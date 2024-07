Narození syna jako inspirace. Díky tomu prodává hračky zaměřené na rozvoj dětí

Kidtown otevřela Jana Vyhlídalová v roce 2014 a ve stejném roce jej rozšířila také o internetový obchod. Zakládá si na kvalitních hračkách, které podporují vývoj dětí, a to i těch se speciálními potřebami.

Od zařizování bytu ke hračkám

Po narození syna se Jana Vyhlídalová nudila, protože jak s úsměvem říká, pracovala pořád. Ještě v porodnici dělala na nějakých projektech. Po návratu z ní zase konzultovala marketingové záležitosti a přestala s tím, až když byl synovi rok. Dělala totiž tehdy pro firmu, kde vyměnili majitele, a ona už nebyla tak potřebná. Dala si tedy pauzu, kdy nedělala nic, jen se věnovala rekonstrukci bytu. V rámci toho se nadchla do předělávání věcí, kdy například ze šicího stroje vznikne stůl a podobně.

Skamarádila se tehdy s paní, která jim šila závěsy a lůžkoviny. Ta ji upozorňovala na její super nápady. Navrhla, ať to jde dělat s ní, že bude předělávat nábytek a ona k tomu bude dělat látkovou část. Říkala jsem si, že by mě to bavilo. Když jsem začala upravovat dětský pokojíček, napadlo mě se na něj zaměřit. K tomu patří hračky, které jsem začala shánět a používat je jako dekorace, vypráví Jana. S paní se později nepohodla a zůstala sama s pár hračkami doma. Začala jsem tedy shánět prostor o 20 metrech čtverečních. Během měsíce jsem skončila s prostorem, který měl asi 120 metrů čtverečných. Z původního nápadu nezůstalo nic a já začala prodávat hračky, dodává s úsměvem.

Jana Vyhlídalová tak začínala s netradičními hračkami, o kterých si myslela, že by se mohly dobře prodávat. Nasměrovala ji také synova učitelka ze školky a navedla ji na jiné hračky, než které jsou dostupné v klasických hračkářstvích v obchodních centrech. Poradila jí stavebnici Kapla s tím, že je super, nikde ji nemají, vydrží a děti si s ní hodně vyhrají. Tento sortiment začala postupně doplňovat a začátkem roku 2015 například do České republiky přivezla stavebnici Sensory Blocks, která doteď patří mezi jednu z nejprodávanějších. Je to hračka, která funguje při rozvoji dítěte. Je hodně využívaná u dětí s poruchou autistického spektra, případně u dětí, které mají Aspergera nebo například špatně slyší. Ve stavebnici je 16 kostek, které jsou ve čtyřech různých tvarech a ve čtyřech různých barvách a různých skupenstvích. V jedné z nich jsou třeba korálky, které, když s ní zatřesete, chrastí, popisuje.





Financování je pořád těžké

Podle Jany bylo v začátcích, ale vlastně i dneska, nejtěžší financování. V obchodě vždy měla zaměstnance. Nikdy to nebylo o tom, že si otevře obchod, bude v něm sama prodávat, potom vytře, zavře a půjde domů. Z minulosti byla zvyklá pracovat s týmem a bylo to pro ni úplně nejnutnější. Byť měla dlouhou historii v marketingu, reklamě i v obchodě, neznala ten dennodenní běh. K obchodu jsem dělala konzultace, takže jsem byla schopná sehnat i finance například nákup hraček, ale prala jsem se s cashflow. Musela jsem se učit, že když přijde faktura, tak se hradí až v poslední den splatnosti a nehradí se hned ten den, co jsme ji obdrželi, protože druhý den už nebudeme mít na nic. Tohle pro mě byla výzva, přiznává.

Více než předchozí zkušenosti Janě v začátcích pomohlo, že vše začala dělat hned ve velkém. Rovnou měla zaměstnankyni, co se starala o obchod, vzápětí vzala druhou, která měla na starosti kroužky. V kamenném obchodě totiž pořádala spoustu akcí, které jí měly natáhnout zákazníky. Obrátila se tak tehdy na Honzu Ondera známého ze Stardance, který tam tancoval s dětmi a dělal i mimokroužkovou činnost. Síla byla v tom, že jsem nebyla sama Jana, která tady dělá nějaký obchůdek. Navíc jsem měla zkušenosti s produkcí a většími marketingovými akcemi. Na druhou stranu to byl limit, protože jsem chtěla dělat velkou akci. Ve finále jsem zjistila, že na ni ani nemám finance. Stala se z ní jen lokální akce. Ale bylo to fajn a dodalo mi to i nadhled ke všemu, co dělám, shrnuje Jana.

Hračky tady netestují děti, ale odborníci

Hračky nabízené Kidtown jsou specifické tím, že se u nich opravdu přihlíží k tomu, aby byly vhodné pro rozvoj nebo vývoj dítěte. Jana Vyhlídalová každou hračku vzala do ruky. Řeší také, aby každá hračka měla nějaký svůj příběh. Aby to dítě nějakým způsobem posouvala dál a byla důležitá v určitých vývojových fázích dítěte. Proto spolupracuje s odborníky, má konzultanty a hračky jsou nabízeny personálem, který tomu rozumí a který ví, proč je ta hračka dobrá v daný okamžik. Malé dítě má vývojové fáze a na základě toho nám navazují hračky. Když dítě sedí, tak si hraje na místě, když leze, tak má hračku na provázku a tahá ji za sebou. A když si stoupá, tak má hračku na tyči. Pokud dítě přeskočí ten vývoj, tak může mít v budoucnu nějaký problém, například s kyčlemi, vysvětluje Jana s tím, že personál si rodiče vyslechne a je schopen prodat hračku, kterou potřebují.

S dodavateli Kidtown problém nemá. Jana hned na začátku jela na veletrh, kde kontaktovala tři dodavatele. Velmi brzy se stalo, že začaly chodit e-maily nebo telefonáty od ostatních s tím, že o nich slyšeli a rádi by s nimi spolupracovali. Dodavatelé se tak hledají relativně jednoduše. Problémem však je, aby ve chvíli, kdy se hračka zařadí do sortimentu a věnuje se jí marketing, aby byla dlouhodoběji udržitelná. To znamená, že potřebují garanci, že neodejde za rok z výroby a podobně.

Při rozhodování o tom, jestli nějaké hračky zařadit do nabídky, je pro Kidtown důležité si například na veletrhu hračku osahat. Také se může jednat o hračku, která navazuje na nějakou, kterou už znají a mají s ní zkušenosti. Do této fáze také často zapojují samotné dodavatele. Například na Sensory Blocks přišli tak, že je recenzovala jistá blogerka. Jinak vůbec nebyli v České republice. Tak jsem zvedla telefon, volala jsem do Francie a zjišťovala jsem, co daná hračka umí, doplňuje Jana Vyhlídalová.

Když poté hračku přivezou, tak ji netestují na dětech, ale nechávají ji otestovat odborníky, kteří s nimi dlouhodobě spolupracují. Patří mezi ně jak psycholožka, tak například logopedka. Odborníci jsou důležití i proto, aby dávali rodičům utvrzení, že opravdu je to ta správná hračka, zdůrazňuje dále Jana. Od července mají také na webu novinku v podobě rubriky Odborníci doporučují, kde odborníci přinášejí výběr hraček, které jsou z pohledu jejich profese nejpřínosnější.

Na výběru hračky záleží

Při výběru hraček by rodiče měli brát ohled na to, aby hračka byla bezpečná, aby dítě zabavila, byla udržitelná, nepodléhala zkáze a byla využitelná i v jednotlivých fázích života dítěte. Například ve výše zmíněné stavebnici je 16 kostek různých tvarů, je to určené dětem od 18 měsíců, ale používá se i ve školkách nebo družinách, protože se díky ní děti mohou učit tvary a základní geometrii. To je za mě hodně důležité, že ta hračka splnila účel, že dítě zabavila, ale dá se v budoucnu využít i nějak jinak a s tím dítětem roste, dodává Jana.

Mezi nejoblíbenější produkty patří kromě této stavebnice například Duhové kamínky, sada 36 silikonových kamínků v primárních barvách, ke kterým jsou předlohové karty. Podle Jany jsou oblíbené i mezi dětmi, které trpí autismem, protože jsou příjemné na omak, ony si je berou do ruky a hladí se s nimi po tváři nebo si na ně lehají. Oblíbený je také doktorský kufřík nebo třpytkový míč, kde jsou vevnitř plastové kousíčky dělající při přesýpání slyšitelný efekt. Pro malé děti mají hračku UFO. Je to silikonová hračka, která má spoustu různobarevných protahovacích provázků a tím, že ty provázky jsou různě kroucené a dírky jsou různě velké a ještě vydávají zvuk, tak je to modulární a dítě se na tom učí barvy, zabaví se při cestě, navíc to může kousat.

Také prodávají specializované sety Kidtown Smile, které by měly fungovat na bázi předplatného. Jde o krabici, kde je sedm hraček přesně kopírujících vývoj dítěte. Novorozencům je určena krabice Smile Kuk a je tam převážná většina černobílých hraček, protože děti vidí černobíle. A na to navazuje krabice číslo dvě, kde jsou hračky určené pro děti od čtyř až do šesti měsíců. Jsou vybrané námi a psychologem a revidované pediatrem, upřesňuje Jana. Jednou z červencových novinek je sada na smyslové hraní Smyslový poklad zaměřená na stimulaci smyslů. Její součástí jsou například zrníčka rýže nebo kávy, tedy věci, které nevypadají dětsky, ale jsou velmi důležité z pohledu stimulace smyslů dítěte.

Hračky dodávají nejenom školkám

V nabídce má hračkářství také produkty určené seniorům. Jak Jana říká, jsou velmi podobné dětem, což se projevuje například v podobě potřeby hmatového efektu kvůli tomu, že jim klesá mobilita v rukou. Došli jsme k tomu tak, že jsme si všimli, že naši dodavatelé nabízející tyto smyslové hračky pro speciální potřeby mají z velké části i kategorie pro seniory, uvádí Jana a dodává, že do několika domovů pro seniory dávali vzorky hraček a setkalo se to s velkým nadšením. Více se však soustředí na hračky pro děti.

Jana Vyhlídalová popisuje, že se jim začaly ozývat školky. Buď k nim do obchodu přicházeli učitelky a ředitelé, nebo si objednávali něco na e-shopu. V druhé fázi pak dodávali firmám, které měly vybudovanou obchodní síť, která jezdila do školky. Poté si postavili vlastní síť obchodních zástupců, kde každý ten zástupce má na starosti region a má portfolio zhruba 25 hraček, které vozí s sebou. S velkou taškou přijde do školky, tam hračky ukáže učitelce, ředitelce. Pokud je zájem, může se hračka dát i do kolektivu a oni vidí, jak to děti zaujme, vysvětluje Jana s tím, že obchodní zástupci nejezdí naslepo, ale mají přesně stanovený itinerář od call centra.

Různá zařízení se na Kidtown mohou obrátit také s individuální poptávkou. Nejsou kolos, všechny objednávky, které přijdou, vidí v systému a poté má člověk z back-office na starosti, aby se podíval, co v těch objednávkách je. Pokud se jedná o školky, velmi často nám tam píšou, že by chtěly hračku doporučit. Nebo vidíme, že školka si objednala pět hraček, které jsou velmi podobné, tak jim voláme a případně něco doporučíme. Máme opravdu ke každé instituci i zákazníkům individualizovaný přístup, uzavírá Jana Vyhlídalová.

