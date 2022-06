Všechny podrobnosti kolem příspěvku 5000 Kč na dítě

Příspěvek se bude vyplácet na děti do 18 let věku. Nárok budou mít domácnosti s příjmy do 1 milionu korun hrubého. Vláda očekává, že peníze by mohla začít posílat v srpnu.

Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Detailní manuál si přečtěte v samostatném článku.

Server Podnikatel.cz provedl na základě zveřejněných nápojových lístků srovnání cen několika nealkoholických nápojů ve vybraných gastronomických podnicích napříč republikou.

Jak jsme psali, například v restauraci U Šumavy plánovali zvednout ceny kvůli zdražení energií a cen dodavatelů, a to jak u jídla, tak nápojů. Sylvio Spohr, majitel Café Louvre a prezident asociace Apron, vysvětloval, že když hostinský potřebuje peníze, tak je jedno, co zdraží – musí získat více peněz, aby přežil, a je jedno, jestli půjdou z nápojů nebo jídel. To si musí rozhodnout každý podnikatel sám v rámci své strategie, doplňuje. Více v článku.

Rozvržená pracovní doba v malé firmě je pravidelně ve všední dny, tedy pondělí až pátek. Zaměstnavatel však požaduje, aby zaměstnankyně dorazila namísto v pátek v sobotu.

Vzhledem k tomu, že se jí požadovaná změna nehodí, obrátila se tedy na Státní úřad inspekce práce s dotazem, zda je povinna požadavek splnit. Jak takové situace řeší zákoník práce? Popisujeme v tomto textu.

Jak uvádí zákoník práce, dovolená je nejméně čtyři týdny v kalendářním roce. Pokud se jedná o soukromý sektor, je možné dobrovolné navýšení dovolené.

U některých zaměstnanců ale vzniká ze zákona nárok dokonce na pětitýdenní dovolenou. Pokud jde o stanovení termínu dovolené, většinou je možná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Poslední slovo v této věci má vždy zaměstnavatel. Nejenže schvaluje termín dovolené, ale podle zákona může termín zrušit, nebo zaměstnance dokonce z dovolené odvolat. Může šéf zrušit termín naplánované dovolené? Přečtěte si odpověď.

Finanční správa ČR už v minulém týdnu informovala o podvodných e-mailech, které se objevují v e-mailových schránkách poplatníků a upozorňují na chyby v daňových přiznáních.





E-mailové zprávy obsahují přílohy, které by rozhodně neměli příjemci stahovat. Tento e-mail není legitimní a nebyl odeslaný Finanční správou ČR, upozorňuje úřad.

Berňák nyní také upozorňuje na nebezpečné znaky pokročilejší phishingové kampaně, které lze pozorovat. Zároveň si prohlédněte náhled podvodného e-mailu.

Vláda dnes na svém zasedání schválila daňový balíček, který s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Na 2 miliony korun vzroste také hranice maximálních ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.

Hlavní novinkou daňového balíčku je možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu až do dvou milionů korun. Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího roku vzroste také podmínka pro využívání paušální daně, tedy placení daní, sociálního i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez přehledů pojistného. Očekáváme, že příští rok by se díky tomu mohlo k paušální dani nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků, komentoval ministr financí Zbyněk Stanjura. Podrobnosti v samostatné aktualitě.