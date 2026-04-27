Systém hlášení úspěšně pokračuje, tvrdí stát. Zaměstnavatelé se mezitím „hroutí“

Jana Knížková
Ministerstvo práce a sociálních věcí hlásí úspěchy a rychlé opravy chyb. Praxe ale ukazuje, že se řada firem stále potýká s problémy a systém zatím nefunguje tak hladce, jak bylo slibováno.

Projekt Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) běží teprve několik týdnů, přesto už stát mluví o výrazném pokroku. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo k 22. dubnu 2026 evidováno 829 147 podání a zaměstnavatelé nahlásili data za 1 999 075 zaměstnanců. To představuje zhruba 33,4 % všech zaměstnanců v Česku.

Zároveň už dorazilo i 45 556 měsíčních hlášení, přestože povinnost podat data za březen mají firmy až do konce června. Na papíře tak systém nabíhá rychle. Realita ve firmách je ale složitější.

Místo úspory času komplikace

Zatímco ministerstvo mluví o zjednodušení administrativy, řada firem popisuje spíše opačnou zkušenost. Server Podnikatel.cz navštívil některé z internetových diskuzí a vybral reakce účetních a personalistů, kteří popisují své zkušenosti. 

Z nich je evidentní, že hodně záleží na připravenosti mzdových programů i velikosti firmy. Menší zaměstnavatelé mají situaci o něco snazší. Účetní často zvládají chybějící údaje doplnit ručně a postupně systémem procházejí.

U větších firem je ale situace výrazně složitější. Hlášení se vracejí s chybami, systémy si nerozumí s ePortálem a některé procesy je nutné opakovat.

Vybrané reakce, které popisují realitu, najdete v tomto článku: 

Chybí základní funkce a objevují se chyby

Účetní zároveň upozorňují na praktické nedostatky systému. Například nemožnost jednoduše kopírovat data z minulých měsíců, ukládat hlášení do XML nebo rychle upravit chyby.

Objevují se i konkrétní chyby systému, například nefunkční vazby na některá územní pracoviště finančních úřadů.

Systém se upravuje podle praxe

Resort práce připouští, že systém není bez chyb, a zdůrazňuje, že ho průběžně upravuje. Podle ministra Aleše Jurečky se technické problémy řeší operativně, často v řádu hodin. Ministerstvo vychází ze zpětné vazby uživatelů a spolupracuje s dodavateli mzdových a HR systémů.

Postupně se upravují funkce ePortálu, zpřesňují metodické pokyny a přibývají návody i instruktážní videa. Cílem je systém zjednodušit a odstranit nejčastější chyby.

Místo zjednodušení zatím jen práce navíc

JMHZ má do budoucna nahradit desítky formulářů a výrazně zjednodušit komunikaci se státem. Z dlouhodobého pohledu může jít o zásadní změnu.

První týdny provozu ale ukazují, že přechod není bez problémů. Zatímco stát se opírá o rostoucí čísla a mluví o stabilním systému, firmy často řeší chyby, zdržení a vyšší administrativní zátěž.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

