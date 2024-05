Cizinci, kteří od července nepotřebují oprávnění k práci

Zahraniční pracovníci bez nutnosti pracovního oprávnění

Zaměstnanci z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, jejich rodinní příslušníci a cizinci, kteří mají u nás volný vstup na trh práce (výjimky uvádí § 98 zákona o zaměstnanosti), nepotřebují pracovní oprávnění. U cizinců se jedná například o občany z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, cizince s uděleným trvalým pobytem a další. O zaměstnání těchto cizinců je pouze nezbytné informovat úřad práce prostřednictvím příslušného formuláře.

Zde navíc od 1. července 2024 dojde k zásadním změnám. Zaměstnavatelé budou vyplňovat elektronickou informační kartu, a to trojím možným způsobem. O změnách jsme informovali v samostatném článku: Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024

Cizinci s pracovním povolením

Jinou skupinu tvoří cizinci, kteří u nás volný pracovní trh nemají. Také zde má zaměstnavatel ohlašovací povinnosti nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Od července bude hlásit opět novým způsobem, a to sdělením o nástupu a sdělením o ukončení. Tato volná pracovní místa musí být navíc evidována v evidenci volných pracovních míst pro cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou, podložená pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti (eventuálně budoucí smlouvou) a samozřejmě příslušným pracovním oprávněním. Jde o modrou kartu, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance a pracovní povolení od úřadu práce.

Novela zákona o zaměstnanosti

Do § 98 zákona o zaměstnanosti přibude s odloženou účinností od 1. července 2024 nové písmeno u). A to na základě novely zmíněného zákona s číslem 408/2023 Sb. Spolu s novým písmenem se rozšiřuje okruh cizinců, kteří u nás mají výjimku. Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání nebo k výkonu práce cizince, který je občanem státu uvedeného na seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta; seznam těchto států může vláda stanovit nařízením, a to po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce.

Cizinci z nového seznamu

Návrhem nařízení vlády se stanovuje seznam států, u jejichž pracovníků se pracovní oprávnění nevyžaduje. Původně se mělo jednat o sedm států, avšak nyní byl tento seznam aktualizován a doplněn o další tři.

S účinností od 1. července 2024 se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce cizince, který je občanem

a) Australského společenství,

b) Japonska,

c) Kanady,

d) Korejské republiky,

e) Nového Zélandu,

f) Singapurské republiky,

g) Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

h) Spojených států amerických,

i) Státu Izrael, nebo

j) Tchaj-wanu.

Zmíněný seznam má usnadnit situaci expertům a manažerům z cizích států. Podle důvodové zprávy k nařízení vlády bylo při výběru států přihlédnuto zejména k tomu, že je pro Českou republiku prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků a z bezpečnostního hlediska se v případě vybraných států jedná o státy s minimálním stupněm rizika. Toto opatřená má usnadnit a urychlit vstup na český trh práce cizincům, kteří patří mezi nadprůměrně placené. Sníží se logicky i administrativní zátěž zaměstnavatelů.

Pracovníci z těchto států dosud využívali zejména modré karty, jelikož se jedná především o specializované pracovní pozice s vyšším či vysokoškolským vzděláním.

Povinnosti zaměstnavatelů v mezidobí

Zaměstnavatele samozřejmě zajímá, jaké budou mít povinnosti při zaměstnání občanů ze států uvedených ve zmíněném seznamu. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnil Jakub Augusta za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, kategorie cizinců s volným přístupem na trh práce uvedená v § 98 písmeno u) byla do zákona o zaměstnanosti včleněna až návrhem v průběhu jeho projednávání v Poslanecké sněmovně, přičemž tento návrh oznamovací ani evidenční povinnost nezahrnoval. Záměrem MPSV však není, aby zaměstnavatelé u této skupiny cizinců povinnosti stanovené v § 87 zákona o zaměstnanosti neplnili, z tohoto důvodu je rozšíření této povinnosti i u této kategorie cizinců obsaženo v návrhu novely zákona o zaměstnanosti, jejíž účinnost je navržena od 1. ledna 2025.