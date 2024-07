Řada e-shopů má svoji mobilní aplikaci. Porovnali jsme aplikace největších hráčů

Server Podnikatel.cz se podíval na několik vybraných mobilních aplikací českých internetových obchodů s různým sortimentem. Zjišťoval, jak vypadají a co nabízejí.

Alza

Aplikace Alza má podtitul Nákupy pod palcem a je dostupná jak pro iOs, tak Anroid. Najdete ji tedy jak v App Store, tak na Google Play. V prvé řadě je možné v této aplikaci nakupovat, a to jak s přihlášením (registrací), tak bez ní. Nachází se tu celý katalog zboží rozčleněný do kategorií a samozřejmostí je vyhledávání.

Přihlášení uživatelé zde mohou spravovat oblíbené položky nebo se podívat na uskutečněné objednávky. K dalším funkcím patří přístup k reklamacím, k recenzím produktů nebo například nákupní asistent, který dokáže poradit s výběrem zboží.

V popisu aplikace se nacházejí výhody používání aplikace spočívající v tom, že její uživatelé mohou při vyzvedávání zboží na pobočce přeskočit frontu. V tomto případě stačí být přihlášený a v aplikaci cestou na pobočku kliknout na tlačítko vyzvednout. Podobně při vyzvedávání z výdejního boxu lze s aplikací otevřít AlzaBox jedním tlačítkem. Také se v aplikaci lze na vybrané produkty podívat v rozšířené realitě.

Bonami

Internetový obchod s nábytkem a vybavením pro domov Bonami má ve své aplikaci přes 30 tisíc produktů. Je možné mezi nimi procházet prostřednictvím kategorií nebo místností a k dispozici jsou také filtry například podle barvy, designového stylu, ceny, skladovosti nebo slev a novinek. Díky aplikaci lze snadno sledovat dostupnost produktů – aplikace dá vědět hned, jak bude vyprodaný kousek opět skladem. Hned na úvodní obrazovce aplikace se nachází přehled slevových akcí a aktuálních kampaní. Také je zde položka menu nazvaná Srdcovky, přes kterou si lze dát do seznamu oblíbené produkty. Přihlášení uživatelé se mohou podívat na objednávky nebo si nastavit účet.

Datart

Aplikaci Datart lze využít i v kamenných prodejnách, a to například při skenování cenovek. Po načtení QR kódu se uživatelům zobrazí informace o cenách, hodnocení a dalších detailech o produktu. Zákazníci obchodu se mohou také snadno prokázat zákaznickou kartou a v aplikaci jim budou evidovány nákupy a také zde najdou elektronické účtenky. Také se zde nachází přehled o objednávkách a pomocí notifikací může obchod upozornit na aktuální stav objednávky.

Za používání aplikace mohou uživatelé získat exkluzivní akce a slevové kupony a snadno jejím prostřednictvím také naleznou nejbližší prodejny. U nich v mapě najdou nejen otevírací dobu, ale také kontaktní údaje, mapku i podrobnější informace o tom, jak se do prodejny dostat nebo kdo je její vedoucí. Samozřejmě také nechybí možnost nakupovat v e-shopu a procházet katalog produktů.

DM

Moje dm je název aplikace e-shopu a prodejen DM. Její hlavní menu je tvořeno položkami Domů, Produkty, Nákupní košík, eKupony a Moje dm. Produkty představují verzi e-shopu, kde je zboží následně vloženo do nákupního košíku. eKupony jsou určeny pro přihlášené uživatele a je možné je v aplikaci aktivovat a následně uplatnit buď v kamenných prodejnách, v internetovém obchodě, nebo na prodejně. Moje dm je dostupné také pro přihlášené a nachází se zde například Můj nákupní seznam, Moje online objednávky, Moje nákupy v prodejně nebo DM active beauty program, jehož prostřednictvím se sbírají výhody za nákupy.

Na hlavní stránce je možné přečíst si články, zjistit novinky ze světa active beauty nebo prolistovat aktuálním časopisem Journal. Jsou zde také novinky v sortimentu nebo položka Služby v podobě expresního vyzvednutí, eÚčtenky nebo Nákladů na dopravu.

Mall

Mall spadá pod společnost Allegro a jeho aplikace Mall.cz je v prvé řadě určena k nakupování. To by mělo být snadné a rychlé. Pod položkou Objevujte se nachází kategorie zboží a doporučené produkty. Po přihlášení je zde také možné vytvořit si seznam oblíbených produktů, sledovat objednávky, přidat se do některého z věrnostních klubů nebo spravovat slevové kupóny a také takzvané hlídací psy. Zákazníci zde dále naleznou informace o způsobech doručení a platbách, vrácení zboží a reklamacích, obchodních podmínkách nebo ochraně osobních údajů.

Notino

Aplikace společnosti Notino nese celý název Notino: parfémy a kosmetika. Kromě nakupování přináší hned několik výhod například v podobě online rezervace do některého ze salónů (od kadeřnictví, barbershopů, manikúry, kosmetiky nebo masáží až po tetovací salony nebo psí salony). Je možné je vyhledávat pomocí filtrů a také na základě polohy uživatele. Kromě online rezervace se zde nachází profil jednotlivých podniků s podrobnými informacemi a kontakty.

Další součástí aplikace je e-shop s tím, že na úvodní stránce aplikace je možno zjistit, co je tento týden v akci, jaké jsou na Notino novinky nebo nejprodávanější produkty. V závěru se nachází také blog ze světa parfémů a kosmetiky s recenzemi, tutoriály a dalšími tipy. U kosmetických produktů je možné při nakupování využít virtuální zrcadlo, které díky selfie módu na fotoparátu ukáže, jak na uživateli daný odstín rtěnky, make-upu nebo třeba očních stínů vypadá.

Jako v ostatních aplikacích je po přihlášení možné vytvořit si seznam oblíbených produktů a dostat se do správy účtu. V něm je například zákaznická karta v podobě QR kódu určená k naskenování v kamenných prodejnách. Kdo si povolí notifikace, tomu dá e-shop vědět o speciálních nabídkách a na prodejně bude moci přeskočit frontu při vyzvedávání balíčku. Uživatelé také mohou získat takzvané app-only nabídky v podobě lepších cen a speciálních nabídek dostupných jenom v aplikaci.

Zoohit

Aplikace e-shopu Zoohit je vyvinuta firmou Zooplus a takový je i její název a ikona, i když ji v App Store a na Google Play najdete pod názvem zoohit – chovatelské potřeby. Při jejím spuštění si uživatelé mohou vybrat, pro jakého mazlíčka nakupují, a podle toho se přizpůsobí hlavní obrazovka, konkrétně její kategorie, speciální nabídky nebo články v magazínu. Kromě toho je zde po přihlášení možné vytvořit pod položkou Můj mazlíček přímo profil mazlíčka, na základě kterého pak dostáváte doporučení na míru, můžete ukládat oblíbené produkty nebo si číst zajímavé články pro všechny mazlíčky.

Kromě vytvoření seznamu přání je zde možné sdílet oblíbené produkty s přáteli a rodinou nebo využít snadnou a rychlou funkci opětovného objednání. U produktů jsou recenze zákazníků, uživatelé se mohou podívat na fotografie produktů od zákazníků a případně nahrát vlastní přímo z telefonu. Další funkcí je skener čárových kódů pomáhající najít a zakoupit oblíbené výrobky během několika sekund.

ZOOT

Aplikace internetového obchodu s oblečením ZOOT je rozdělena podobně jako ostatní zmíněné aplikace na: Domů, Produkty, Přání, Košík a Profil. Její nedílnou součástí je tak katalog s produkty. Přihlášení uživatelé mohou spravovat seznam přání a také sledovat objednávky, přidělené kredity nebo si nastavit účet. Pod profilem se nachází také průvodce velikosti nebo informace obsahující údaje o tom, jaké jsou obchodní podmínky nebo jak je to s vrácením a reklamacemi.

Popis aplikace zmiňuje mezi výhodami ještě tajné akce a slevy, zobrazení nejbližších výdejen, upozornění na pohyb balíčku nebo například denní novinky a inspiraci.

