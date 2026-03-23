Podvodníci se vydávají za vaše děti. Falešné SMS zprávy vám vybílí účet

Jana Knížková
Dnes
Podvodníci dnes sázejí především na emoce. Stačí jedna zpráva a rodiče mají pocit, že jejich dítě je v problémech. Jejich „pomoc“ je pak jedna z nejdražších.

Podvodníci to zkouší s dalším trikem. Vydávají se za děti nebo blízké a snaží se z lidí dostat peníze pod záminkou naléhavé situace.

Podle spotřebitelské organizace dTest, která se problematice věnuje, nejde o ojedinělé případy. Naopak, podobných podvodů přibývá a útočníci spoléhají hlavně na to, že rodiče nebudou chtít ztrácet čas ověřováním.

Nereagujte na zprávy z cizích čísel

Nejjednodušší ochranou je nereagovat na zprávy z neznámých čísel nebo si alespoň ověřit, kdo je na druhé straně. I když se může jednat o stresovou situaci, neměl by být problém dodat údaje, které by cizí osoba neměla znát, upozorňuje Eduarda Hekšová z organizace dTest.

Pomoci může krátký telefonát, videohovor nebo otázky na detaily, které skutečný blízký bez problému zná, třeba datum narození, jméno domácího mazlíčka nebo společné zážitky.

Podvodníci to zkouší na stovky lidí

Ve většině případů nejde o cílený útok. Podvodníci rozesílají stejné zprávy na stovky telefonních čísel a čekají, kdo se chytí. Někdy pak improvizují například odpovědí „jsem tvůj nejstarší“, která má vyvolat důvěru.

Cíle podvodníků jsou ale téměř vždy stejné. Buď jde přímo o peníze, nebo o osobní a platební údaje, varuje Hekšová.

dane

Nejde jen o SMS zprávy

Podobné podvody se dnes objevují i v různých aplikacích nebo přes odkazy, které vás přesměrují do jiné konverzace. Často se kombinují s dalšími triky, aby působily co nejvěrohodněji.

Vedle toho se stále objevují i jiné typy podvodů – například falešné investice, které slibují rychlé zisky. I v těchto případech platí jednoduché pravidlo: čím lákavější nabídka, tím větší riziko.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

