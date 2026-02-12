Podnikatel.cz  »  Právo  »  Chování na pracáku má svá pravidla. Porušit je ale může i úřad sám

Chování na pracáku má svá pravidla. Porušit je ale může i úřad sám

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Starší muž v obleku stojí a drží se za bradu, kouká nad sebe a tváří se zamyšleně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Průtahy, nedostatek informací nebo arogantní přístup. I na úřadu práce platí pravidla. Pokud máte pocit, že nebyla dodržena, můžete podat stížnost.

Jednání s úřadem práce nebývá pro řadu lidí jednoduché. O to citlivější je, když má klient pocit, že s ním úředníci nekomunikují korektně nebo že řízení trvá nepřiměřeně dlouho. 

V takových situacích existuje oficiální cesta, jak se ozvat. Stížnost na postup úřadu nebo konkrétního pracovníka je zákonným nástrojem, který mohou využít jednotlivci i firmy.

Stěžovat si může každý, kdo se domnívá, že úřad práce nepostupoval v souladu se správním řádem, uvádí Úřad práce ČR na svém webu

Typicky může jít o zbytečné průtahy, chybějící informace nebo postup, který neodpovídá zákonným pravidlům. Stejně tak lze řešit nevhodné chování úředníků, například neochotu komunikovat, nezdvořilé vystupování nebo nerespektování práv klienta.

Opakovaná evidence na pracáku se zpřísnila. Kdy nedostanete celou podporu? Přečtěte si také:

Opakovaná evidence na pracáku se zpřísnila. Kdy nedostanete celou podporu?

Co je důvodem ke stížnosti

Ne každá nepříjemná zkušenost automaticky znamená pochybení. Pokud se ale úředník chová hrubě, odmítá poskytnout informace nebo s vámi jedná způsobem, který je neadekvátní, může jít o porušení povinností vyplývajících z výkonu veřejné správy. Úřad práce má jasně daná pravidla chování zaměstnanců a je povinen je dodržovat.

Stížnost může podat fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba. Pokud někdo jedná jménem jiné osoby, musí k podání přiložit plnou moc.

Stát přidal starším nezaměstnaným. Podpora z pracáku se prodloužila i zvýšila Přečtěte si také:

Stát přidal starším nezaměstnaným. Podpora z pracáku se prodloužila i zvýšila

Záleží, kam se obrátíte

Důležité je adresovat stížnost správnému stupni úřadu. Pokud se problém týká běžného zaměstnance pobočky, řeší se zpravidla přímo na kontaktním pracovišti. Jiná situace nastává v případě, že stížnost směřuje na vedoucího pracovníka. Tehdy se obrací na krajskou pobočku.

Jak stížnost podat

Stížnost lze zaslat elektronicky, využít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem. Další možností je klasická listinná forma prostřednictvím pošty nebo osobní podání na úřadě.

HR26

Zmeškali jste schůzku na pracáku a hned vás vyřadili. Teď to bude jinak Přečtěte si také:

Zmeškali jste schůzku na pracáku a hned vás vyřadili. Teď to bude jinak

Úřad práce může stížnost předat jinému pracovišti, pokud spadá do jeho kompetence. O tomto kroku musí stěžovatele informovat, je ale třeba počítat s tím, že se tím může prodloužit lhůta vyřízení.

Kdy má stížnost smysl

Podání stížnosti neznamená konflikt s úřadem. Jde o legitimní nástroj, který má přispět k nápravě chyb a zlepšení fungování veřejné správy. Správně podaná stížnost může pomoci nejen konkrétnímu člověku, ale i dalším klientům úřadu.

Setkali jste se někdy s nevhodným chováním na řadu práce?

Zobraz výsledek

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).