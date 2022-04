Sladký byznys firmy Steiner & Kovarik, který si zakládá na kvalitě, posunul životní dráhy Silvie Steinerové a Petra Kovaříka do vysokých výšek. Díky jedinečné alchymii jejich čokoládové dílny se propracovali až k prestižnímu ocenění Great Taste Producer, kterým se v Česku jako výrobci čokolády pyšní jediní. O jejich příběhu jsme si povídali s Petrem Kovaříkem, který byl hostem serveru Podnikatel.cz.

Petře, v čem se liší luxusní čokoláda od té běžné, pokud tedy do toho nebudeme zahrnovat tu vyšší cenu?

Luxusní čokoláda od té normální se liší v tom, že pro výrobu se kupuje celý kakaový bob, který se poté dává melanžéru, kde se bez toho, aby se rozděloval bob na kakaové máslo a kakaový prášek, zpracuje a vznikne z toho stoprocentní kakaová hmota, která se následně upravuje. A tímto směrem výroby chceme ve Steiner & Kovarik jít.

Rozdíl mezi obyčejnou a luxusní čokoládou je tedy ve formě zpracování?

Přesně. Industriální čokoláda vzniká tak, že se nejdřív oddělí kakaové máslo, kakaové máslo se prodá do kosmetiky a farmacie a zůstane kakaový prášek, což je vlastně odpad. A ten je základem toho, co se dává do potravinářství. A tímto způsobem vzniká normální mléčná tabulka, která se prodává v supermarketech s tím, že kakaový prášek, pokud k němu přidáte spoustu mléka, spoustu cukru, tak z toho vznikne tabulka čokolády, kterou si kupujete v supermarketu.





Vaše značka má příběh, který začal už v roce 2011. Můžete ho přiblížit?

Pracoval jsem v oboru automotive pět let a v roce 2011 jsem jel na beachvolejbalový camp a potkal jsem tam dámu, která obchodovala s čokoládou. Ještě ji nevyráběla, ale založila značku, která byla v centru Prahy, a snažila se prodávat kvalitní produkty. A v tu chvíli jsem si řekl, že tato značka má daleko větší potenciál, tak jsem obvolal 400 hotelů s tím, že asi 70 z nich postupně začalo od nás produkty odebírat. Na základě zajímavého zisku jsme začali produkty vyrábět sami. Jezdili jsme po Itálii, kde jsme hledali různé výrobce strojů, kteří nás zároveň při tom naučili taky výrobě čokolády. A takhle jsme v roce 2012, tedy o rok později, začali i vyrábět.

Takže vaše obchodní partnerka je zároveň vaší ženou?

Je to moje obchodní partnerka a zároveň životní partnerka.

Když se vrátíme k základu luxusní značky, na koho vlastně svojí značkou cílíte? Komu chcete potěšit mlsný jazýček?

V Česku je to stále těžké, protože čeští zákazníci jsou pořád zvyklí na akce jedna plus jedna zdarma. Proto cílíme na zákazníky, kteří nehledají pouze to, co konzumovat, ale kdo hledá harmonii pro sebe i své okolí. Není to zatím úplně velké množství lidí, ale věříme, že se to bude čím dál tím víc zvyšovat a že čím dál tím víc lidí bude doopravdy hledat to, co nejenom jí, ale co konzumují doopravdy v globálu.

Myslel jsem spíše konkrétní zákazníky a místa, protože jste naznačoval, že jste zpočátku obvolával hotely. A v nich se dle mého nacházejí spíše turisté nebo movitější klientela. Na koho tedy cílíte?

Ano, zpočátku jsme cílili na turisty, byli jsme na začátku i v duty free obchodech, potom jsme začali cílit i na turisty v hotelech. Ale pak jsme začali zvyšovat kvalitu našich výrobků a vše jsme si i začali vyrábět sami. Každá tabulka čokolády je směrovaná za někým, kdo je schopný ji ocenit. Změnili jsme tak i trochu tu cílovku. Nejsou to tedy už jen pouze turisti, ale i podnikatelé, kteří chtějí firemní zákazníky obdarovat. Nejedná se pouze o korporátní firmy, ale i byznysmeny, kteří naši čokoládu věnují například jako dárek k Vánocům nebo jinou sváteční událost. A pak se jedná o lidi, kteří opravdu přemýšlejí nad tím, co tou čokoládou, kterou kupují, způsobují. Že to je trvale udržitelný byznys, že i ten výrobce, který to tady dělá velice kvalitně, si váží pěstitelů v Jižní Americe. Takže necílíme pouze na Čechy, kteří rádi jedí kvalitní potraviny, či na turisty, ale také na lidi, kteří doopravdy přemýšlejí v určitém širším nadhledu.

Máte za sebou i řadu ocenění, vaše výrobky jsou pravidelně oceňovány v mezinárodních soutěžích, a podařilo se vám dokonce získat velmi prestižní označení Great Taste Producer. Pojďme se vrátit k tomu, jak jste se čokoládu naučili vařit.

Partnerka zpočátku čokoládu nevyráběla, nejdříve měla subdodavatele, ale jak už jsem uvedl, začali jsme jezdit po Itálii, kde jsme hledali stroje na výrobu čokolády, a v Miláně jsme narazili na čokolatiéra, který pracoval dříve pro velmi známou značku a poté se rozhodl jít vlastní cestou a začal vyrábět stroje na výrobu čokolády. A od něj jsme právě zakoupili dané stroje a díky tomu jsme získali i základní know-how.

Nejdříve jsme začali čokoládu vařit z předpřipravené hmoty a pak jsme se postupně dostali až k tomu, že vyrábíme čokoládu od bobů, které nakupujeme až v Kolumbii. Proces vaření je však neustálé učení se a zkoušení. Rukama už nám prošly i tisíce nekvalitních vzorků, které jsme museli přeformátovat. Za každým produktem je, jak se říká, deset až dvacet dětských nemocí. Zjistíte například, že vám produkt šedne nebo že vám skelnatí rozinky, protože čokoláda tahá z ovoce vodu, takže se to nedá jíst. Je to opravdu neustálé zkoušení. A když se vám to nakonec podaří a pár let to funguje, potom máte možnost poslat do Anglie vzorky, aby je vyzkoušely i ty nejlepší jazýčky, a máte-li štěstí, tak vám to ocení. A pokud dostanete tři roky po sobě ocenění, dosáhnete i na cenu Great Taste Producer. Jsme zatím jediný výrobce s tímto oceněním v Čechách.

Protože máte zkušenosti i ze zahraničí, zajímalo by mě, jak se liší chuť českých a těch zahraničních zákazníků a kdo je podle vás opravdu ten nejnáročnější zákazník?

Paradoxně Čech je jeden z nejnáročnějších zákazníků, ale zase není ochotný zaplatit za kvalitu. Sice máme velké prodeje v Německu nebo v Japonsku, což samo o sobě podtrhuje naši kvalitu, ale opravdu si myslím, že nejtěžší je prodat kvalitní produkt Čechovi, aby nefrfňal, že je to drahé. Jsme opravdu specifický národ a mám pocit, že když jsme schopní prodávat tady, tak už se potom celkem jednoduše dá prodávat i do zahraničí.

Za den ve vašich výrobnách v Praze a na Moravě vyrobíte stovky kilo cukrovinek a tisíce kusů pralinek. Kolik lidí zaměstnáváte při tak velké výrobě?

Před covidem jsme zaměstnávali od 50 do 60 lidí, protože jsme byli hodně vázáni i na turistický ruch. V průběhu pandemie jsme museli propustit 35 lidí, poté jsme snížili stav na 15 lidí a dnes jich máme zpět kolem 35. A co se týká výroby, aktuálně vyrábíme nějakých 50 tun čokolády ročně.

Teď už se začínáme vracet do normálu, pokud nebudeme zahrnovat inflační tlaky, proto mě zajímá, zda plánujete do budoucna otevřít prodejny v dalších městech či ještě v zahraničí?

První obchod v zahraničí jsme měli již v roce 2016 v Dubaji, mezitím jsme v roce 2017 otevřeli obchod v Ománu, který tam stále máme, a zatím otevírání dalších obchodů v zahraničí neplánujeme. Řešíme to prostřednictvím distribuce, kdy máme partnery v Německu, Japonsku a Dubaji.

Poslední osobní otázka na závěr, co máte z čokolády nejraději vy?

Nejraději mám, když se čokoláda opravdu rozemele v melanžéru a uděláte si k tomu takovou kakaovou ceremonii. V Jižní Americe byl zvykem kakaový rituál, že když pijete horké kakao, tak se navracíte k předkům a vděčnosti k tomu, co máte. A je pravdou, že takovou ceremonii si dopřáváme i tady u nás v Čechách.