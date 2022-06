V příštím roce se výrazně zvýší náhrada mzdy

Od 19. října jsou vyšší i cestovní náhrady

Zvýšily se i cestovní náhrady, a to s účinností od 19. října zpětně. Vzhledem k tomu, že od začátku roku došlo ke zvýšení ceny za pohonné hmoty, konkrétně potom benzinu, o více jak 20 %, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aktualizaci vyhlášky. Tím došlo k navýšení průměrné ceny z původních 27,80 korun za litr na 33,80 korun na litr.

Tvrdší sankce za porušení protiepidemických opatření

Vláda chce přitvrdit sankce za porušení protiepidemických opatření. Podnikatelé by mohli dostat pokutu až do výše 3 milionů korun. Zpřísnily by se sankce i pro fyzické osoby, a to až na 50 tisíc. Kontrolovat a pokutovat přímo na místě by nově mohla i policie. Příslušnou novelu zákona schválila před několika dny vláda. Identický návrh nicméně parlamentem už jednou neprošel.

Nové povinnosti pro restaurace i jejich masivní kontroly

Blíží se kontroly bezinfekčnosti hostů v restauracích, kde jejich provozovatelé budou muset povinně kontrolovat u zákazníků tzv. OTN. Hygienici zamíří do všech okresů. První velkou akci hygienici chystají na 4. a 6. listopadu. Hygienici za doprovodu policistů provedou asi 1200 až 1500 kontrol týdně. Zapojena je zhruba tisícovka pracovníků.

Zkracuje se doba platnosti testů

Od pondělí 1. listopadu se také změní platnost PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. Omezí se i úhrady preventivního testování z veřejného zdravotního pojištění. 1× týdně antigenní a 2× měsíčně PCR test bude hrazený pouze osobám do 18 let, dále rozočkovaným po první dávce vakcíny proti COVID-19 a těm, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací.

Kompenzační bonus musí vrátit tisíce lidí

Kompenzační bonus musí vrátit 2,5 tisíce lidí. Úřady chtějí v prověřování oprávněnosti vyplacených bonusů pokračovat i nadále.





Počet společností se překvapivě zvyšuje rychleji

Navzdory pandemické situaci, nepříznivé situaci na trhu práce a jen mírnému růstu ekonomiky se celkový počet společností v letošním roce zvyšuje rychleji než v předchozích dvou letech. Čísla jsou překvapivá. Ze všech krajů v České republice vzniklo od začátku roku nejvíce společností v Praze, v Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji.