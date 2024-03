Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když to nemá za povinnost?

Obecně jde o poplatníky, kteří měli po část roku zdanitelné příjmy, nepožádali o roční zúčtování a nepracovali po celých 12 měsíců. Tito lidé totiž platili zálohy na daň, současně ale nevyčerpali celou základní slevu na poplatníka či další slevy na dani.

Přiznání se vyplatí nezaměstnaným

Daňové přiznání se vyplatí podat těm, kteří byli část roku 2023 zaměstnaní a část roku strávili na pracovním úřadě. Tito poplatníci totiž mnohdy nevyčerpali celou základní slevu na dani (30 840 Kč za rok) a na zálohách na daň tak zaplatili více, než museli. Pokud podají přiznání, získají slevu na dani v plné výši. K daňovému přiznání je ovšem třeba přiložit tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Příklad

Pan Novák byl zaměstnaný do konce srpna 2023. Zbylé 4 měsíce strávil na úřadu práce. Hrubou mzdu měl 44 900 Kč. Na potvrzení o zdanitelných příjmech má tak uveden základ daně ve výši 359 200 korun. Na zálohách na dani pan Novák zaplatil 33 320 korun.

Ze základu daně 359 200 korun činí daň před započtením slevy 53 880 korun. Vzhledem ke slevě 30 840 korun dělá výsledná daňová povinnost 23 040 korun. Na zálohách ale už pan Blažek uhradil 33 320 korun. Jestliže podá přiznání, finanční úřad mu vrátí rozdíl, tedy 10 280 korun.





Přiznání se vyplatí i dalším skupinám

Podobně jako pro nezaměstnané se přiznání vyplatí podat i dalším skupinám. Jde například o studenty, kteří si vydělávali peníze na brigádách, nepožádali o roční zúčtování a zároveň se jednalo o nepřekrývající se brigády a studenti museli u zaměstnavatelů podepsat tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V případě podání přiznání pak mohou kromě základní slevy na poplatníka uplatnit i slevu na studenta ve výši 4020 korun. Pozor však na to, zda byli studenty celý rok. Pokud pouze část roku, sleva se uplatní v poměrné výši.

Další skupinou, které se vyplatí podat přiznání, jsou poplatníci, kteří byli po část roku v pracovní neschopnosti. Díky přiznání mohou získat nevyčerpanou slevu zpět. To stejné platí pro maminky, které před odchodem na mateřskou dovolenou ještě část roku pracovaly. Pokud například maminka odešla na mateřskou dovolenou v červnu, neuplatnila za období červenec až prosinec slevu na poplatníka a může ji díky přiznání zpětně získat. Zároveň se stává, že poté, co se maminka vrací z mateřské dovolené, zaměstnavatel pro ni nemá práci a domluví se na ukončení pracovního poměru a odstupném. Rovněž i tehdy se vyplatí přiznání podat, protože z odstupného se platí daň.

I při srážkové dani lze podat přiznání

Přiznání lze podat i v případě příjmů zdaněných srážkovou daní. Jedná se o odměny z dohod o provedení práce s měsíční úhrnnou odměnou do 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele (při neučiněném prohlášení k dani), případně ostatní příjmy s úhrnnou odměnou do 4000 Kč. Tato výhoda se však netýká autorských honorářů, byť v úhrnné hodnotě do 10 000 Kč měsíčně. Do daňového přiznání je zahrnout nelze, srážková daň je v těchto případech konečná. Poplatník ovšem musí do svého daňového přiznání zahrnout všechny své příjmy zdaněné srážkovou daní, které měl v uplynulém období. Tedy buď všechny, nebo žádné.

Kdo přiznání musí podat

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023 musí podat dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.





Povinnost podat daňové přiznání má také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Přiznaní musí podat i další skupiny poplatníků.

Pozor na elektronické podání

Kdo podává přiznání, měl by si dát pozor, zda tak nemusí učinit elektronicky. Konkrétně se to týká těch, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku. Vzhledem k tomu, že v minulém roce byly povinně zřízeny datové schránky skoro všem podnikajícím fyzickým osobám, musí tito podnikatelé podat přiznání online. Pro většinu OSVČ tedy platí povinnost podat přiznání elektronicky do 2. května 2024.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání zůstává vyprší jinak v úterý 2. dubna (1. dubna je Velikonoční pondělí). Kdo ale podá daňové přiznání elektronicky, má lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. Přiznání tedy mohou lze elektronicky podat do 2. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 2. května).