Banky letos nelenily. Jaká novinka v roce 2023 ovlivní podnikatele?

Chování podnikatelů se příliš neměnilo

Jak podotýká Šárka Nevoralová, tisková mluvčí Komerční banky, na začátku roku 2022 nikdo nedokázal predikovat vývoj, kterým se tento rok bude ubírat a jaká témata budou ve společnosti rezonovat. Důležitým faktorem je energetická krize způsobená válkou na Ukrajině. Důsledkem byl i dramatický nárůst inflace a růst úrokových sazeb, což působilo i na odkládané poptávky po investičním financování z období pandemie. Naopak jsme vnímali zvýšenou poptávku po krátkodobém financování, které bylo vyvoláno zejména zvýšenou potřebou provozního financování kvůli nárůstu cen materiálových vstupů, kvůli zmiňovaným cenám energií či potřebě držet vyšší míru zásob, dodává s tím, že chování klientů potvrzuje správnost dřívějšího rozhodnutí Komerční banky – ve větší míře digitalizovat poskytované produkty a služby.

Podle tiskové mluvčí mBank Kristýny Dolejšové chování podnikatelů nevykazovalo významnější změny oproti roku 2021, a to jak v oblasti využití úvěrových produktů, tak běžných a spořicích účtů. Také Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank Czech Republic, uvádí, že z pohledu úvěrů v chování klientů výraznější změnu nevnímali. Díky pohybu inflace však byla patrná větší poptávka klientů po zhodnocování volných prostředků na jejich termínovaných vkladech. Z pohledu depozit byl zvýšený zájem o zhodnocení finančních prostředků a o zakládání vkladových účtů. Na straně úvěrů vzrostla poptávka po financování v měně EUR v souvislosti s vysokými sazbami ČNB. Dále jsme zaznamenali i nárůst poptávky po provozním financování, popisuje František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Poptávka podnikatelů se vrací do normálu

Zatímco v mBank z hlediska poptávky oproti minulému roku nezaznamenali významné změny ze strany klientů, v UniCredit Ban zaznamenali návrat k předcovidovým úrovním. Nárůst poptávky je patrný nejen u standardních podnikatelských subjektů, kde byl zvýšený zájem o naší univerzální podnikatelskou hypotéku PRESTO Business, ale i v segmentu bytových družstev a SVJ, upřesnil Petr Plocek. Podobně v Komerční bance se po předchozích covidových letech rok 2022 stal obchodně úspěšným, a to zejména díky nastartování jak retailové, tak korporátní poptávky po bankovních produktech.

Podle Šárky Nevoralové jde zejména o financování, kdy v korporátním segmentu měla Komerční banka možnost podílet se na významných tuzemských i mezinárodních transakcích. V oblasti financování rostl zájem o ESG úvěry – tedy produkty udržitelného financování. V této oblasti je Komerční banka lídrem trhu, kdy kromě kompletního poradenství poskytuje firemním klientům také zvýhodněné financování právě v této oblasti vč. návazného dotačního managementu, popisuje. V České spořitelně zaznamenávali velký zájem o zhodnocení volných finančních prostředků a pokračoval trend zvyšujícího se zájmu o podnikatelské a firemní účty a také o provozní financování.

Současná situace banky příliš neovlivnila

V kontextu aktuální situace zatím u firem nevidíme zásadní problém se splácením jejich závazků. Jsme ale na prahu období, kdy se zvýšené náklady na energie začnou projevovat v plné míře. I proto jsou pracovníci Komerční banky s managementem jednotlivých firem téměř v každodenním kontaktu a aktivně s nimi jejich situaci řeší, říká Šárka Nevoralová. Ta dále potvrzuje, že z pohledu produktové nabídky žádné zásadní změny v tomto ohledu nechystají, naopak vnímají nárůst v poptávce po konzultačních službách prostřednictvím KB Advisory, dceřiné společnosti Komerční banky, která klientům pomáhá zejména v oblasti energetických úspor ve firmách.

V České spořitelně upravovali parametry na vkladových účtech, aby je pro klienty zatraktivnili. Úpravy jsme prováděli i na straně úvěrů, zde šlo ale spíše o vylepšení pro klienty než o reakci na aktuální situaci v okolním světě, doplňuje František Bouc. U úvěrů jsme se kromě několika produktových novinek (např. navýšení hypotečního úvěru na 7,5 mil. Kč nebo prodloužení splatnosti úvěru pro BD/SVJ na 30 let) snažili podnikatele podpořit pomalejším promítáním růstu sazeb na trhu do sazeb nabízených klientům, uvádí Petr Plocek. V mBank v návaznosti na současnou situaci nebylo třeba zásadních změn v nabídce pro klienty, protože, jak zdůrazňuje Kristýna Dolejšová, jejich procesy jsou od začátku nastavovány s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost.

Docházelo ke spojování bank i sdílení bankomatů

Na tuzemském bankovním trhu docházelo letos k několika změnám. Jak jsme psali, v pátek 25. února 2022, ve 14 hodin uzavřela Sberbank CZ, která má vazby na Rusko, své pobočky v České republice. Důvodem byly bezpečnostní problémy na pobočkách. Jen o několik dní později Česká národní banka (ČNB) zahájila kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank působit na tuzemském trhu jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Odchod této banky nijak významně nezměnil konkurenční prostředí a podmínky na trhu.

Kromě toho docházelo také ke spojování bank. V pondělí 14. listopadu se Equa bank stala součástí Raiffeisenbank. Ta od tohoto dne veškeré produkty a služby poskytuje už jen pod logem Raiffeisenbank. Značka Equa bank tím definitivně skončila a už se nebude používat. V říjnu zase došlo k přejmenování Expobank CZ na Max banku s tím, že tento rebranding byl formálním zakončením prodeje Bance CREDITAS. Max banka má být čistě retailovou online bankou s tím, že její komunikace s klienty bude založena především na digitálních technologiích. Předseda představenstva Banky CREDITAS Vladimír Hořejší potvrdil, že korporátním klientům nabídnou plný servis v rámci Banky CREDITAS.

V červnu letošního roku došlo ke sdílení bankomatů mezi Komerční bankou a MONETOU Money Bank. Od 1. února 2023 se k těmto dvěma bankám přidají i Air Bank a UniCredit Bank. Klienti vyjmenovaných bank tak budou moci vybírat hotovost ve sdílených bankomatových sítích za stejných podmínek jako z bankomatů své vlastní banky. Banky v tiskové zprávě uvádějí, že sdílení vybrané bankovní infrastruktury bude mít velmi pozitivní vliv na klientský zážitek a současně povede ke snížení spotřeby energií i dalších nákladů nutných k provozování oddělených bankomatových sítí a že se realizace tohoto projektu projeví také ve snížení uhlíkové stopy zapojených bank.

Co mají banky za novinky?

Fio banka v letošním listopadu rozšířila možnosti placení mobilem nebo chytrými hodinkami, a to o všechny Visa karty, tedy ty kreditní, podnikatelské nebo prémiové. Klienti si tak mohou do těchto služeb propojit všechny karty, které Fio banka nabízí. Stačí k tomu mít zařízení s NFC a nainstalovanou službou, do které už kartu jednoduše přidají. Ke Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay tak přibývá digitalizovaná Visa karta, kterou lze platit v kamenných obchodech i na internetu a vybírat s ní z bankomatů vybavených bezkontaktní čtečkou.





Petr Plocek říká, že jejich produktovou nabídku vylepšují průběžně a klienty včas informují. Jejich poslední skvělá novinka se pak týká právnických osob. UniCredit Bank totiž ve spolupráci s notáři pomůže se založením firmy a rovnou i nastavením vhodných finančních produktů pro start a rozvoj podnikatelského plánu. Stačí se obrátit na bankéře UniCredit Bank. Začínajícím podnikatelům pomohou založit novou společnost jednoduše, rychle, bezpečně, a navíc zcela digitálně. V ideálním případě tak zabere založení firmy online jeden pracovní den, dodává Petr Plocek. Ten dále vysvětluje, že pokud si klienti nejsou něčím jistí nebo se necítí na zakládání firmy online, mohou místo toho zvolit osobní asistenci notáře. Samozřejmostí je také možnost konzultovat celý proces se specializovaným bankéřem UniCredit Bank.

Jaké novinky se chystají?

Kristýna Dolejšová serveru Podnikatel.cz prozradila, že na příští rok plánují rozšíření produktové nabídky a služeb s cílem nadále podnikatelům usnadňovat život tak, aby se mohli soustředit více na podnikání a méně na administrativu s ním spojenou. Také v České spořitelně připravují novinky, které dále podpoří digitalizaci služeb poskytovaných zákazníkům z řad podnikatelů a firem. Ať již se jedná o digitální onboarding či založení produktů v George Store, upřesňuje František Bouc. Na začátku letošního roku jsme psali o novince v podobě posílání peněz na telefonní číslo, tedy bez znalosti bankovního účtu příjemce. Tehdy Česká bankovní instituce nechtěla prozradit konkrétní informace o jednání ani spuštění služby. Platba na kontakt se již finalizuje a klienti ji mohou očekávat již v první části roku 2023, potvrdila nyní Šárka Nevoralová.

Banky čeká placení windfall tax

Takzvaná windfall tax je dočasná mimořádná daň, která je součástí schváleného daňového balíčku. Měla by fungovat jako 60% daňová přirážka, která bude aplikovaná na nadměrný zisk stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (jde o roky 2018–2021) navýšeným o 20 %. Jak jsme psali, v bankovním sektoru windfall tax dopadne na firmy s čistým úrokovým příjmem nad 6 mld. Kč za předcházející rok, což je dle definice České národní banky hranice oddělující velké a střední či malé banky.