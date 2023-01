Známe trendy v HR v roce 2023. Patří mezi ně nové benefity i rekvalifikace

Podle personalistů a dalších odborníků z tohoto oboru je největším problémem a výzvou, jak dostat zaměstnance efektivně zpět do kanceláří a jak adekvátně ohodnotit jejich práci. Také se více využívají technologie a více se hovoří také o wellbeingu.

Hrozba finančních problémů zaměstnanců

Jak uvádí na blogu společnost Access, nedávný výzkum naznačuje, že téměř všichni zaměstnavatelé očekávají, že jejich zaměstnanci budou mít v roce 2023 finanční potíže. Platy jsou tak hlavním zájmem většiny zaměstnanců a až 80 % z nich tvrdí, že nedrží krok s inflací. Proto podle odborníků z Access bude hlavní prioritou vedoucích personálních oddělení v roce 2023 revize mezd, mzdová rovnost a benchmarking, a to s cílem, aby se vyhnuli rizikům v podobě ztráty talentů. Pro organizace, které se potýkají s požadavky na zvýšení mezd, se však priority budou týkat spravedlivého odměňování, prostředků pro poskytování finanční podpory zaměstnancům a budování zdravé firemní kultury, uvádějí dále s tím, že pravděpodobně bude zvažováno například bezplatné finanční poradentství. Personální agentura Předvýběr.cz prováděla online anketu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ze které vyplynulo, že zvyšování mezd v příštím roce očekávají jak zaměstnavatelé (53 % respondentů), tak zaměstnanci (51 %). Podle ředitele agentury Františka Boudného je tlak na mzdy vysoký nejenom kvůli trvalému nedostatku lidí, ale i vysoké inflaci.

Lidé budou požadovat flexibilní práci

Před koronavirem nebyla práce z domova nebo na dálku normou a využíval ji jen někdo, a to většinou v malém rozsahu. Nyní je však takzvaná hybridní práce, kdy se střídá práce v kanceláři s home office mnohem častější a je pravděpodobné, že se bude stále rozšiřovat. Anna Rasmussen, Founder & CEO OpenBlend, si myslí, že vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé stále bojují s obsazováním volných míst, uvidíme organizace, které budou nabízet potenciálním talentům a také stávajícím zaměstnancům ještě větší autonomii v tom, kde, kdy, a dokonce i jak pracují. V mnoha případech to umožní nové technologie, které poskytují větší flexibilitu a možnosti práce mimo tradiční kancelář nebo pracoviště, doplňuje pro HR Director.

Také podle Amy Furr, senior Content Marketing Manager ze společnosti Visier, je hybridní práce nový normál a společnosti, které usilují o nalezení správné rovnováhy mezi výhodami mezilidské interakce a spolupráce a zároveň upřednostňují flexibilitu zaměstnanců a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, posílí zapojení zaměstnanců a jejich dlouhověkost. Tento přístup bude jedinečný pro každou společnost – nejdůležitější je, že lídři uvážlivě definují kulturu, kterou chtějí v podnikání vytvořit, a dopad na zaměstnance, který chtějí, podotýká v článku.

Acess zmiňují v této souvislosti studii s University of Nottingham o dlouhodobém dopadu hybridní práce na pracovní sílu. Fiona Frost k výzkumu dodala: Potvrdilo se, že mnoho zaměstnanců má rádo to nejlepší z obou světů – přirozené konverzace v kanceláři u kávy s možností pracovat z domova, kde se můžete soustředit bez rozptylování. To však závisí na několika faktorech, například na tom, zda má někdo vyhrazený pracovní prostor a může na konci dne vypnout a zda se jeho zaměstnavatel zaměřuje na pohodu a prevenci syndromu vyhoření. Trendem pro rok 2023 tak bude i nadále sledovat širší možnosti a dopad flexibilnější práce, ať už se jedná o vyzkoušení čtyřdenního týdne nebo nabízení větší flexibility z hlediska pracovní doby a podobně.

Důraz je kladen také na rekvalifikaci

Z výše zmíněné ankety od Předvýběr.cz dále vyplynulo, že firmy i zaměstnanci vidí jao důležité odborné vzdělávání. Chce se mu věnovat 32 % zaměstnavatelů a volá po něm i 40 % zaměstnanců. Zvyšování kvalifikace znamená pro zaměstnance konkurenční výhodu na trhu práce, ze které profituje i zaměstnavatel, vysvětluje František Boudný. Disha Gupta na blogu firmy Whatfix vyjmenovává další výhody rekvalifikace a zvyšování kvalifikace zaměstnanců: agilní a přizpůsobivá pracovní síla, vyšší úroveň angažovanosti a produktivity zaměstnanců, vyšší udržení a spokojenost zaměstnanců, zaměstnanci, kteří jsou více motivovaní převzít odpovědnost za projekty. Dále dodává, že programy rekvalifikace a zvyšování kvalifikace jsou zapotřebí, aby týmům pomohly orientovat se ve změnách a zároveň zůstat v souladu s vyvíjejícími se procesy. Namísto několikahodinových kurzů a hovorů přes Zoom můžete přímo integrovat své úsilí v oblasti rekvalifikace a zvyšování kvalifikace do nových softwarových systémů a portálů prostřednictvím návodů v aplikaci, doporučení obsahu nebo interaktivních prvků, jako jsou videa nebo průzkumy, radí.

Přibývají benefity zaměřené na zdraví

Jak popisuje Jen Morris z Picked, zdraví zaměstnanců se už netýká jen fyzického zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ale rozrostlo se tak, že zahrnuje duševní, sociální i finanční a kariérní pohodu s tím, že zaměstnanci hledají větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale i možnosti školení a rozvoje. Dále výzkum uvádí, že téměř 13 procent nemocných ve Velké Británii může souviset s problémy duševního zdraví. V konečném důsledku musí organizace zavést programy, které zahrnují všechny aspekty zdraví, bezpečnosti a štěstí zaměstnanců, shrnuje.





Také analýza portálu Platy.cz, který provozuje Profesia, odhalila, že čeští zaměstnavatelé poskytují stále více benefitů souvisejících se zdravím. Patří mezi ně například počty sick days. Ty má k dispozici necelá čtvrtina zaměstnanců. Podle Radky Košíčkové z tohoto portálu firmy stále více dbají i na zdravé stravování a místo stravenek nabízí kvalitní a zdravé stravování. Jedním z našich benefitů v této oblasti je Multisport karta, kterou většina lidí zná a používá pro trávení volného času a podporu zdraví, uvádí Iana Nurtdinova, HR ředitelka developerské společnosti Getberg. Tyto karty jsou oblíbeným benefitem také v poradenské společnosti IC Group.

Zájem roste také o benefity, které je možné využívat při home office nebo ty zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu i takzvaného wellbeingu (životní pohody). Patří mezi ně masáže, wellness, ale i psychologické konzultace, kurzy či školení. Šárka Vránová, HR ředitelka společnosti Accenture, popsala, že v době pandemie nabídli zaměstnancům ještě větší množství webinářů a worskhopů, jejichž prostřednictvím bourají tabu o duševních potížích. Propojili jsme program duševního zdraví s wellness aktivitami jako online cvičení nebo jóga. Pokračovali jsme ve stejném duchu i loni, celkem jsme ve finančním roce 2022 uspořádali přes 50 webinářů a workshopů věnovaných různým tématům podpory duševního i fyzického zdraví, doplnila.

Diverzita je správná věc i výhoda

V AIHR (Academy to Inovate HR) očekávají, že jedním z klíčových trendů v oblasti lidských zdrojů v roce 2023 bude, že personální oddělení zintenzívní svou hru v budování inkluzivnějších personálních postupů. Erik van Vulpen, zakladatel a děkan AIHR, říká, že v současnosti se iniciativy zaměřené na rozmanitost primárně zaměřují na nábor a HR organizace stále častěji analyzují celý životní cyklus svých zaměstnanců prostřednictvím objektivu DEIB (rozmanitost, rovnost, začlenění a sounáležitost). DEIB nabízí příležitost propojit účel organizace s iniciativami zaměřenými na diverzitu. To dává obchodní smysl, ale je to také správná věc, zdůrazňuje.