sporty si zde klienti pojistí jen na dny, kdy budou skutečně sportovat, a to klidně i v průběhu dovolené. Ve Slavia pojišťovně je pak krytí rizikových sportů v ceně. Mezi výhody cestovního pojištění od UNIQA patří, že platí všude ve světě a cenově se odlišuje Evropa/Svět bez Kanady a USA/Svět s Kanadou a USA – protože náklady v USA a Kanadě jsou mnohem vyšší než jinde, tak je oddělili. Podobně v Direct pojišťovně mají čtyři oblasti: Evropa, Svět bez Kanady a USA, Svět s Kanadou a USA, Česká republika.

Cestovní pojištění Generali Česká pojišťovna mají nastavené tak, aby si ho lidé mohli přizpůsobit svým potřebám a jsou zde štědře nastaveny pojistné limity, které začínají na 5, pokračují 25 a končí 100 milionech korun. Nabízí také slevové akce, a to za on-line sjednání, nebo rodinné a skupinové slevy. Ty pro rodiny a skupiny je možné využít také v ČSOB Pojišťovně a v České podnikatelské pojišťovně získáte zase slevu ve výši 25 % při sjednání prostřednictvím webových stránek. Aktivace pojištění závisí na druhu platby. Nejrychlejší způsob umožňuje sjednání pojištění prakticky během pár minut. Připojištění covid plus aktuálně dostupné na pobočce, připravujeme sjednání také přes webové stránky pojišťovny, prozrazuje Renata Čapková.

Na co si dát pozor?

NN Životní pojišťovna má licenci na životní pojištění a cestovní pojištění tedy nenabízí. Nicméně součástí cestovního pojištění bývá kromě nezbytného pojištění léčebných výloh také možnost připojistit úrazy nebo případnou hospitalizaci a tento typ připojištění v NN nabízí jako součást pojistné ochrany v rámci smlouvy životního pojištění. V této souvislosti stojí za to připomenout, že je dobré před létem zrekapitulovat své stávající pojištění a zjistit, co má klient již pojištěno. Pojištění úrazů, a to i ve variantě „Na cesty“ se zesílenou pojistnou ochranou pro případ dopravních nehod, pojištění pro případ hospitalizace či dalších rizik mohou mít klienti již sjednané. Pak je na nich, zda si i tato rizika chtějí na omezenou dobu k pojištění léčebných výloh v zahraničí ještě jednou připojistit, upozorňuje Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny.

Podle Renaty Čapkové řada lidí spoléhá na pojištění v rámci platební karty a doporučuje tak před cestou ověřit výši limitů pojistného plnění a podmínky, za jakých je pojištění možno čerpat a co vlastně pojištění kryje. Cestovní pojištění v platební kartě je totiž většinou koncipováno jen jako pojistná ochrana se základními riziky a limity pojistného plnění jsou nízké. Ani Jan Marek neradí se při cestách po Evropě spoléhat na kartičku zdravotní pojišťovny nebo na pojištění k platebním kartám.

Ladislav Bělina doporučuje se pojistit včas před odjezdem, zvážit rizikovost cílové destinace a podle toho zvolit výši limitu krytí, případně myslet na to, v kterých zemích je zdravotní péče extrémně drahá. Jak zdůrazňuje Michal Teubner, klient by měl mít pokryta všechna rizika, která by ho na jeho cestách mohla potkat – tedy zvážit typ cesty a aktivity, které bude v rámci cesty podnikat, a podle toho vybrat typ pojištění. Pojistná nebezpečí se těžko odhadují, zvláště například v exotickém prostředí, kde se člověku může stát leccos a nelze předvídat, jak náročný lékařský zákrok si případné zranění nebo onemocnění vyžádá. Vyplatí se proto myslet na dostatečný limit pojistného plnění pro léčebné výlohy.

V Allianz pojišťovně aktuálně upozorňují na rizika spojená s onemocněním covid. Podstatné je, jaké je doporučení ze strany ministerstva zahraničí v době vycestování a klientům tak například doporučují sledovat situaci v zemi, kam chtějí cestovat. Některé země jsou aktuálně před kolapsem zdravotnického systému, takže i banální onemocnění může způsobit velké komplikace, říká Marie Petrovová.