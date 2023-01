Jaký bude rok 2023 v byznysu? Přinášíme 5 nejdůležitějších trendů

Trend 1: Investice do technologií

Během pandemie se zrychlila digitalizace jak velkých, tak těch menších podniků. Pomáhá jim zvládat výzvy a příležitosti a také zlepšovat různé procesy, ať už týkající se zákazníků nebo běžného provozu. Pro přijetí technologií existují překážky spojené s odbornými znalostmi nebo financemi, ale přinášejí výhody například v podobě konkurenčních výhod. Podle Justina Hatche z agentury CPA PracticeAdvisor budou společnosti i nadále investovat do nových technologií, které mohou zlepšit jejich efektivitu a služby. A i když hrozí recese, investice do technologií zůstanou silné. V článku uvádí, že celosvětové IT předpovídá v roce 2023 nárůst výdajů na IT o 5,1 procenta v celkové výši asi 4,6 bilionu dolarů v roce 2023. Anis Uzzaman, General Partner And CEO Pegasus Tech Ventures pro Inc.com uvedl, že podle IBM Research vzroste použití umělé inteligence v komerční výrobě do tří let o 40 až 80 procent s tím, že klíčovými průmyslovými lídry v této oblasti jsou ABB, Yokogawa Electric, Siemens, Honeywell, Mitsubishi Electric a Schneider Electric.

Podle odborníků ze společnosti SG Analytics budou podniky v roce 2023 pokračovat v inovaci i vývoji v oblasti transformativních technologií, a to včetně umělé inteligence (AI), cloud computingu, blockchainu, internetu věcí (IoT), virtuální a rozšířené reality (VR/AR) a síťových protokolů jako 5G. Tyto technologie nemohou fungovat izolovaně a firmy je tak musejí mezi sebou kombinovat a nacházet ty nejlepší způsoby, jak je využít. Tyto technologie ovlivní každý podnik a průmysl a umožní podnikům řídit efektivní prodej a marketing, přilákat lepší zákazníky a vytvořit efektivnější dodavatelské řetězce, produkty a služby. Budou muset sladit své operace a strategie s potřebami zákazníků a zefektivnit výrobní procesy, dodávají dále na blogu.

Trend 2: Důraz na e-commerce

Lidé během koronaviru ve velké míře nakupovali nejrůznější zboží online a mnoho z nich u toho zůstalo. I když se hovoří o poklesu, je zde patrný fenomén e-commerce a firmy by tak měly i nadále pracovat na svých prodejních a marketingových strategiích. Jak zmiňují zaměstnanci firmy Eventura, obzvláště silné jsou v elektronickém obchodování kategorie, jako je elektronika nebo zařízení do domácnosti. Zákazníci očekávají snadný přístup k nástrojům elektronického obchodování a vynikající zkušenost na daných platformách e-shopů.

Josh Howarth, co-founder & CTO agentury Exploding Topics, zmiňuje, že v roce 2021 dosáhly celosvětové tržby z elektronického obchodování 5,2 bilionu dolarů a očekává se, že toto číslo v příštích čtyřech letech vzroste o 56 % a do roku 2026 dosáhne až 8,1 bilionu dolarů. V příštím roce předpovědi počítají s tržbami přes 6,3 miliardy dolarů. V článku popisuje příklad společnosti Disney, která se rozhodla zaměřit na e-commerce a zavřít 60 svých kamenných prodejen v Severní Americe. Své aktivity navíc propojila s platformou Disney+ s tím, že některé exkluzivní zboží bylo dostupné pouze pro předplatitele platformy. Tento tah jim vyšel a přinesl nárůst poptávky.

Trend 3: S inovacemi se pojí rychlost

Justin Hatch dále zdůrazňuje, že v odlišení od konkurence budou mít výhodu ty společnosti, které inovují. Hospodářský pokles může být pro společnosti příležitostí zaměřit se na inovace, aby přežily. Podniky mohou potřebovat vytvořit nové produkty, které osloví zákazníky v nové ekonomické realitě, nebo se přetvořit, aby se přizpůsobily měnícím se potřebám. Stagnující společnosti nemusí přežít pokles, zatímco inovátoři mají příležitost prosperovat, vysvětluje. Hnací silou inovací může být také poptávka spotřebitelů po rychlejších dodacích lhůtách. Jak uvádí zástupci Eventury, jedním z inovativních řešení, které se pomalu prosazuje, je doručování pomocí dronů a očekává se, že v následujících letech poroste. Umělá inteligence pravděpodobně bude hrát větší roli v inovativních řešeních. Pro malé podniky mohou být tyto technologie náročné a nákladné, ale jak je zmíněno výše, měly by hledat inovace všude tam, kde je to možné.

Jak jsme řešili v jednom z dílů našeho podcastu Podnikatel+, i v Česku rostou raketově služby, které nabízejí same day delivery. Tedy objednávky, které dnes objednáte a ještě dnes obdržíte. Češi si během covidu navykli více objednávat zboží a produkty online. Konkurence v oblasti doručování je vysoká a uspěje nyní ten, kdo doveze objednávku ještě ten samý den. Ředitel Wolt Drive Josef Dvořák říkal, že hlavní přidaná hodnota této služby je rychlost čili ultra rychlé doručení do třiceti minut. A je to vlastně i zákaznická zkušenost. Protože zákazníkovi, i když nemusí mít nainstalovanou naši aplikaci, posíláme SMS se živým trackovacím kódem, kde on může kontaktovat podporu, vidí přesně, kde ten kurýr je, jestli zboží naložil, jestli už je na cestě k němu a za jak dlouho to objednané zboží dorazí, doplnil.

Trend 4: Udržitelnost a zájem o životní prostředí obecně

Udržitelnost se stále více skloňuje a souvisí se změnou chování spotřebitelů. Ti se vědomě rozhodují žít udržitelněji, a tak si například kupují jen to, co opravdu potřebují právě proto, že mají obavy o životní prostředí. Lidé tak vyhledávají značky, které otevřeně prezentují své etické a ekologické hodnoty a problémy mohou tak mít ty, které to naopak neudělají. Klíčovou součástí udržitelnosti je pak oběhové hospodářství a s tím se pojí i důležité omezení odpadu. Výzvou pro firmy je pak zajistit, aby produkty byly dostupné i pro spotřebitele, kteří dbají na peníze. Josh Howarth však zmiňuje, že výzkum IBM a National Retail Federation ukazuje, že polovina spotřebitelů v USA tvrdí, že jsou ochotni zaplatit více za udržitelné produkty a 62 % spotřebitelů je ochotno změnit své nákupní návyky, aby snížili svůj dopad na životní prostředí. Dále říká, že 85 % lidí za posledních pět let změnilo své nákupní návyky, aby se staly udržitelnějšími.





Podniky tak reagují na tuto situací tím, že věnují více pozornosti procesům ESG („Environmental, Social and Corporate Governance“), tedy dopadům environmentálních, sociálních a správních otázek. Podle odborníků ze společnosti SG Analytics budou muset firmy v letošním roce vyvinout vědomé úsilí, aby zajistily, že jejich ESG procesy budou středem jejich strategie. Mohou začít identifikací a měřením svého dopadu na společnost a životní prostředí. Podniky pak mohou zlepšit svou transparentnost, reporting udržitelnosti a odpovědnost. Každý podnik si bude muset vytvořit rámec s jasnými cíli, jak snížit jeho negativní dopady. Posouzení a plány se budou rovněž týkat celého dodavatelského řetězce a pověření dodavatelů ESG, vyjmenovávají dále.

Trend 5: Větší zájem o home office

V posledních letech se ukázalo, že spousta práce se dá dělat z domova a hybridní nebo vzdálená práce se tak stala velmi běžnou formou přinášející výhody firmám i zaměstnancům. Společnosti investují do monitorovacích technologií, aby zajistily produktivitu vzdálených pracovníků. Josh Howarth popisuje průzkum Gallup z roku 2022, který ukázal, že 56 % amerických zaměstnanců na plný úvazek má práci, kterou lze vykonávat z domova. To představuje 70 milionů pracovníků. Z těchto pracovníků má 50 % hybridní pracovní rozvrh, 30 % pracuje plně na dálku a 20 % pracuje plně v kanceláři. Podle dalšího průzkumu z Pew Research Center 78 % těch, kteří v současnosti pracují na dálku, chce v tomto nastavení pokračovat i v nadcházejících letech.

Jak jsme psali, tak u nás by v roce 2023 mohla nabýt účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která do zákona zavádí celou řadu zajímavých změn, a to právě zejména s ohledem na výkon práce z domova (tzv. home office). Nově bude mít zaměstnanec možnost zaměstnavatele o výkon práce z domova požádat, a pokud zaměstnavatel takovéto žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit.