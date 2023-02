V obchodě s prádlem se na ni dívali skrz prsty. Díky tomu rozjela své podnikání

Nenašla obchod, kam by chtěla chodit nakupovat

Klára Hrušková přiznala, že prvním impulsem pro založení Caresse bylo to, že s kamarádkou v Praze nenašly obchod, kam by chtěly chodit nakupovat. A to jak z hlediska rozumné ceny, tak zacházení. Pamatuje si, jak se na ni ještě jako na studentku v jednom obchodě dívali skrz prsty. Chtěla jsem chodit nakupovat někam, kde bych se cítila dobře, prodavačky by byly milé a já bych se před nimi nestyděla, že jsem tlustá. Abych se tam cítila dobře a cena byla odpovídající, popisuje Klára. Vzpomíná, že se vše rozběhlo na základě prádlových večírků. Tehdy měly s kamarádkou strašně málo peněz, půjčily si od rodičů každá 150 tisíc korun, což bylo na otevření a vybavení prodejny opravdu málo. Tak nakoupily zásoby a začaly s nimi jezdit po republice. Nejdřív do Brna, ke kamarádovi, do čajovny. A potom k mé mámě do práce do zasedačky, která se zrovna nepoužívala. Vzaly jsme tam prádlo a dělaly jsme poradenství pro máminy kolegyně. Tím se otočily prvotní peníze na rekonstrukci prodejny, dodává Klára.

V Caresse se v začátcích chtěli odlišit hlavně poradenstvím, přístupem a rozsahem velikostí. Tehdy byl v Praze Bra expert, který Klára Hrušková v roce 2018 koupila. Jejich cílem tehdy bylo, aby se u nich dámy cítily spíše jako u kamarádky než jako v obchodě. Aby se opravdu cítily dobře, aby k nim šly bez ohledu na to, že se třeba zrovna necítí hezké nebo že se stydí a podobně. Zkrátka aby se cítily úplně v pohodě.

U poradenství jsou nejdůležitější soft skills

Když moje máma, která je štíhlá, sportovní a prakticky plochá, viděla, že já nebudu ani štíhlá, ani sportovní a rozhodně ne plochá, tak mi dala tehdy hříšnou tisícovku, ať si jdu koupit pořádné prádlo do Prioru, popisuje Klára Hrušková s tím, že tehdy dostala velikost 90 D. Potom jí kamarádka řekla, že takovou velikost nemá, objednala si proto prádlo z Anglie. Najednou z 90 D měla 75 G a nebyla jejími slovy tlustá a mdlá, ale měla tvar a podprsenka jí podepřela prsa. Protože to kvalitní podprsenka dělá, dá prsům dost místa v košíčku a obvod drží. Je to podobné, jako když se jde do hor a člověk má batoh. Batoh je těžký, ale místo, aby ho nesl na ramenou na popruzích, tak si zapne přezku na bedrech, aby tíhu toho batohu rozložil na bedra a kyčle. A stejným způsobem to funguje s podprsenkou, jenom s tím rozdílem, že tíha těch prsou nesmí být na ramínkách, ale rozložená na celém obvodu, vysvětluje.

To, jak sedí prádlo, že má být obvod pevný, košíček dostatečně prostorný, kostice široké a podobně, jsou pravidla, která se naučí každý. Je to jako řidičák nebo jízda na kole, ale důležité je, co je kolem toho. Složitější jsou soft skills, povídání se zákazníkem a to, jak se cítí. Klára Hrušková se musela naučit například trpělivosti s dámami, kdy některé přijdou a řeknou, že mají po sedmdesátce a nosí takovou podprsenku celý život. A také je podle Kláry nejdůležitější naučit se neztrácet víru, že to tam někde je, naučit se zacházet s dámami, aby se pořád cítily dobře. I když jim nesedí třeba třetí podprsenka, tak aby pořád neměly pocit, že mají špatné tělo a nic jim nesedí, ale aby měly pocit, že jsou v pohodě a v dobrých rukou, doplňuje.

„Matka má vždycky pravdu“

Ostych zákaznic se Kláře Hruškové daří překonávat tím, že její prsa byla už několikrát vidět například na sociálních sítích. Ukazuje se také na přehlídkách, svléká se a nemá s tím problém a pomáhá jí to. Není to o tom, že by byla exhibicionista nebo chtěla, aby její tělo každý viděl, ale ženy si díky tomu uvědomí, že má stejné tělo jako tisíce jiných a že to jejich je úplně normální. Zjistila jsem, že nejistoty a nepříjemné pocity nebo komplexy mají i ženské, které v mém pohledu jsou jako namalované nebo vypadají, že sestoupily z nějaké antické sochy. I ony se cítí nehezké a každá to v sobě někde máme, popisuje Klára Hrušková a dodává, že jí velmi pomohlo porodit dvě děti. V tu chvíli už jsem se evidentně posunula do kategorie matek a matka má vždycky pravdu, upřesňuje s úsměvem.

Jednou, když do Caresse došla paní s tím, že se stydí, tak jí Klára Hrušková řekla, jestli jí pomůže, když se svlékne také. Zákaznice si uvědomila, že dvě nahaté ženské v kabince jsou divnější než jedna prodavačka a jedna zkoušející zákaznice a pochopila, že se stydět nemusí. Samozřejmě jsou zákaznice, kterým to nedělá dobře, tady pak pomáhá pověst Caresse a to, jak je celý brand stavěný. Nestyďte se u nás, my se o vás postaráme, a to o všechny. Jsme normální ženské, zdůrazňuje Klára Hrušková. Ta dále doplňuje, že v recenzích se často opakuje, že bylo zpočátku zvláštní se svléknout, ale pak už to bylo úplně v pohodě.

Podle Kláry Hruškové je také důležité přistupovat k lidem s velkým respektem. Například, když vchází prodavačka za zákaznicemi do kabinky, tak se vždycky ptá, a to i kdyby šla po desáté. Je to proto, aby ženu nepřistihla v nějaké choulostivé situaci. A ptá se také vždy, než ženě sáhnou do podprsenky. Rozhodně to tedy není o tom, že by se na ni prodavačky vrhly a začaly jí upravovat prsa. To je důležité kvůli kosticím a nalezením správné velikosti košíčků. Když se ženy necítí dobře, tak to prodavačky ukazují na sobě nebo přes oblečení. Když jsou prsa dobře podepřená, drží. Jsou krásně tvarovaná, jsou na místě, líp se dýchá a rovnají se záda, shrnuje Klára Hrušková.

Dodavatele vybírají podle toho, co chtějí samy nosit

Na odhadnutí poptávky by se podle Kláry Hruškové hodila věštecká koule. Prozradila, že dodavatele vybírají podle toho, co samy nosí a chtějí nosit. Vybírají tedy něco, v čem je jim dobře a co má dobrý poměr cena a výkon. Mají nabídku v několika cenových hladinách, ale v každé musí tento poměr fungovat. Pro Kláru je důležité, aby dodavatel měl jak kvalitní prádlo, tak dostatečnou zásobu velikostí, protože velký rozsah zaručuje, že o tom něco ví. Také chce, aby dělali fotky a aby jejich byznys byl v rámci možností etický. Snaží se také, aby to bylo kvalitní prádlo, které dlouho vydrží.





V Caresse tak mají hodně dodavatelů, protože každý dělá trochu jiné oblečení. Snaží se přitom držet osvědčených střihů a modelů, které se pořád točí. Každý půlrok jsou nové barvy v těch nejoblíbenějších střizích. Také ví, jaký materiál nebo látka daného modelu dobře funguje, neničí se a podobně. Samozřejmě, že jsou věci, o kterých jsme byly přesvědčené, že se budou líbit, ale ono to tak nebylo. Je to ale i naopak, doplňuje Klára Hrušková. Dále dodává, že například z hlediska barev jsou hodně limitované tím, co jim dodavatelé vytvoří, protože to vychází i podle Pantone a v těch barvách se pak nosí oblečení. Mezi klasické oblíbené barvy prádla však stále patří černá a tělová.

I když mají Caresse také internetový obchod, více se věnují prodejnám. Jedním z důvodů je, že e-shop nemají levnější než jiné e-shopy a na prodejnách mají servis. A také je důvodem to, že chtějí, aby dámy přišly k nim. Mají rády osobní kontakt, chtějí se zákaznicím věnovat. Přes e-shop si pak mohou zákaznice po návštěvě obchodu udržet. Nejvíce v Caresse dají na osobní doporučení, ale investují také do PPC reklamy nebo výkonnostní reklamy na Facebooku. Povědomí o značce zvyšují také různé služby a akce. Například prádlový večírek spočívá v tom, že si žena pozve kamarádky, přijdou na prodejnu, dostanou láhev bublinek a navzájem si poradí, jestli je červená lepší než modrá. Potulný cirkus zase znamená, že Caresse sbalí pomyslný krám a jedou do jiného města.

Kolegyně jsou úžasné parťačky

Klára Hrušková říká, že má velké štěstí na kolegyně. Ty jsou podle ní spíše kamarádky než zaměstnankyně. Mluví o nich jako o kolegyních, protože jsou to dle jejích slov úžasné parťačky. Pobočky přibývaly postupně. Nejdříve na Korunní 32, kde se otevírala pobočka v říjnu 2012. Poté se plánoval obchod v Brně. Mezitím došlo na stěhování, jeden obchod byl uzavřen a z jedné pobočky se stal outlet. Řízení jednotlivých poboček není problém, a to ani ve vzdáleném Brně, protože jsou tam podle Kláry Hruškové šikovné holky. Jedeme hodně přes internet, kolegyně spolu komunikují a posílají si prádlo, co chybí. Možná by to chtělo důraznější péči, ale já mám pocit, že kdybych do toho vstupovala, tak to tím rozbiju, dodává s tím, že má štěstí na lidi.

Při výběru spolupracovnic je pro Kláru důležité, aby si sedly lidsky. Většina z nich se stala zaměstnankyněmi ze zákaznic. Jedna kolegyně například dělala v pekárně vedle jejich obchodu, ony jí díky jejím výborným chlebíčkům vídaly denně, a když se pekárna zavírala, tak ji přijaly. Rekrutují kolegyně také z lidí, které nosí jejich prádlo. Ony vědí, proč ho nosí a chtějí to předat dál. To je pro ně kouzlo, zdůrazňuje Klára Hrušková. Na některých prodejnách nabízí Caresse jako službu hlídání dětí. Mají koberec, hračky a člověka, který je za to zodpovědný, a maminky si mohou v klidu vybrat.

Prodejů se dotkla i válka na Ukrajině

Při covidu bylo pro Caresse těžké přesunout se na internet. Předtím totiž osm let byla hlavní komunikace napřímo. Pomohl ale brafitting online, kdy byly zákaznicím posílány balíčky s podprsenkami, ony je zkoušely před kamerou a ukazovaly, jak jim to sedí. Službu brafittingu online používají dodnes. Klára Hrušková také reaguje na covidové kompenzace. Podle jejích slov nebyly úplně dobře nastavené, ale lepší něco než nic. Mít ze dvou let rok zavřeno byla výzva. Zároveň když člověk vidí, jak se v supermarketech to prádlo prodávalo. Bylo to náročný, ale přežili jsme, vzpomíná.

Caresse se také dotkla krize a válka na Ukrajině. V tomto ohledu je Klára Hrušková pyšná na jejich zákaznice, protože spousta z nich začala pomáhat a zapojila se také do jejich akce. Vybrali jsme asi čtyři a půl tisíce podprsenek. Téměř jeden a půl tisíce ukrajinských dam si pro ně přišlo. Dostaly podprsenky a mohly si je vybrat v důstojném prostředí, doplňuje Klára Hrušková.

Není to zadarmo