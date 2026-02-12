Chování na pracáku má svá pravidla. Porušit je ale může i úřad sám

Jednání s úřadem práce nebývá pro řadu lidí jednoduché. O to citlivější je, když má klient pocit, že s ním úředníci nekomunikují korektně nebo že řízení trvá nepřiměřeně dlouho.
V takových situacích existuje oficiální cesta, jak se ozvat. Stížnost na postup úřadu nebo konkrétního pracovníka je zákonným nástrojem, který mohou využít jednotlivci i firmy.
Stěžovat si může každý, kdo se domnívá, že úřad práce nepostupoval v souladu se správním řádem, uvádí Úřad práce ČR na svém webu.
Typicky může jít o zbytečné průtahy, chybějící informace nebo postup, který neodpovídá zákonným pravidlům. Stejně tak lze řešit nevhodné chování úředníků, například neochotu komunikovat, nezdvořilé vystupování nebo nerespektování práv klienta.
Co je důvodem ke stížnosti
Ne každá nepříjemná zkušenost automaticky znamená pochybení. Pokud se ale úředník chová hrubě, odmítá poskytnout informace nebo s vámi jedná způsobem, který je neadekvátní, může jít o porušení povinností vyplývajících z výkonu veřejné správy. Úřad práce má jasně daná pravidla chování zaměstnanců a je povinen je dodržovat.
Stížnost může podat fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba. Pokud někdo jedná jménem jiné osoby, musí k podání přiložit plnou moc.
Záleží, kam se obrátíte
Důležité je adresovat stížnost správnému stupni úřadu. Pokud se problém týká běžného zaměstnance pobočky, řeší se zpravidla přímo na kontaktním pracovišti. Jiná situace nastává v případě, že stížnost směřuje na vedoucího pracovníka. Tehdy se obrací na krajskou pobočku.
Jak stížnost podat
Stížnost lze zaslat elektronicky, využít datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem. Další možností je klasická listinná forma prostřednictvím pošty nebo osobní podání na úřadě.
Úřad práce může stížnost předat jinému pracovišti, pokud spadá do jeho kompetence. O tomto kroku musí stěžovatele informovat, je ale třeba počítat s tím, že se tím může prodloužit lhůta vyřízení.
Kdy má stížnost smysl
Podání stížnosti neznamená konflikt s úřadem. Jde o legitimní nástroj, který má přispět k nápravě chyb a zlepšení fungování veřejné správy. Správně podaná stížnost může pomoci nejen konkrétnímu člověku, ale i dalším klientům úřadu.
