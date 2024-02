Konsolidační balíček změnil pravidla zaměstnaneckých sociálních fondů

Rozšířená povinnost tvorby FKSP

Doposud platila povinnost tvořit a hospodařit s fondem v souladu s vyhláškou FKSP pro organizační složky státu, příspěvkové organizace státu zřízené organizačními složkami státu, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, státní podniky podle zákona o státním podniku, Správu železnic a školské právnické osoby zřízené ministerstvem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona. Nově se k nim připojily veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, které v roce 2023 podle vyhlášky postupovat nemusely.

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb je od roku 2024 zrušena. Pro výše uvedené instituce jsou zavedena nová (povinná) pravidla hospodaření a čerpání fondu. Pro organizace tvořící fond na dobrovolné bázi (obce, kraje, podnikatelský sektor) nejsou stanovena žádná pravidla. Mohou tvořit fond nadále dobrovolně a podle vlastních pravidel.

Změny fondu kulturních a sociálních potřeb

Pro výše uvedené subjekty povinně tvořící a hospodařící s fondem platí od roku 2024 tři zásadní změny.

Zrušila se vyhláška FKSP. Nová vyhláška nebude vydána. Organizace si tvorbu a hospodaření s fondem upraví kolektivní smlouvou, kolektivní dohodou nebo vnitřním předpisem. Může se jednat o samostatný vnitřní předpis nebo jen součást kolektivní smlouvy či dohody. Snížil se základní příděl do fondu. Základní příděl do fondu se snížil z dosavadních 2 % na 1 %. Fond je tvořen z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd a odměny na pracovní povinnost. Odměny z dohod o práci mimo pracovní poměr se nadále do ročního objemu nákladů nezahrnují. Zavedla se povinnost použití nejméně 50 % základního přídělu do fondu na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou v souladu se zákonem o daních z příjmů od daně osvobozeny. K tomu je třeba učinit rozhodnutí o rozdělení prostředků k 1. lednu rozpočtovaného roku (písemný zápis). Vychází se z informace o rozpočtu od zřizovatele, výhledu vývoje platů, plánového počtu zaměstnanců atd. Toto rozdělení na počátku roku je pak určující pro zbytek roku, a to i v případě, že se příděl do fondu v průběhu roku změní.

Produkty spoření na stáří

Zákon o daních z příjmů byl od roku 2024 novelizován. Byl zaveden nový pojem, a to produkt spoření na stáří (daňově podporované a využitelné pro účely FKSP jsou samozřejmě i dříve uzavřené smlouvy o penzijním i životním pojištění). Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí:

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,

b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

d) soukromé životní pojištění,

e) dlouhodobý investiční produkt.

Produkt spoření na stáří je definován § 15a zákona o daních z příjmů. Podmínky, za kterých je produkt spoření na stáří daňově podporován, jsou uvedeny v § 15b zákona o daních z příjmů. Do zákona byla doplněna další novinka, a to pojištění dlouhodobé péče (§ 15c zákona o daních z příjmů). Přestože jde o daňově podporovaný produkt, nejedná se o produkt spoření na stáří, a tudíž se do povinného limitu použití nejméně poloviny prostředků nezahrnuje.

Zůstatky fondu k 31. prosinci 2023 a v dalších letech

Konsolidační balíček se vztahuje na prostředky fondu až od roku 2024. Subjekty proto nemusí nejméně polovinu zůstatku fondu k 31. prosinci 2023 použít na produkty spoření na stáří. To platí až pro prostředky od účinnosti konsolidačního balíčku, vždy podle rozdělení rozpočtovaného roku k jeho prvnímu dni. Tyto účelově vymezené prostředky již nelze nikdy na nic jiného použít (ani jejich zůstatky k 31. prosinci v dalších letech). Platí to i pro situace, kdy minimum zaměstnanců, či dokonce žádný z nich nemá uzavřen produkt spoření na stáří.

Čerpání fondu FKSP

Fond se samozřejmě čerpá v souladu s kolektivní smlouvou, dohodou či interní směrnicí zaměstnavatele. Nejméně jedna polovina (vázaná část) bude využita na produkty spoření na stáří zaměstnanců a zbytek (volná část) na produkty od daně z příjmů na straně zaměstnanců osvobozené. Například rekreace, stravování, kultura, sport, zdravotní péče atd. Již ne na nepeněžní dary k životním a pracovním výročím (osvobození darů podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů se spolu s vyhláškou FKSP zrušilo). Fond nemusí čerpat jen zaměstnanci. Okruh osob, kterým je poskytován příspěvek, určuje zaměstnavatel. Může se jednat také o důchodce (bývalé zaměstnance), rodinné příslušníky atd. To však neplatí pro produkty spoření na stáří. Příspěvek na tyto produkty je určen pouze zaměstnancům.

Právě s ohledem na vázanou část prostředků povinně alokovanou na produkty spoření na stáří a jejich možnému využití bude vhodné zaměstnance motivovat ke zřízení produktů spoření na stáří. Zaměstnatelné by měli rovněž pamatovat na rovné zacházení a zákaz diskriminace tak, aby prostředky nevyužívali pouze ti zaměstnanci, kteří si produkty sjednali. Ministerstvo financí doporučuje nastavit pravidla také s ohledem na tuto skutečnost, například stanovením osobního limitu čerpání pro jednoho zaměstnance.