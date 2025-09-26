Spolu: Paušální daň nejen pro OSVČ, zavedeme ji i pro menší firmy

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.
Koalice dále neplánuje měnit sazby daně z příjmů právnických osob nebo daň z nemovitostí. Vyplývá to z odpovědí ANO na otázky serveru Podnikatel.cz.
Které daňové změny a změny pro podnikatele chce Spolu?
1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?
Především chceme zjednodušit odvody, které OSVČ na sociální a zdravotní pojištění platí. Navrhujeme proto zavést jednotné inkasní místo, které umožní živnostníkům vyřídit všechny odvody najednou, bez nutnosti složitého rozdělování plateb a zbytečné byrokracie. To přinese větší přehlednost i úsporu času.
2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?
Žádnou výraznou změnu výdajových paušálů OSVČ ani paušální daně neplánujeme. Tento systém se v praxi osvědčil – je jednoduchý, přehledný a podnikatelé se na něj mohou spolehnout.
3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?
Daň z příjmů OSVČ nechceme zásadně měnit ani zvyšovat. Důležité je zachovat stabilní a předvídatelné prostředí, které podnikatelům umožní plánovat. Proto platí, že změny v daních připadnou v úvahu maximálně jednou za volební období.
4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?
Daň z příjmů právnických osob se zvýšila v končícím volebním období, přesto však zůstává na úrovni, která nepřevyšuje průměr zemí Evropské unie. Další navyšování ani snižování nyní neplánujeme – firmy potřebují především funkční a předvídatelné prostředí, bez častých změn.
5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?
Chceme podpořit zaměstnavatele, kteří nabízejí zkrácené úvazky rodičům a seniorům, a to prostřednictvím daňových zvýhodnění. Velký důraz klademe také na digitalizaci, která sníží administrativu a usnadní život firmám i jejich pracovníkům.
6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?
Daň z nemovitých věcí v tuto chvíli měnit neplánujeme. Úprava proběhla již v minulém volebním období a nyní je potřeba vyhodnotit její skutečné dopady a přínosy.
7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?
K výrazné změně sazeb DPH došlo v rámci konsolidačního balíčku, kdy byl původní systém tří sazeb zjednodušen na dvě. V současné chvíli žádnou výraznější změnu tohoto modelu neplánujeme.
8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?
U spotřebních daní prosazujeme cílenější nastavení podle míry škodlivosti jednotlivých produktů, aby systém motivoval k méně rizikovým alternativám. Současně klademe důraz na prevenci a osvětu, zejména u mladistvých, aby daňová regulace podporovala zdravější životní styl. Nejde nám o restrikce, ale o prevenci spojenou s férovými podmínkami. Takový přístup je odpovědný vůči lidem i podnikatelům.
9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?
Mezi hlavní novinky patří dokončení jednotného inkasního místa, které spojí všechny odvody daní i pojistného do jednoho systému. Díky tomu lidé získají jasný přehled o svých povinnostech a proces bude výrazně jednodušší. U menších firem plánujeme rozšířit možnost paušální daně, aby se vyhnuly složité administrativě. Podnikání se tak stane jednodušším a dostupnějším i pro drobné živnostníky a stát jim nebude klást překážky, ale naopak uleví.
10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?
Žádný nový systém evidence tržeb zavádět nechceme. Naším cílem je rozšířit digitalizaci prostřednictvím Portálu podnikatele a zjednodušit tak administrativu, aniž bychom podnikatele zatěžovali dalšími povinnostmi.
11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?
Naší snahou je odstranit zbytečné administrativní povinnosti a duplicity, které podnikatele zatěžují. Založení firmy chceme umožnit plně online během jednoho dne, čímž odpadne potřeba živnostenských úřadů v současné podobě. Chceme také přispět k tomu, aby stát fungoval efektivněji a nevyžadoval opakovaně údaje, které už má, a podnikatelům celý proces naopak maximálně usnadňoval.
12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?
V otázce emisních povolenek budeme prosazovat důkladnou revizi systému EU ETS2. Povolenky nesmí představovat nepřiměřenou zátěž pro občany ani podniky, proto usilujeme o odklad jejich zavedení a zastropování cen, aby náklady zůstaly předvídatelné. Výnosy z dosavadních povolenek chceme pak využít k posílení českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti.
13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?
Podnikatelům chceme uvolnit ruce pro investice a inovace. Podpoříme start-upy, moderní technologie i možnost efektivních zaměstnaneckých akcií, aby se lidem vyplatilo tvořit a růst. Součástí bude také rozšíření odpisů na investice, podpora FinTechu a digitálních nástrojů a současně snižování byrokracie, protože právě digitalizace je cestou k moderní a konkurenceschopné ekonomice.