Soud povolil majiteli Brašnářství Tlustý oddlužení, dluží miliony korun

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž, který se topí v penězích a drží se záchranného lana.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Majitel firmy Brašnářství Tlustý Ivan Petrův poslal rok po krachu firmy do osobní insolvence i sám sebe. Bankám totiž dluží miliony korun. Soud mu nyní povolil oddlužení.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, na to nyní mají dva měsíce. Jak uvedl Petrův v návrhu, Komerční bance a Moneta Money Bank dluží dohromady přes 3,5 milionu korun. 

Co se dozvíte v článku
  1. Po Brašnářství Tlustý skončil v insolvenci i sám majitel
  2. Nástupnická firma je údajně startup
  3. Majetek Brašnářství Tlustý se už draží

Po Brašnářství Tlustý skončil v insolvenci i sám majitel

Městský soud v Praze povolil před týdnem Ivanu Petrůvovi oddlužení. Soud zároveň vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. K němu došlo 11. března 2026. 

Ivan Petrův podal sám na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádal o povolení oddlužení, na konci letošního ledna. Bankám totiž dlužil více než 3,5 milionu korun, které nebyl údajně schopný splatit. V návrhu Petrův uvedl, že má příjem jednak z dohody o pracovní činnosti u společnosti SUNIT, kde pracuje na pozici obchodního zástupce. Při údajném sjednaném hrubém měsíčním příjmu 25 000 Kč činí čistý měsíční příjem 20 920 Kč. Dále má dlužník příjem z titulu výkonu funkce jednatele ve společnosti CzechBridge Solutions, ve výši 15 000 Kč měsíčně, čemuž odpovídá čistý měsíční příjem ve výši 13 260 Kč. Celkový očekávaný čistý příjem dlužníka tak činí 34 180 Kč, upřesňuje se v návrhu.

Nástupnická firma je údajně startup

Petrův dále tvrdil, že jeho příjem byl loni nulový a že žil loni nejprve z úspor a následně se snažil zajistit si nový příjem z jiné činnosti, a to jako jednatel CzechBridge Solutions. Jelikož jde o novou společnost, jejíž rozjezd zajišťuje jako najatý manažer pro jejího společníka, v roce 2025 nebyl s ohledem na hospodářský výsledek společnosti za tuto činnost ještě odměňován, úplatnou smlouvu o výkonu funkce získal až 12. 1. 2026. Dlužník má příslib zvýšení odměny za výkon funkce jednatele, pokud dojde k očekávanému ekonomickému rozvoji této startupové společnosti, píše se v návrhu.

Majetek Brašnářství Tlustý se už draží

Ačkoli je CzechBridge Solutions formálně nová firma, ve skutečnosti jde jen o nástupnickou společnost Brašnářství Tlustý (a předchozí firmy XXL Box, kterou Petrůvovi zrušil soud), pod kterou Petrův provozuje značku Tlustý Praha. Petrův navíc podle insolvenční správkyně (v insolvenčním řízení s Brašnářstvím Tlustý) zneužíval v nové firmě majetek, práva průmyslového vlastnictví, know-how a goodwill Brašnářství Tlustý. Insolvenční správkyně proto na Petrůva podala trestní oznámení a do insolvenčního řízení vstoupilo raději i státní zastupitelství.

Insolvenční řízení firmy Brašnářství Tlustý probíhá již přes rok. Nyní probíhá dražba majetku firmy.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).