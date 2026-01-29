Podnikatel.cz  »  Právo  »  Obchodníci odmítají hotovost: Co na to zákon?

Obchodníci odmítají hotovost: Co na to zákon?

Placení v obchodech a restauracích se mění. Zatímco část zákazníků bez karty ani nevychází z domu, jiní na hotovost nedají dopustit. Problém nastává ve chvíli, kdy prodejce nabízí jen jednu možnost. Má na to právo?

Způsob placení se stal tématem, které dokáže rozdělit společnost. Pro jednu skupinu lidí je bezhotovostní platba symbolem pohodlí. Platí kartou, mobilem, hodinkami. Druhá skupina naopak tvrdí, že dokud mají peníze fyzicky v ruce, mají své výdaje pod kontrolou. 

Kartou, nebo hotově? 

Problematikou způsobu placení se věnuje spotřebitelský server dTest, který upozorňuje na odlišné přístupy. Někteří obchodníci ve svých podnicích odmítají platbu kartou. Jinde si ale naopak zákazník bez karty neškrtne. Kde končí svoboda podnikání a kde začíná povinnost daná zákonem?

Proč část obchodníků nechce hotovost?

Důvody, proč se podnikatelé hotovosti vyhýbají, jsou většinou praktické. Manipulace s penězi znamená více práce, větší riziko chyb při vracení i nutnost řešit bezpečné uložení tržeb. Ve větších provozech se k tomu přidávají i náklady na převoz hotovosti do banky.

Proč zákazníci na hotovosti trvají?

Na straně zákazníků má hotovost stále silné zastánce. Pro mnoho lidí představuje jistotu v situacích, kdy technika selže – terminál nefunguje, internet vypadne nebo platební systém hlásí chybu. S hotovostí podobné komplikace nehrozí.

Velkou roli hraje také pocit kontroly a anonymita. Zatímco každá platba kartou zanechává digitální stopu, hotovostní transakce zůstává bez záznamu. Podle průzkumů považuje drtivá většina Čechů hotovost za nejbezpečnější způsob placení, a to právě kvůli ochraně soukromí.

Co skutečně ukládá zákon?

České zákony stanovují, že tuzemské bankovky a mince jsou zákonným platidlem a jejich přijetí je obecně povinností. Jak ale upozorňuje dTest, existují výjimky. Například pokud zákazník platí více než 50 mincemi nebo pokud by hotovostní platba přesáhla zákonný limit 270 tisíc korun.

V praxi však narážíme na zvláštní paradox. Přestože zákon povinnost přijímat hotovost zmiňuje, neexistuje za její porušení žádná přímá sankce. Dozorový orgán, kterým je Česká národní banka, může obchodníka pouze upozornit. Pokutu mu ale uložit nemůže.

Symbolická povinnost bez trestu

Právě proto, že chybí možnost uložit sankce, se některé provozovny rozhodly hotovost zcela odmítat. Z právního hlediska se pohybují na tenkém ledě, ale reálné následky jim nehrozí. Povinnost přijímat hotovost tak zůstává spíše deklarací než tvrdě vymahatelným pravidlem.

