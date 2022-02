E-shopy nebo i softwarové firmy blokují Rusko. Podpora Ukrajiny roste

Vážení čtenáři. Po více než dvou letech, co jsme se intenzivně věnovali dopadům pandemie na české podnikání, musíme opět změnit směr a bez vydechnutí ani odpočinku naši redaktoři detailně monitorují změny na české podnikatelské scéně, která reaguje na válečné dění na Ukrajině.

Pomohli jste Ukrajině? Napište nám, zveřejníme to

Rádi bychom podpořili i vás, české firmy a podnikatele, kteří se i přes své ztráty z posledních let zapojili do pomoci Ukrajině. Proto vám nabízím možnost, abyste mi poslali na adresu: sefredaktor@podnikatel.cz informace a fotky o vaší pomoci. Rádi a hrdě budeme publikovat jakoukoli pomoc, kterou Ukrajině nabídnete, nebo jste již poskytli. Za celou redakci předem děkujeme.

V pátek 25. února 2022, ve 14 hodin uzavřela Sberbank CZ, která má vazby na Rusko, své pobočky v České republice. Podle slov mluvčí banky Radky Černé jsou důvodem bezpečnostní problémy na pobočkách. Více v aktualitě

Technologická firma ABRA Software poskytující ERP systémy znemožní ruským firmám profitovat z pokročilých softwarových technologií a využívat jejich produkty. Firma se rozhodla ukončit spolupráci se společnostmi, které přímo jsou nebo mají majetkové a podobné vazby na fyzické a právnické osoby uvedené na sankčních seznamech Evropské komise. Více v aktualitě

Ukrajinci pracující v ČR začínají dostávat povolávací rozkazy bránit zemi proti ruské invazi. Pokud by většina Ukrajinců odešla, může to být problém pro řadu firem. Přestože ale společnosti připouští, že jim v souvislosti s návratem Ukrajinců domů hrozí potíže s nedostatkem pracovních sil, samotným ukrajinským pracovníkům se snaží pomoci, ať už se vrátí do své vlasti, či zůstanou v ČR. Více ve velkém článku

Sberbank je v Česku nejznámější ruskou bankou, ale není jediná. Ruský kapitál má rovněž Expobank a Revolut, byť všechny tyto firmy jsou oficiálně evropské a neruské. Více ve velkém článku

Podpořit boj Ukrajinců proti Rusku můžete i finančně, a to přímo na účty ukrajinského státu. Banky navíc začaly odpouštět poplatky za převody, poslat peníze je snadné. Více ve velkém článku

Válečný konflikt na Ukrajině prodlouží rekonvalescenci hospodářství, které se teprve vzpamatovává z pandemie. Do jaké míry? To nikdo s jistotou neví. Ekonomové ale své tipy mají. Více ve velkém článku

Nic osobního, je to přece jen byznys. Pro některé české majitele firem však válka Ruska s Ukrajinou osobní je. A ukazují, že ji berou vážně, a to i přesto, že vymezením se vůči Rusku přijdou o peníze. Více ve velkém článku

Ruská invaze na Ukrajinu zmrazila Evropu, evropští lídři diskutují o sankcích vůči Rusku. Hovoří se o vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT. Co je vůbec SWIFT? A jaký dopad by mohlo mít vyloučení Ruska ze SWIFTu? Více ve velkém článku

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) vyzvala všechny podnikatele v online prostředí v Česku a Evropě, aby zvážili, jaké budou nabízet zboží. Tato výzva míří na odstranění zboží pocházejícího z Ruska. APEK sdružuje přes šest stovek subjektů včetně velkých hráčů typu Alza.cz, CZC.cz nebo Rohlík.cz. Více v aktualitě

Česká internetová platební brána GoPay přestala akceptovala platební vydavatele z Ruska. Už nebude možné dělat platby z ruských karet. Doufám, že ostatní budou následovat, uvedl zakladatel a šéf GoPay Pavel Schwarz. Více v aktualitě

V Česku se už pár let řeší zejména vliv a potenciální nebezpečí ze strany čínských technologických společností. Ty z Ruska se nikdy moc neřešily, i když zpravodajské služby pravidelně na vliv Ruska nejenom v kyberprostoru upozorňují. Více ve velkém článku

Ukrajinci jedou domů. Dělníci, kteří pracují v českém stavebnictví, automobilovém a strojírenském průmyslu by kvůli válečnému konfliktu mohli začít hromadně opouštět zemi. Mnoho z nich hodlá dobrovolně narukovat, aby bránilo svou vlast. To může ohrozit personální situaci v mnoha českých firmách. Více ve velkém článku

Národní centrum kybernetických operací (NCKO) vyzývá poskytovatele připojení k blokování přístupu na více než dvě desítky dezinformačních webů. Své členy o to také žádá peeringový uzel NIX.CZ. Podle informací na sociálních sítích už někteří poskytovatelé weby na tomto seznamu blokují, zatím ale nejsou k dispozici žádné podrobné oficiální informace. Více v aktualitě

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal v souvislosti se vzrůstající hrozbou kybernetických útoků a kyberšpionáže, které jsou spojeny s probíhajícím ozbrojeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Více ve velkém článku

To, co mnozí čekali, a jiní věřili, že se nikdy nemůže stát, se stalo. Rusko napadlo sousední Ukrajinu pod záminkou, že v některých oblastech jsou pošlapávána lidská práva a místní obyvatelé trpí. Tak zvaná mírová mise prezidenta Putina vede k obrovským ztrátám na životech v řadách civilního obyvatelstva a páchá neskutečné škody na majetku. Více ve velkém článku

Na základě agrese Ruska, které záměrně jednostranně vyvolalo válku s Ukrajinou, na základě dalších rozhodnutí, které vlivem toho přijali zástupci EU, USA a dalších zemí, v souladu s postupy finančněporadenských společností a v souladu s chováním českých klientů a našich čtenářů, jsme se jednomyslně rozhodli k 25. 2. 2022 odstranit (smazat) všechny finanční produkty Sberbank CZ, a.s. Více v aktualitě