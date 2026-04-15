Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Mezi nejdůležitější bezesporu patří Všeobecné zásady pro zpracování JMHZ a registrace zaměstnanců. Jsou k dispozici jak na speciálních stránkách MPSV věnovaných měsíčnímu hlášení, tak na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Všeobecné zásady pro zpracování hlášení a registrací
První zmíněný dokument, a to Všeobecné zásady pro vyplňování měsíčního podání JMHZ, je k dispozici na obou zmíněných webových stránkách. Slouží k vyplnění měsíčního hlášení, které zaměstnavatel zasílá poprvé za měsíc duben nejpozději do 20. května 2026. V průběhu druhého kalendářního čtvrtletí (nejpozději 30. června 2026) musí zpětně odeslat hlášení za měsíce leden až březen 2026 (za každý měsíc samostatně).
Druhým dokumentem, jenž je třeba řádně prostudovat, jsou Všeobecné zásady pro vyplňování registrace zaměstnance. Jsou zpracovány k datu spouštění plnění prvních registračních povinností podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele; poté budou upraveny podle nových podmínek k 1. červenci 2026.
Oba dokumenty obsahují návodný text pro plnění povinností a dále popis k jednotlivým atributům. Jde o tabulky s vysvětlením k vyplňovaným údajům v rámci hlášení či registrací – tzv. modré a oranžové atributy (modré pro měsíční hlášení, oranžové pro registrace zaměstnance). Zde může být dobrým pomocníkem i Metodika k atributům ČSÚ.
Nejeden mzdový program je zpracován tak, že účetní při vyplnění registrace zaměstnance vybírá z připraveného číselníku. Ovšem jsou i programy, kdy je třeba správný číselník dohledat. Časté je dohledání číselníku nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnance KKOV, ale také číselníku kódů postavení v zaměstnání – klasifikace.
|Zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou
|1111
|Zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou
|1112
|Zaměstnanci jmenovaní
|1121
|Zaměstnanci volení
|1122
|Zaměstnanci na DPČ na dobu neurčitou
|1211
|Zaměstnanci na DPČ na dobu určitou
|1212
|Zaměstnanci na DPP na dobu neurčitou
|1221
|Zaměstnanci na DPP na dobu určitou
|1222
|Jednatelé, představenstvo, členové správní rady (bez uzavřené pracovní smlouvy)
|2210
|Členové dozorčí rady či jiný rozhodčí orgán
|6110
Příručka pro práci s ePortálem ČSSZ
Poněkud se zpožděním přišla Česká správa sociálního zabezpečení s uživatelskou příručkou pro ePortál. Byla zveřejněna až ve druhém týdnu spuštění JMHZ. Rozhodně jde o velmi zajímavý dokument, který stojí za prostudování. Zaměstnavatelé by však jeho zveřejnění uvítali v měsíci, kdy se na nové povinnosti připravovali, nikoli v době, kdy již první povinnosti plní.
Stahujte: Uživatelská příručka k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele (JMHZ) pro ePortál ČSSZ.
Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců
Při zaměstnávání zahraničních zaměstnanců vyplňuje zaměstnavatel velké množství údajů, protože registrace pro účely JMHZ nahradila od 1. dubna 2026 dosavadní hlášení vůči úřadu práce – Informační kartu a Sdělení o nástupu. Tyto údaje nyní zaměstnavatele uvádí při registraci zaměstnance, jež navíc musí být odeslána takzvaně do budoucna, tj. nejpozději před okamžikem nástupu zaměstnance k výkonu práce. Tady lze doporučit následující dokument Metodika k přihlašování cizinců s nástupem k 1. dubnu 2026.
Dalším pomocníkem je návodný text MPSV zpracovaný coby pomůcka k vyplnění registrace při zaměstnávání cizinců s instrukcemi k vyplnění jednotlivých atributů. A samozřejmě aktuálně zpracované Otázky a odpovědi k problematice hlášení cizinců v JMHZ.
Doplňující údaje o zaměstnavateli
Zaměstnavatelé musí v průběhu měsíce dubna 2026 o sobě sdělit ve stanoveném formátu a obsahové struktuře nově požadované údaje, a to elektronicky prostřednictvím jednorázového podání s názvem REGZEL-DOPL. Jestliže má zaměstnavatel více mzdových účtáren, podává doplňující údaje jen jednou (nemusí podávat sám zaměstnavatel, může za něj podat i některá ze mzdových účtáren).
Kompletní pokyny k vyplnění jsou připraveny v metodice JMHZ – pokyny k vyplňování registrace zaměstnavatele - Doplňující údaje o zaměstnavatele – REGZEL-DOPL. Podle ankety serveru Podnikatel.cz má více než 70 % zaměstnavatelů doplňující údaje zaměstnavatele řádně odeslány v systému JMHZ.
Doplňující údaje o zaměstnancích
Stejnou „doregistrační“ povinnost má zaměstnavatel u stávajících zaměstnanců. Výčet údajů, které je nutné nově evidovat, uvádí nařízení vlády k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a je rovněž k nalezení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - Výčet údajů pro účely vedení evidence zaměstnanců.
Pro zaslání doplňujících údajů v průběhu měsíce dubna 2026 využije zaměstnavatel akci A3 „Registrace zaměstnance – Změna údajů zaměstnance“. Jde o zaměstnance, kteří byli v systému České správy sociálního zabezpečení registrováni alespoň jeden den v období od 1. ledna 2026 do 31. března 2026. Zaměstnavatel je registroval prostřednictvím stávajícího formuláře Oznámení o nástupu. Nově však jde o daleko širší okruh údajů, které musí nejpozději do 30. dubna 2026 všichni zaměstnavatelé „doregistrovat“.
Kde hledat další informace?
Přehlednou a zjednodušenou formou jsou informace k JMHZ zpracovány na stránkách MPSV, kde pod bodem 7 najdou zaměstnavatelé i aktuálně zveřejněné nejčastější chyby podání a nahrání souborů JMHZ.
Další využitelné instukce lze najít na stránkách České správy sociálního zabezpečení, včetně odkazu na informační materiály a stránky pro vývojáře obsahující další podrobnější a techničtěji zaměřené dokumenty. Zaměstnavatelům, kteří si nejsou jisti v konkrétní situaci, nabízí stránky ČSSZ možnosti řešení, a to buď prostřednictvím již zpracovaných dotazů – odpovědí zaměstnavatelů, nebo zaslání dotazu prostřednictvím call centra technické podpory či poboček územních správ sociálního zabezpečení.