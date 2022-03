Stavebnictví nemá vyhráno. Firmy nyní pomáhají svým ukrajinským pracovníkům

Problémem jsou prudce rostoucí ceny

Ondřej Wachal, generální ředitel, místopředseda představenstva z VW WACHAL, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že se jim daří dobře a mají nasmlouváno hodně práce. Velkým problémem jsou však projekty, které podepsali před skokovým zdražením cen. Prudce stoupající ceny jsou zásadním problémem, protože je nedokážou promítnout do již uzavřených projektů. Řada projektů tak nejde postavit za ceny, které mají podepsány. Dlouhodobý problém je nedostatek pracovní síly, Česká republika na to trpí snad nejvíce z celé EU, alespoň dle míry nezaměstnanosti, doplňuje. Podle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, na českém trhu letos bude dramaticky vládnout vysoká poptávka a také růst cen energií, který v loňském roce přišel. Jsou to právě energie, které se v současné chvíli začínají promítat do cen jednotlivých výrobků a komodit, hlavně tedy těch, které jsou energeticky náročné. Bavíme se tu o možném nárůstu v rozmezí dalších deseti až třiceti procent, uvedl pro SeznamZpravy.cz.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček sdělil pro Aktuálně.cz, že stavaři nestíhají realizovat zakázky, což se projevuje na růstu cen stavebních prací, které spolu se stavebními materiály prudce zdražují. Roste tak podle něj množství případů, kdy lidé kvůli růstu cen nemají dostatek peněz na dokončení rozestavěných rodinných domů. V mnohých případech jim banky odmítají navýšit hypoteční úvěry, což vytváří extrémně nepříjemné situace. V lepším případě se lidé stěhují do rozestavěných a nezkolaudovaných domů. V horším případě jsou rozestavěné domy neobyvatelné a rodiny jsou nuceny je prodat, protože si nemohou dovolit splácet hypotéky a k tomu ještě platit nájemné, popisuje.

Situace stále není stoprocentní

Skupina Wienerberger Česká republika (výrobce pálených cihel Porotherm, střešních tašek Tondach, prémiové dlažby Semmelrock a potrubních systémů) zmínila v článku Aktuálně.cz, že objednávky na zdicí materiály přijímají s určitým omezením, protože je zde tak velký zájem, že v současné době potvrzují dodávky pouze na takzvané garantované stavby s potvrzenou dodávkou. Ostatní projekty musí počkat. Z hlediska materiálů u střešní krytiny potvrzuje firma dodávky na začátek května, zdicí materiály na duben a kapacity jejich výrobních závodů jsou vytížené na 100 procent. Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger, si myslí, že situaci ovlivňuje obava, že stavebních materiálů bude nedostatek a investoři se snaží zajistit si zboží dlouho dopředu. Poptávka například příštích devíti měsíců se koncentruje do krátkého časového období již na začátku roku. To jen umocňuje nadhodnocenou poptávku. Na trhu totiž chybí kapacity, které by toto enormní množství materiálu byly schopny zpracovat, dodal. Podle Ondřeje Wachala je, co se týče materiálů, v současné době relativní klid s tím, že budoucnost je velmi nejistá vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině.

I bez války byl nedostatek zaměstnanců

Z nedávného statistického šetření Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyplynulo, že hlavní překážkou dalšího rozvoje stavebnictví je nyní nedostatek zaměstnanců. Více než třetina firem to uvedla jako svůj hlavní problém, a to průzkum probíhal v první polovině února, tedy před hlubší eskalací konfliktu na Ukrajině. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva AMSP ČR, se dá předpokládat, že stále víc ukrajinských mužů pracujících v ČR bude odcházet bojovat do války a z pohledu pracovního trhu Ukrajinců ubude, což dopadne i na malé a střední podniky, které je přímo nezaměstnávají. Stavebnictví totiž nejsou jen velké developerské firmy a obří stavitelé státních infrastrukturních zakázek. Tyto velké firmy jsou primárně finální sběrnicí výrobků a služeb, které vyrábějí a vytvářejí malé a střední firmy a jednotlivě je dodávají těmto zhotovitelům.

Stavebnictví má ze všech sektorů ekonomiky nejširší „multiplikační efekt“ do dalších sektorů – není téměř odvětví výroby, které by nebylo nějak využíváno při nějaké stavbě. A jsou to právě malé a střední firmy, které svou vlastní různorodostí mohou nejlépe pokrýt pestrost této nabídky, popisuje dále Josef Jaroš. Svaz podnikatelů ve stavebnictví odhaduje, že ve stavebnictví pracuje cca 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny a předjímat konkrétní dopady podle Jiřího Nouzy v tuto chvíli nelze. Vnímáme ale, že mezi pracovníky ukrajinské národnosti aktuálně vládne velká nervozita a nejistota, jak se bude situace vyvíjet, doplňuje.

Firmy pomáhají ukrajinským pracovníkům

Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav, uvádí, že Ukrajinci jsou důležitým pilířem českého stavebnictví. To je ale nyní to méně důležité, protože tady jde o lidské životy a dost možná i budoucnost nás všech, zdůrazňuje. Firma Metrostav poslala na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR patnáct milionů korun a přislíbila další finanční a materiální pomoc. Navíc sama přímo pomáhá desítkám svých ukrajinských zaměstnanců a jejich rodinám, které již v současnosti přijíždějí do Česka. Připravili pro ně jak ubytování, tak i finanční pomoc pro zvládnutí nadcházejících dnů. Nejde o jednorázovou pomoc, ale jsme připraveni se angažovat dlouhodoběji a přispět i na obnovu Ukrajiny po skončení válečného konfliktu. Naše pomoc je a bude nejen finanční, ale i materiální, potvrdil František Kočí, předseda představenstva Metrostav.

Mezi nejdůležitější firemní hodnoty firmy STRABAG patří partnerství a solidarita a v duchu těchto hodnot od prvního dne konfliktu dělají vše proto, aby v nesmírně těžké životní situaci pomohli v prvé řadě jejich ukrajinským zaměstnancům a jejich blízkým. S našimi kolegy, kteří zůstávají na Ukrajině, se snažíme udržovat kontakt, a pro jejich rodiny, které hledají útočiště v Česku, organizujeme přepravu z ukrajinských hranic do bezpečí. Prozatímní ubytování našly jejich ženy a děti v naší podnikové chatě v Krkonoších, další ubytovací možnosti zajišťujeme, vyjmenovává Ondřej Novák, předseda představenstva skupiny STRABAG v Česku. Společnost také auta, která využívají k přepravě rodin jejich kolegů, posílá k ukrajinským hranicím naložená zdravotnickým materiálem, potravinami a dalšími potřebami podle požadavků ukrajinských humanitárních organizací, s nimiž navázali spolupráci.

Budoucnost je neznámá

Ondřej Wachal říká, že v těchto dnes čekají, jak se zachová řada ukrajinských dělníků, kteří jsou v ČR s tím, že někteří již odjíždí do války, jiní se tam vracet nehodlají, ale každopádně spousta lidí, kteří měli přijet, teď určitě nepřijede. Druhotný efekt podle něj budou mít vzájemné sankce, které mohou spustit další masivní vlnu zdražování. Stavebnictví je na tyto šoky obecně těžce přizpůsobitelné, jelikož jsou zde dlouhodobé kontrakty a zejména ve smlouvách s veřejnou sférou se dá těžko nasmlouvat „variabilní cena materiálů“ tak, jako byste to mohli udělat se soukromníkem (což se už dnes děje). Při naceňování zakázek těžko můžete odhadovat cenu na 2 roky dopředu. Historicky to nebyl problém, protože cenové výkyvy byly v řádu jednotek procent. Dneska se ceny některých komodit pohybují nahoru o desítky, ale i stovky procent, a to z marže rozhodně pokrýt nejde, vysvětluje.