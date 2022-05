Seniorka chtěla příspěvek na bydlení. Úřad po ní ale požaduje 14 dokumentů

Přinášíme Týdeník , přehled nejdůležitějších témat za uplynulý týden, který sestavuje šéfredaktor serveru Podnikatel.cz Michael Hovorka . Nové články odebírejte také do mailu. Zapněte si newsletter , který můžete odebírat každý den nebo dle volby každý týden.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v únoru sliboval, že žádost o příspěvek na bydlení jeho resort zjednoduší. Vše zůstalo jen u planých slibů.

Vláda se diví, že si lidé nežádají o příspěvek na bydlení v takové míře, jak původně po zavedení legislativních novinek očekávala.

Jak vyplývá z údajů ministerstva práce a sociálních věcí, v lednu vyplatily úřady práce 143 500 příspěvků na bydlení a v únoru jich bylo 132 200. To v přepočtu na obyvatele a s ohledem na aktuální zdražování potravin, energií a dalších nákladů na bydlení nejsou žádná závratná čísla. Jak upozornil Český rozhlas, výdaje na bydlení přitom zatěžují už 28 % domácností. Server Podnikatel.cz absolvoval se seniorkou žádost o příspěvek na bydlení. Výsledek? Úřad po seniorce požadoval 14 dokumentů a dokladů. Případ popisujeme v tomto komentáři.

Tepelná čerpadla patří mezi nejúspornější a ekonomicky velmi efektivnízdroje tepla, která se navíc pohodlně ovládají a regulují. Mezi jejich další výhodu patří státní podpora v rámci kotlíkových dotací a programu „Nová zelená úsporám“.

Za oblibou a vyšší poptávkou po tepelných čerpadlech a alternativních zdrojích vytápění obecně je fakt, že budou muset české domácnosti vyměnit kotel na tuhá paliva za moderní zdroj tepla. Častou volbou je zde plyn díky kombinaci úsporného provozu a relativně nízké pořizovací ceně. Výdaje za tento způsob vytápění však nyní stále stoupají, a navíc je zde nejistota spojená se současnými událostmi na Ukrajině. Ministerstvo životního prostředí navíc informovalo o úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti v podobě navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun na celkových 180 tisíc Kč. Více popisujeme v samostatném článku.

Kvůli výraznému nárůstu cen se letos už podruhé zvýší tuzemské cestovní náhrady, tentokrát za využití vozidel jezdících na benzin či naftu. U Naturalu 95 se částka zvýší o 7,40 Kč, a u nafty dokonce o 11 Kč. Příslušný návrh vyhlášky připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Další podrobnosti v tomto textu.

Nárok na starobní důchod má každý, kdo získá potřebnou dobu pojištění a dosáhne důchodového věku. Od roku 2018 činí nejvyšší důchodový věk 65 let. Co se týče minimální doby pojištění, ta je pro seniory, kteří dosáhnou důchodového věku, 35 let.

Pokud pojištěnec ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže mu být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může dojít případně až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu pojištění získal. Jak je to však do té doby se zdravotním pojištěním? Píšeme v tomto návodu.





Kdo má podprůměrnou starobní penzi, moc si nepřilepší. Naopak lidé s vysokou starobní penzí budou na tom o mnoho lépe. Je to kvůli zákonu.

Zákon o důchodovém pojištění zvyšuje penzi v případě inflace u zásluhové části důchodů. Je vyšší o tolik procent, o kolik se zvýšily ceny. Starobní penze se tak zvýší zhruba o 700 korun. K navýšení dojde automaticky, není třeba nikam podávat žádost. Podrobnosti v této krátké aktualitě.

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 miliony Kč se zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Pro OSVČ s příjmy nad milion korun však bude paušální daň výrazně vyšší, a to až 26 tisíc korun měsíčně.

Ministerstvo financí navrhlo v daňovém balíčku zvýšit na 2 miliony korun nejen limit pro povinnou registraci k DPH, ale také hranici pro využití paušálního režimu OSVČ. Vzhledem k tomu, že se po zvýšení limitu bude paušální daň vztahovat na OSVČ s velmi širokým rozpětím příjmů, nebude již všem stanovena paušální daň ve stejné výši, ale zavedou se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na to tedy budou jinak vysoké i jejich daně a veřejná pojistná. Jak se 3 pásma liší, popisujeme v tomto článku.