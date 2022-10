Další vlna „šmejdských“ telefonátů. Lžou o problematice GDPR

Volající se odvolával na GDPR

Server Podnikatel.cz se podobným podvodům a dalším typům nekalého jednání věnuje dlouhodobě. Nyní narazil na nový případ. Podezřelé firmy obvolávají podnikatele s tím, že jim chybí na webových stránkách prohlášení o GDPR.

Volající lže do telefonu s tím, že provádí analýzu rizika a datové mapování. Zároveň volané straší tím, že jim hrozí vysoká pokuta, pokud věci kolem GDPR ihned nedají do pořádku. Po hovoru následuje e-mail s registrací do pochybného systému, přičemž po něm ihned dorazí faktura, písemně nebo i do datové schránky.

Nereagovat a nic neplatit

Jak upozorňuje Jiří Matzner, advokát z Advokátní kancelář Matzner Legal, výslovně doporučuje na zaslaný e-mail nereagovat, žádný formulář nevyplňovat, a pokud by přišla faktura, tak ji neplatit.

V případě vyplnění formuláře či uhrazení faktury by došlo ze strany podnikatelů k projevu vůle uzavřít smlouvu, což by bylo v nastalé situaci nežádoucí, zdůrazňuje Matzner.

Dále dodává, že v případě, že by daná společnost tvrdila, že oslovený podnikatel dal souhlas k poskytování služeb či k uzavření smlouvy po telefonu, je žádoucí, aby si podnikatel vyžádal zvukový záznam rozhovoru a případně písemně popíral jakékoliv uzavření smlouvy.

Jak jsou podnikatelé chráněni?

Podnikatelé mají jiná práva než běžní spotřebitelé. Jak připomíná Jiří Matzner, obecně poskytuje podnikatelům ochranu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ve svém § 583 stanoví, že jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou osobou, je takové právní jednání (smlouva) neplatné.





Předmětné klamavé praktiky mohou být ze strany Policie České republiky navíc klasifikovány jako trestný čin podvodu ve smyslu ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Je však třeba apelovat na to, aby podnikatelé nesjednávali obdobné smlouvy telefonicky, aby nehradili takto zaslané faktury a ani nevyplňovali obdobné formuláře. České soudy se totiž staví k podobně uzavřeným smlouvám a ke katalogovým podvodům prozatím značně shovívavě, doplňuje Jiří Matzner.

Buďte obezřetní a kontrolujte čísla

Volající čísla je možné zkontrolovat na k tomu určených webech. Například www.muzutozvednout.cz nebo www.kdomivolal.eu. Případně je zde možné také sdílet zkušenosti s ostatními uživateli.

Už dříve jsme psali, že je třeba dávat si v hovorech pozor, k čemu dáváte souhlas, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo nejste plně koncentrovaní, je lepší vždy hovor ukončit. Také není dobré nechat se nějakými záminkami nalákat k prodlužování hovoru, protože dostatek materiálu může poskytnout i prostor k jeho editování. Volající totiž často využívají nejrůznější triky, jako jsou nejasné formulace, polopravdy, ale také maskování významných detailů za nevýraznou výslovnost, drmolení, modulaci hlasu nebo narušení pozornosti různými zvuky na pozadí a podobně.

