Změny u dohod o provedení práce: Co musíte splnit už v červenci a co až v srpnu?

Někteří zaměstnavatelé se navíc budou muset nově registrovat u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zatímco registraci zaměstnavatele je nutné uskutečnit už v červenci, první výkazy a hlášení dohodářů se budou dělat až v srpnu.

Všechny DPP musíte hlásit úřadům

Na začátku červenci nabyly účinnosti změny u dohod o provedení práce (DPP). Nově musí zaměstnavatelé nahlásit všechny pracovníky na DPP včetně jejich příjmů ČSSZ. Doposud tato povinnost platila u dohodářů, jejichž měsíční příjem překročil 10 tisíc korun a podléhal tak pojistnému. Povinnost nahlásit dohodáře na ČSSZ se týká i pracovníků, se kterými byla dohoda uzavřena před červencem. Pro tyto zaměstnance platí, že je zaměstnavatel musí registrovat na úřadě do 20. srpna. Co se týče pracovníků, kteří již byli zaevidováni, nově už se hlásit nemusí.

Přihlášení zaměstnanců pracujících na DPP lze udělat přes standardní formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Některý mzdový a personální software má již formulář zahrnutý ve svém systému. Další možností bude přihlášení prostřednictvím nově připravovaného formuláře pro hlášení příjmů Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (Výkaz příjmů DPP), který byl měl být k dispozici na webu ČSSZ, resp. ePortálu, od 1. srpna 2024. Tento formulář totiž budou muset podávat všichni zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance na DPP.

Je nutné hlásit i výši příjmů

Od července musí zaměstnavatelé nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnávali zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (za červenec tedy do 20. srpna), předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení na již zmíněném Výkazu příjmů DPP i další údaje o těchto zaměstnancích, hlavně o jejích příjmech. Konkrétně jde o tyto všechny údaje:





jméno a příjmení zaměstnance,

rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),

název zdravotní pojišťovny zaměstnance (doplněno výše popisovaným pozměňovacím návrhem),

datum nástupu zaměstnance do zaměstnání,

datum skončení zaměstnání a

výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval.

Poprvé tak zaměstnavatelé učiní do 20. srpna 2024 pro DPP za měsíc červenec. U příjmů, které by zaměstnavatel zúčtoval až po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, se uvede také měsíc, ve kterém zaměstnání skončilo.

Nový tiskopis Výkaz příjmů DPP tak bude sloužit pro oznámení o nástupu do zaměstnání, skončení zaměstnání u zaměstnanců na dohodu o provedení práce a pro oznámení výše příjmů (zúčtované odměny) za uplynulý měsíc.

Pozor též na to, že Výkaz příjmů DPP se týká všech zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, kteří začali pro zaměstnavatele vykonávat práci (nastoupili do zaměstnání). U zaměstnance na DPP bude třeba podávat výkazy za všechny měsíce v období od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání, a to i za měsíc/e, ve kterých případně byl nulový příjem.

Výkaz příjmů DPP se musí podávat elektronicky

Zaměstnavatelé navíc musí i nadále ve stanovené lhůtě předkládat formulář „Přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného“, které jsou povinni odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Formulář musí být podán elektronicky. Jak už dříve upozornil server Podnikatel.cz, elektronická podoba je předepsána také pro nový Výkaz příjmů DPP za daný měsíc.

Možnosti jeho odeslání jsou stejné jako u jiných elektronických podání pro ČSSZ. Zaměstnavatel formulář odešle datovou větou ze mzdového programu nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Pokud by tak nemohl učinit z prokazatelných objektivních technických důvodů, mohl by eventuálně svou povinnost splnit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou územní správou sociálního zabezpečení (uvádí se zde důvod takového postupu).

Zaměstnavatelé se musí registrovat už během července

Další novinku, kterou je nutné splnit už v červenci, tvoří pro některé zaměstnavatele povinnost registrovat se v registru zaměstnavatelů. Konkrétně se týká těch, kteří doposud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance pracující na DPP a i nyní je stále zaměstnávají. Přihlášku lze podat online prostřednictvím tiskopisu Přihláška do registru zaměstnavatelů. Registrovat se je nutné do konce července.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele Registrovat všechny pracovníky na DPP (lze skrze Výkaz příjmů DPP).

Do 20. dne následující měsíce podávat Výkaz příjmů DPP (první se bude podávat do 20. srpna)

Kdo doposud nebyl v Registru zaměstnavatelů a využívá DPP, musí se do konce července registrovat.

Další změny nastanou od roku 2025

Další změny u dohod nabydou pak účinnosti na začátku roku 2025. Nově se DPP budou považovat buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu, přičemž bude záležet na výši sjednaného příjmu za měsíc (v roce 2024 by šlo o limit 4000 Kč). Výjimkou bude tzv. režim oznámené dohody, u kterého bude limit, od kterého se platí pojistné, ve výši 25 % průměrné mzdy. Režim nicméně budou moct dohodáři uplatnit jen na jednu DPP u jednoho zaměstnavatele.

Jakým způsobem budete od července 2024 oznamovat nástup/skončení zaměstnání na DPP? Pouze s využítím nového souhrnného formuláře Výkaz DPP.

Oznámením o nástupu/skončení spolu s Výkazem DPP (příjmy).

Netuším. Teprve to budeme řešit.