Souhrn podmínek k uplatnění slev na pojistném: Úskalí jejich uplatnění „vyřešena“

Zaměstnanec, na kterého hodlá zaměstnavatel uplatňovat 5% slevu z pojistného, musí mít sjednán kratší pracovní úvazek, a to v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Jedná se o pracovní a služební poměry (posuzuje se vždy u stejného zaměstnavatele za všechny pracovní a služební poměry u jednoho zaměstnance v součtu). Dohod konaných mimo pracovní poměr se slevy na pojistném netýkají, tudíž se do tohoto limitu ani nepočítají.

Výjimkou jsou osoby mladší 21 let, kdy bude možné uplatnit slevu bez ohledu na rozsah týdenní pracovní doby.

Aby si mohl zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit, musí se jednat o vybranou skupinu zaměstnanců. Ty jsou uvedeny v § 7a odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti:

Dotčeným skupinám zaměstnanců jsme se podrobněji věnovali v článcích:

Sleva nemůže být poskytnuta v případě, kdy již jiný zaměstnavatel oznámil záměr a předpokládá se, že slevu uplatňuje. Pokud tedy zaměstnanec z dotčené skupiny, na kterou lze slevu uplatnit, vykonává více zaměstnání v rámci snížených pracovních úvazků pro více různých zaměstnavatelů, přednost na poskytnutí slevy na pojistném bude mít ten zaměstnavatel, jehož oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném obdržela ČSSZ jako první. Zaměstnavatel bude oznamovat záměr prostřednictvím ePortálu ČSSZ

Oznámením záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení. V této souvislosti je zaveden nový elektronický formulář, který může být implementován do mzdového programu.

Přestože budou splněny všechny výše uvedené podmínky, v praxi jistě nastanou situace, kdy si zaměstnavatel slevu jednoduše neuplatní. V souladu s ustanovením § 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (ve znění od 1. února 2023) sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud

Jestliže není v daném kalendářním měsíci splněna některá z výše uvedených pěti podmínek, záměr uplatňovat slevu zůstává (neruší se), jen si ji zaměstnavatel neuplatní.

U bodu c) je problematické uplatnění slevy u osob mladších 21 let při překročení počtu 138 odpracovaných hodin v měsíci. Pro tuto skupinu zde není výslovně uvedena výjimka, jak původně pro server Podnikatel.cz potvrdilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Nakonec zřejmě bude možné slevu u osob mladších 21 let i při překročení tohoto limitu uplatnit (i když to není zcela v souladu se zákonem). Česká správa sociálního zabezpečení potvrdila, že se překročení limitu 138 hodin u této skupiny sledovat nebude, protože u nich není v první podmínce vyžadováno sjednání zkráceného pracovního úvazku.

Obdobně bod b), kdy úhrn vyměřovacích základů zaměstnance připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy. Zde rovněž došlo k určitému výkladovému posunu. Nebude se pro tento účel posuzovat jen „odpracovaná doba“, jak uvádí příslušné ustanovení, ale také hodiny, za které zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy ze zákona.

Popsaný praktický postup sice není zcela v souladu s ustanovením § 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti bod b) a c), ale bude ČSSZ tolerován. Očekává se novela, kdy dojde k legislativnímu zpřesnění obou problematických ustanovení.