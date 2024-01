Osobní zaměstnanecké benefity v roce 2024: Změny a okamžik vzniku příjmu

Limitováno polovinou průměrné mzdy

Od roku 2024 je od daně z příjmů na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozen příjem v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (průměrná mzda pro rok 2024 činí 43 967 Kč, její polovina tudíž 21 983 Kč). Jde o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě





pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Množina poskytovaných benefitů se nemění, avšak nejsou již poskytovány neomezeně. Je zaveden celkový roční souhrnný limit pro jejich osvobození. Jiné benefity (např. příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, příspěvek na produkt spoření na stáří atd.) se do tohoto limitu nezahrnují. Limitem je výše uvedená polovina průměrné mzdy. Podle § 21g odst. 2 zákona o daních z příjmů jde o průměrnou mzdu stanovenou dle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Posuzuje se u každého zaměstnance zvlášť

Omezení polovinou průměrné mzdy se posoudí za každý kalendářní rok u každého zaměstnance zvlášť. Jestliže by měl více pracovních úvazků u jednoho zaměstnavatele, platí jeden limit, tj. jedna polovina průměrné mzdy pro osvobození těchto benefitů. Pokud by měl více úvazků u více zaměstnavatelů, posoudí se u každého zaměstnavatele limit pro osvobození samostatně, nikoliv v úhrnu za všechny zaměstnavatele.

Částka přesahující tento limit bude na straně zaměstnance příjmem podléhajícím dani z příjmu podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. Následující tabulka zobrazuje výše uvedené plnění zaměstnavatele a jeho daňové dopady na straně zaměstnance i zaměstnavatele od 1. ledna 2024.

Plnění poskytovaná pro rodinné příslušníky zaměstnance

Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění ve formě podle tohoto ustanovení a jiné plnění na sociální podmínky nebo péči o zdraví vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní nebo jiné smlouvy poskytnutá zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance. Je tedy velmi důležité do celkového ročního limitu pro osvobození zahrnout také případné plnění poskytované pro rodinné příslušníky zaměstnance. Například tábory pro děti zaměstnanců, zájezd pro rodinu, vstupenky na kulturní akci pro zaměstnance a jeho manželku atd.

Do celkového limitu se nezahrnují akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Například vánoční a mikulášské večírky, sportovní a jiné akce. Jsou osvobozeny podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů. Vysvětlovali jsme v samostatném článku.

Ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance

Pravidla ocenění nepeněžního příjmu se nemění. Zaměstnavatel k ocenění nepeněžního příjmu využije obecná pravidla využívaná v dosavadní praxi. To se může týkat některých služeb, kupříkladu možnosti využití rekreačního zařízení zaměstnavatele. Podle § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se za příjem zaměstnance považuje také částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění nižší, než je cena určená podle zákona o oceňování majetku nebo cena, kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám.

Okamžik vzniku příjmu

Pro účely osvobozeného ročního limitu je rovněž důležitý okamžik poskytnutí benefitního plnění zaměstnanci (tj. od kdy s takovým nepeněžním plněním může zaměstnanec disponovat). Celkový limit pro osvobození je sice roční, avšak zaměstnavatelé budou plnění u jednotlivých zaměstnanců sledovat měsíčně (součást mzdových listů – např. ve formě přílohy). Jednotlivá plnění se budou průběžně sčítat a v okamžiku dosažení limitu vzniká zaměstnanci z nadlimitní části příjem. Je tedy důležité stanovit měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo. Jestliže by došlo k překročení limitu například v měsíci květnu, ale zaměstnavatel by tento příjem zúčtoval až v měsíci červnu, vznikl by dluh na zálohách a následně i úrok z prodlení.

Problematické může být i určení okamžiku vzniku příjmu při využití benefitních karet. Této problematice se bude server Podnikatel.cz podrobněji věnovat v navazujícím článku.