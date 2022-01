Pokud podnikáte a máte tak příjmy ze samostatné činnosti, můžete se rozhodnout, jakým způsobem budete své příjmy evidovat. Podnikatelé totiž mohou volit z více možností , jak budou příjmy a výdaje evidovat, a to v závislosti na tom, co je pro ně výhodnější.

Na výběr máte z více možností

Podnikatelé mají na výběr z více možností, jak budou své příjmy a výdaje evidovat. Nejpopulárnější je ovšem vedení daňové evidence a uplatňování paušálních výdajů. Zatímco při vedení daňové evidence je zapotřebí dokládat skutečné výdaje, které byly vynaloženy na zajištění, udržení a dosažení příjmů, při paušálních výdajích tomu tak není.

Pokud si podnikatel vybere, že bude své výdaje uplatňovat v rámci tzv. paušálních výdajů, nemusí shromažďovat výdajové doklady. Výdaje se v tomto případě stanoví jako procento z příjmů. Výše procentuálních výdajů je odvozena od druhu činnosti, kterou podnikatel vykonává.

Existují ale i další možnosti, jak vést evidenci podnikatelské činnosti. Někteří podnikatelé mohou (příp. musí ze zákona) vést účetnictví. Od roku 2021 je také velmi populární režim paušální daně, který je oblíben zejména pro jeho administrativní nenáročnost.

Pakliže chcete v průběhu své podnikatelské činnosti změnit způsob uplatňování výdajů, je zapotřebí učinit určité kroky, protože provedení změny má daňové dopady a přináší s sebou další administrativu. Konkrétní postup při změně uplatňování výdajů je uveden v zákoně o daních z příjmů.

Tip: Vše o paušální výdajích v našem průvodci

Paušální výdaje. Co to je?

Výdajové paušály je označení pro uplatňování paušálních výdajů podnikajících osob ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob. OSVČ si místo skutečných nákladů může určit výdaje pomocí procenta z příjmů, a to na základě převažující podnikatelské činnosti. Nemusí tak evidovat všechny faktury. Paušální výdaje se vyplatí například řemeslníkům nebo zemědělcům, jejichž náklady budou v tomto případě 80 % z celkových příjmů, a to až do částky 1,6 milionu korun.

Přechod ze skutečných výdajů na paušál

Pokud se poplatník rozhodne, že změní způsob uplatňování výdajů, týká se ho tzv. úprava základu daně, která je zakotvena v zákoně o daních z příjmů. Základ daně se pak upravuje za zdaňovací období, které předcházelo zdaňovacímu období, ve kterém došlo ke změně uplatňování výdajů. Úprava základu daně se provádí prostřednictvím podání dodatečného přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Pokud poplatník vedl daňovou evidenci a rozhodne se, že v následujícím období by raději uplatňoval paušální výdaje, čeká ho několik úprav základu daně. Základ daně se upraví o hodnotu pohledávek (mimo pohledávky uvedené v §24/2/y), které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh. Dále se upraví základ daně o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv. Úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo do ukončení nájmu.

Pokud by došlo k dalšímu prodeji nespotřebovaných zásob, které již byly zahrnuty do základu daně, zahrne se do základu daně pouze rozdíl mezi cenou nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně a ceny, za kterou byly zásoby prodány.