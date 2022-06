Může zaměstnanec, který odmítne test, dál pracovat, nebo musí odejít domů?

Co se zaměstnancem, který se odmítne testovat?

Od 17. ledna se OSVČ a zaměstnanci ve firmách budou muset dvakrát týdně testovat, a to i ti, co nedávno prodělali covid, či ti, kteří jsou očkováni. Jak bude probíhat testování zaměstnanců?

Podnikatelé při kontrole ON musí povinně používat čTečku

Vláda na konci prosince schválila několik změn v protiepidemických opatřeních. Jedno z nich se výrazně dotýká velké části podnikatelů a přitom o něm neví. Od pondělí 3. ledna musí podnikatelé provádět kontroly ON, tedy očkování nebo prodělání nemoci, výhradně skrze mobilní aplikaci ministerstva zdravotnictví čTečka. Pouhé prokázání se dokladem tak již nestačí. Jak zjistil server Podnikatel.cz, většina podnikatelů o této povinnosti neví. Pro 84 procent oslovených respondentů to byla na začátku roku absolutní novinka. Ankety se zúčastnilo více než 2300 respondentů. Další informace v článku.

Mění se podpora v nezaměstnanosti

Spolu s rokem 2022 roste i maximální možná podpora v nezaměstnanosti či v rekvalifikaci a podpora počítaná z náhradní doby. Upravuje se i postup. Základní pravidla pobírání podpory se nemění, mění se její maximální výše i částky počítané z náhradní doby. Uchazečům se navíc zjednoduší postup při podávání žádosti o podporu. Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Další informace v článku.

Změna záloh pro paušální daň

OSVČ, které vloni vstoupily do režimu paušální daně, si musí změnit její výši pro rok 2022. Nově musí platit bez šesti korun celkem 6000 korun měsíčně, přičemž splatnost paušálního odvodu je vždy 20. den v měsíci, za který se platí. Do 20. ledna je tak nutné uhradit paušální daň za leden již v nové výši. Částka 5994 korun samozřejmě platí i pro OSVČ, které se rozhodnou vstoupit do paušálního režimu v roce 2022. Čas na přihlášení je ale jen do 10. ledna. Další informace v článku.

Jak na výpočet izolačky?

Nárok na tzv. izolačku, tedy mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, má zaměstnanec, kterému bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covidu. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co nejvíce zamezit šíření virového onemocnění. Příspěvek je vyplácen po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek mají nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni. Další informace v článku.

Mění se penále z nezaplaceného zdravotního pojištění

Mění se výpočet penále za pozdě uhrazené zdravotní pojištění a mění se i přehled OSVČ. Penále od 1. ledna 2022 jsou 3 setiny dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení. Dříve to bylo 5 setin procenta. Do přehledu se pak již nebudou vypisovat příjmy a výdaje, uvede se pouze daňový základ. Upozornila na to VZP. Další informace v článku.