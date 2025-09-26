Podnikatel.cz  »  Finance  »  Spolu: Paušální daň nejen pro OSVČ, zavedeme ji i pro menší firmy

Spolu: Paušální daň nejen pro OSVČ, zavedeme ji i pro menší firmy

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády (24. 8. 2022)
Autor: Úřad vlády ČR
Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády (24. 8. 2022)
[VOLBY 2025] Spolu slibuje, že zavede možnost paušální daně i pro menší firmy. Zároveň uvádí, že dokončí projekt jednotného inkasního místa.

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

Koalice dále neplánuje měnit sazby daně z příjmů právnických osob nebo daň z nemovitostí. Vyplývá to z odpovědí ANO na otázky serveru Podnikatel.cz.

Které daňové změny a změny pro podnikatele chce Spolu?

1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Především chceme zjednodušit odvody, které OSVČ na sociální a zdravotní pojištění platí. Navrhujeme proto zavést jednotné inkasní místo, které umožní živnostníkům vyřídit všechny odvody najednou, bez nutnosti složitého rozdělování plateb a zbytečné byrokracie. To přinese větší přehlednost i úsporu času.

2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Žádnou výraznou změnu výdajových paušálů OSVČ ani paušální daně neplánujeme. Tento systém se v praxi osvědčil – je jednoduchý, přehledný a podnikatelé se na něj mohou spolehnout.

3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Daň z příjmů OSVČ nechceme zásadně měnit ani zvyšovat. Důležité je zachovat stabilní a předvídatelné prostředí, které podnikatelům umožní plánovat. Proto platí, že změny v daních připadnou v úvahu maximálně jednou za volební období.

4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?

Daň z příjmů právnických osob se zvýšila v končícím volebním období, přesto však zůstává na úrovni, která nepřevyšuje průměr zemí Evropské unie. Další navyšování ani snižování nyní neplánujeme – firmy potřebují především funkční a předvídatelné prostředí, bez častých změn.

5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?

Chceme podpořit zaměstnavatele, kteří nabízejí zkrácené úvazky rodičům a seniorům, a to prostřednictvím daňových zvýhodnění. Velký důraz klademe také na digitalizaci, která sníží administrativu a usnadní život firmám i jejich pracovníkům.

6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?

Daň z nemovitých věcí v tuto chvíli měnit neplánujeme. Úprava proběhla již v minulém volebním období a nyní je potřeba vyhodnotit její skutečné dopady a přínosy.

Koho budete volit?

Zobraz výsledek

7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?

K výrazné změně sazeb DPH došlo v rámci konsolidačního balíčku, kdy byl původní systém tří sazeb zjednodušen na dvě. V současné chvíli žádnou výraznější změnu tohoto modelu neplánujeme.

8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?

U spotřebních daní prosazujeme cílenější nastavení podle míry škodlivosti jednotlivých produktů, aby systém motivoval k méně rizikovým alternativám. Současně klademe důraz na prevenci a osvětu, zejména u mladistvých, aby daňová regulace podporovala zdravější životní styl. Nejde nám o restrikce, ale o prevenci spojenou s férovými podmínkami. Takový přístup je odpovědný vůči lidem i podnikatelům.

9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?

Mezi hlavní novinky patří dokončení jednotného inkasního místa, které spojí všechny odvody daní i pojistného do jednoho systému. Díky tomu lidé získají jasný přehled o svých povinnostech a proces bude výrazně jednodušší. U menších firem plánujeme rozšířit možnost paušální daně, aby se vyhnuly složité administrativě. Podnikání se tak stane jednodušším a dostupnějším i pro drobné živnostníky a stát jim nebude klást překážky, ale naopak uleví.

10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?

Žádný nový systém evidence tržeb zavádět nechceme. Naším cílem je rozšířit digitalizaci prostřednictvím Portálu podnikatele a zjednodušit tak administrativu, aniž bychom podnikatele zatěžovali dalšími povinnostmi.

11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?

Naší snahou je odstranit zbytečné administrativní povinnosti a duplicity, které podnikatele zatěžují. Založení firmy chceme umožnit plně online během jednoho dne, čímž odpadne potřeba živnostenských úřadů v současné podobě. Chceme také přispět k tomu, aby stát fungoval efektivněji a nevyžadoval opakovaně údaje, které už má, a podnikatelům celý proces naopak maximálně usnadňoval.

12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?

V otázce emisních povolenek budeme prosazovat důkladnou revizi systému EU ETS2. Povolenky nesmí představovat nepřiměřenou zátěž pro občany ani podniky, proto usilujeme o odklad jejich zavedení a zastropování cen, aby náklady zůstaly předvídatelné. Výnosy z dosavadních povolenek chceme pak využít k posílení českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?

Podnikatelům chceme uvolnit ruce pro investice a inovace. Podpoříme start-upy, moderní technologie i možnost efektivních zaměstnaneckých akcií, aby se lidem vyplatilo tvořit a růst. Součástí bude také rozšíření odpisů na investice, podpora FinTechu a digitálních nástrojů a současně snižování byrokracie, protože právě digitalizace je cestou k moderní a konkurenceschopné ekonomice.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 25. 9. 2025

Dále u nás najdete

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Jak funguje obnovitelná nafta?

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).