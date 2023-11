Kvíz: Japonsko, nebo Německo? Víte, kdo je výrobcem oblíbených automobilů?

V našem kvízu můžete tentokrát zjistit, jak se orientujete na poli automobilů, tedy v oblasti jejich značek a také sídel výrobců.

Na začátku roku jsme již informovali, že v Česku chybí nová auta. Kvůli nejisté ekonomické situaci Češi raději sáhnou po levnějších, ale starých autech. Stanislav Gálik, ředitel inovační laboratoře AAA Auto, tehdy v podcastu prozradil, že na horních příčkách prodejů je v České republice legendární Škoda Octavia a Škoda Fabia. A to jejich první místo je neochvějné. Mimochodem na Slovensku je to taky oktávka, ale například u Poláků je to vlastně primárně Opel Astra a Audi A4, doplnil s tím, že s elektromobily je zatím stále více starostí než užitku.

Server Autobible.euro.cz však zmiňuje nárůst elektromobility v České republice o skoro 90 %. Dále však píše, že v kontextu evropského trhu se u nás prodává jen zanedbatelné množství bateriových vozů, když měsíční výsledky počítáme na stovky a v září to bylo konkrétně 582 elektromobilů.