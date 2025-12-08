Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Dvě hezké ženy v kanceláři studují dokumenty
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Povinnosti zaměstnavatelů se od příštího roku výrazně upravují. Mění se obsah hromadného hlášení i způsob komunikace se zdravotními pojišťovnami.

Oblast zdravotního pojištění se od příštího roku výrazně mění. Nejde o změny v souvislosti s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny prozatím do jednotného hlášení zapojeny nejsou. Zaměstnavatelé budou i v roce 2026 plnit své povinnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám dosavadním způsobem. Ovšem novinky přicházejí v souvislosti se samostatnou novelou č. 289/2025 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

Co se dozvíte v článku
  1. Parametrické změny v roce 2026
  2. Vypuštění funkčních požitků
  3. Výjimky z platby pojistného (zaměstnání nevzniká)
  4. Státní kategorie pečujících rodičů
  5. Upravené oznamovací povinnosti
  6. Výhradně elektronická komunikace

Parametrické změny v roce 2026

Nejprve tradiční parametrické změny. Každoročně se mění základ pro platbu pojistného státem. Od 1. ledna 2025 činí 15 749 Kč a pojistné 2127 Kč. Nařízením vlády číslo 357/2025 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2026, dochází k navýšení. Vyměřovací základ se zvyšuje na 16 206 Kč a pojistné 2188 Kč. 

Známá je také výše minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance s povinným odvodem z minima a pro osoby bez zdanitelných příjmů. Minimální mzda pro rok 2026 je stanovena na 22 400 Kč, tudíž minimální zdravotní pojištění činí 3024 Kč měsíčně.

Vypuštění funkčních požitků

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem daně příjmů ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance (§ 5 písm. a), ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle zvláštního právního předpisu (zákona o daních z příjmů). 

V ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění se vypouští pojem „funkční požitky“, protože za příjem ze závislé činnosti se podle zákona o daních příjmů tyto požitky automaticky považují. Pouze se na § 6 zákona o daních z příjmů odkazuje. 

Výjimky z platby pojistného (zaměstnání nevzniká)

Podle § 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, se stanovenými výjimkami. Od 1. ledna 2026 se upravuje výjimka týkající se příjmu člena družstva mimo pracovněprávní vztah. Současně se aktuální počet výjimek rozšiřuje o dvě nové, a to o příjem člena společenství vlastníků jednotek (SVJ) a příjemce svědečného. 

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění Přečtěte si také:

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Státní kategorie pečujících rodičů

Upravuje se věková hranice dětí, o které osobně pečuje jeden z rodičů, pouze do 7 let. Od roku 2026 se vypouští placení pojistného státem za rodiče pečující nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka tzv. celodenní péče, kterou je při zkráceném úvazku často problematické dodržet, je ze strany zdravotních pojišťoven prakticky nekontrolovatelná. Rodiče tudíž nově nebudou limitování dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (dosud pouze 4 hodiny denně). 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
Položit dotaz

Pojištěnec, který má alespoň jedno dítě do 7 let a bude chtít uplatnit péči, aby nemusel dodržet minimální vyměřovací základ, bude muset nejdříve nahlásit na své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost a poté ji doložit svému zaměstnavateli. 

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů Přečtěte si také:

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Upravené oznamovací povinnosti

Pojištěnec nebude mít od roku 2026 povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu státu, které může pojišťovna získat přímo od institucí. Nebude nutné oznamovat vznik nebo zánik důchodu, pobírání rodičovského příspěvku, evidenci na Úřadu práce ČR, ale ani nezaopatřenost. Většinu takových skutečností již nyní získávají zdravotní pojišťovny prostřednictvím Centrálního registru pojištěnců (CRP). U nezaopatřenosti školy většinou oznamují studium do CRP a okruh škol oznamujících studium se významně rozšiřuje. 

Ve vztahu k zaměstnavateli pak pro pojištěnce hrazené státem nadále platí povinnost oznámit skutečnost rozhodnou pro platbu pojistného státem. A to zejména z důvodu, že tyto osoby nemusí dodržet minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného. Zaměstnavatel však takto získané informace od 1. ledna 2026 nebude muset oznamovat zdravotní pojišťovně.

AI Visibility 2

Od roku 2026 se zúží povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění Přečtěte si také:

Od roku 2026 se zúží povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Zaměstnavatelé budou ze skutečností rozhodných pro platbu státem povinně oznamovat pouze mateřskou a rodičovskou dovolenou, použití kódů „M“ (pro vznik skutečnosti) a „U“ (pro zánik skutečnosti) na Hromadném oznámení zaměstnavatele (HOZ). Skutečnosti rozhodné pro vznik a ukončení zaměstnání (primárně kódy „P“ a „O“ na HOZ, ale i ostatní dosavadní kódy související s oznámením zaměstnání, včetně např. jednodenního zaměstnání) zůstávají beze změny. Z důvodu flexibilního čerpání rodičovské dovolené podle § 196 zákoníku práce nemusí zaměstnavatel od roku 2026 oznamovat změny vždy do 8 dnů při každé změně skutečnosti, ale souhrnně je ohlásí vždy po skončení měsíce.

Měli být podle vašeho názoru zdravotní pojišťovny zahrnuty do jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů?

Zobraz výsledek

Výhradně elektronická komunikace

Dosud mohli zaměstnavatelé posílat tzv. hromadná oznámení zaměstnavatele (HOZ) a přehledy o platbě pojistného (PPZ) i v papírové podobě, což mnohým umožňovalo vyřizovat tyto záležitosti přímo na pobočkách. Od nového roku tato možnost končí. Všechny dokumenty budou zaměstnavatelé odesílat elektronicky s možností využití portálů jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Revoluce pro zaměstnavatele: Pojišťovny zakazují papír, vše už jedině online Přečtěte si také:

Revoluce pro zaměstnavatele: Pojišťovny zakazují papír, vše už jedině online

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).