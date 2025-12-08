Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Oblast zdravotního pojištění se od příštího roku výrazně mění. Nejde o změny v souvislosti s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny prozatím do jednotného hlášení zapojeny nejsou. Zaměstnavatelé budou i v roce 2026 plnit své povinnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám dosavadním způsobem. Ovšem novinky přicházejí v souvislosti se samostatnou novelou č. 289/2025 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Co se dozvíte v článku
Parametrické změny v roce 2026
Nejprve tradiční parametrické změny. Každoročně se mění základ pro platbu pojistného státem. Od 1. ledna 2025 činí 15 749 Kč a pojistné 2127 Kč. Nařízením vlády číslo 357/2025 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2026, dochází k navýšení. Vyměřovací základ se zvyšuje na 16 206 Kč a pojistné 2188 Kč.
Známá je také výše minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance s povinným odvodem z minima a pro osoby bez zdanitelných příjmů. Minimální mzda pro rok 2026 je stanovena na 22 400 Kč, tudíž minimální zdravotní pojištění činí 3024 Kč měsíčně.
Vypuštění funkčních požitků
Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem daně příjmů ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance (§ 5 písm. a), ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle zvláštního právního předpisu (zákona o daních z příjmů).
V ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění se vypouští pojem „funkční požitky“, protože za příjem ze závislé činnosti se podle zákona o daních příjmů tyto požitky automaticky považují. Pouze se na § 6 zákona o daních z příjmů odkazuje.
Výjimky z platby pojistného (zaměstnání nevzniká)
Podle § 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, se stanovenými výjimkami. Od 1. ledna 2026 se upravuje výjimka týkající se příjmu člena družstva mimo pracovněprávní vztah. Současně se aktuální počet výjimek rozšiřuje o dvě nové, a to o příjem člena společenství vlastníků jednotek (SVJ) a příjemce svědečného.
Státní kategorie pečujících rodičů
Upravuje se věková hranice dětí, o které osobně pečuje jeden z rodičů, pouze do 7 let. Od roku 2026 se vypouští placení pojistného státem za rodiče pečující nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka tzv. celodenní péče, kterou je při zkráceném úvazku často problematické dodržet, je ze strany zdravotních pojišťoven prakticky nekontrolovatelná. Rodiče tudíž nově nebudou limitování dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (dosud pouze 4 hodiny denně).
Pojištěnec, který má alespoň jedno dítě do 7 let a bude chtít uplatnit péči, aby nemusel dodržet minimální vyměřovací základ, bude muset nejdříve nahlásit na své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost a poté ji doložit svému zaměstnavateli.
Upravené oznamovací povinnosti
Pojištěnec nebude mít od roku 2026 povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu státu, které může pojišťovna získat přímo od institucí. Nebude nutné oznamovat vznik nebo zánik důchodu, pobírání rodičovského příspěvku, evidenci na Úřadu práce ČR, ale ani nezaopatřenost. Většinu takových skutečností již nyní získávají zdravotní pojišťovny prostřednictvím Centrálního registru pojištěnců (CRP). U nezaopatřenosti školy většinou oznamují studium do CRP a okruh škol oznamujících studium se významně rozšiřuje.
Ve vztahu k zaměstnavateli pak pro pojištěnce hrazené státem nadále platí povinnost oznámit skutečnost rozhodnou pro platbu pojistného státem. A to zejména z důvodu, že tyto osoby nemusí dodržet minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného. Zaměstnavatel však takto získané informace od 1. ledna 2026 nebude muset oznamovat zdravotní pojišťovně.
Zaměstnavatelé budou ze skutečností rozhodných pro platbu státem povinně oznamovat pouze mateřskou a rodičovskou dovolenou, použití kódů „M“ (pro vznik skutečnosti) a „U“ (pro zánik skutečnosti) na Hromadném oznámení zaměstnavatele (HOZ). Skutečnosti rozhodné pro vznik a ukončení zaměstnání (primárně kódy „P“ a „O“ na HOZ, ale i ostatní dosavadní kódy související s oznámením zaměstnání, včetně např. jednodenního zaměstnání) zůstávají beze změny. Z důvodu flexibilního čerpání rodičovské dovolené podle § 196 zákoníku práce nemusí zaměstnavatel od roku 2026 oznamovat změny vždy do 8 dnů při každé změně skutečnosti, ale souhrnně je ohlásí vždy po skončení měsíce.
Výhradně elektronická komunikace
Dosud mohli zaměstnavatelé posílat tzv. hromadná oznámení zaměstnavatele (HOZ) a přehledy o platbě pojistného (PPZ) i v papírové podobě, což mnohým umožňovalo vyřizovat tyto záležitosti přímo na pobočkách. Od nového roku tato možnost končí. Všechny dokumenty budou zaměstnavatelé odesílat elektronicky s možností využití portálů jednotlivých zdravotních pojišťoven.