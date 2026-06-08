Nová pravidla pro pečující rodiče s dětmi do 7 let věku

Na rozdíl od sociálního pojištění plní zaměstnavatelé povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám stávajícím způsobem. Zaměstnavatelé nadále zasílají hromadné hlášení i přehledy, i když nově povinně elektronicky a upraveným způsobem.
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Změny v hlášení kódů
Zaměstnavatel od roku 2026 zdravotní pojišťovně nehlásí skutečnosti rozhodné pro platbu státu, které může pojišťovna získat přímo od institucí. Není proto nutné hlásit vznik nebo zánik důchodu, pobírání rodičovského příspěvku, evidenci na Úřadu práce ČR, ani nezaopatřenost. Většinu takových skutečností získají zdravotní pojišťovny přímo prostřednictvím Centrálního registru pojištěnců (CRP). U nezaopatřenosti školy většinou oznamují studium do CRP a okruh škol oznamujících studium se významně rozšiřuje.
Ze skutečností rozhodných pro platbu státem musí zaměstnavatel hlásit pouze mateřskou a rodičovskou dovolenou, použití kódů „M“ (pro vznik skutečnosti) a „U“ (pro zánik skutečnosti) na „Hromadném oznámení zaměstnavatele“ (HOZ). Skutečnosti rozhodné pro vznik a ukončení zaměstnání (primárně kódy „P“ a „O“ na HOZ, ale i ostatní dosavadní kódy související s oznámením zaměstnání, včetně např. jednodenního zaměstnání) zůstávají beze změny. Z důvodu flexibilního čerpání rodičovské dovolené podle § 196 zákoníku práce nemusí zaměstnavatel od roku 2026 oznamovat změny vždy do 8 dnů při každé změně skutečnosti, ale souhrnně je ohlásí vždy po skončení měsíce.
Zaměstnanci naopak všechny rozhodné skutečnosti zaměstnavateli nadále hlásí a dokládají. Na rozdíl od zdravotní pojišťoven zaměstnavatel nemá možnost, jak tyto informace ovlivňující minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného ověřit.
Osoby pečující o děti do 7 let
U pečujících rodičů došlo také k výrazné změně. Z důvodu vyšší motivace rodičů k návratu do zaměstnání či k samostatně výdělečné činnosti byla upravena věková hranice dětí, o které osobně pečuje jeden z rodičů, pouze na 7 let (od roku 2026 se upustilo od placení pojistného státem za rodiče pečující nejméně o dvě děti do 15 let věku). Šlo o poměrně vysokou věkovou hranici, kdy děti již plní povinnou školní docházku a nevyžadují péči rodičů v takovém rozsahu, jako mladší děti.
Nyní se rovněž nevyžaduje tzv. celodenní péče. Tuto podmínku bylo mnohdy i při zkráceném úvazku obtížné dodržet a je pravdou, že byla ze strany zdravotních pojišťoven prakticky nekontrolovatelná. Rodiče nejsou od roku 2026 limitování dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (dříve pouze 4 hodiny denně).
Ovšem zařazení do státní kategorie pojištěnců pečujících alespoň o jedno dítě do 7 let věku musí být pojištěncem včas zdravotní pojišťovně oznámeno. Není možné toto právo uplatnit se zpětnou platností, ale nejdříve ode dne, kdy u příslušné zdravotní pojišťovny pojištěnec prohlásil, že je takovou osobou. Současně může být v této kategorii pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka, případně osoba, která dítě převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Potvrzení předložené zaměstnavateli
Za osobu pečující nejméně o jedno dítě do 7 let je rodič považován ode dne, který uvede v oznámení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto oznámení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od roku 2026 nezáleží ani na jeho případných příjmech ze zaměstnání. Dříve zaměstnanec čestně prohlašoval, že je osobou pečující o děti a zaměstnavatel neodváděl pojistné z minimálního vyměřovacího základu, ale ze skutečného výdělku. Od roku 2026 již musí být zřejmé, že jde o osobu, která učinila u příslušné zdravotní pojišťovny, a především od jakého data toto oznámení učinila. Zaměstnanec tak musí při svém nástupu do zaměstnání tuto skutečnost zaměstnavateli řádně doložit potvrzením vystaveným zdravotní pojišťovnou, ze kterého bude patrné, od jakého data je zařazen v kategorii osob pečujících osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku. To využijí především pojištěnci s kratším pracovním úvazkem s příjmy nedosahujícími minimálního vyměřovacího základu, případně v okamžiku čerpání neplaceného volna, kupříkladu v době nastávajících letních prázdnin.
Shrnutí podmínek pečujících rodičů pro platbu pojistného státem:
- Snížení věkové kategorie – péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku (dovršením 7. roku věku dítěte se zařazení v této kategorii automaticky ukončí).
- Vypuštěna podmínka celodenní péče – zůstává pouze osobní a řádná péče (podmínka délky docházky do předškolního zařízení byla vypuštěna).
- Zařazení do kategorie platí od okamžiku učinění oznámení – nelze hlásit zpětně.
- Nezáleží, zda pojištěnci vzniklo zaměstnání, nově je i při souběhu zaměstnání státním pojištěncem.
Nové znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o veřejném zdravotním pojištění: Osoby osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d) nebo není-li dítě umístěno v zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem; za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a to ode dne, který osoba uvedla v oznámení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto oznámení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. V případě dodatečného určení příslušnosti k českým právním předpisům podle koordinačních nařízení se pojištěnec stává osobou osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku ode dne, který uvedl v oznámení; pojištěnec je osobou osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nejméně do konce kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení doručeno příslušné zdravotní pojišťovně.