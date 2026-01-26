Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Začátek února přináší hned dvě daňové povinnosti

Začátek února přináší hned dvě daňové povinnosti

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Mladá blonďatá žena stojí se zdviženou hlavou, tváří se zamyšleně a rukou si podpírá bradu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Začátek února přinese některým poplatníkům důležitý daňový termín. V jediný den je nutné vyřešit hned dvě povinnosti, které se letos týkají konkrétních skupin lidí i firem.

Klasicky je povinnost, která se týká daně z nemovitostí a silniční daně spojena s koncem ledna. V letošním roce ale nejzazší termín pro podání daňových přiznání k těmto daním vyše, vzhledem k víkendu, na začítek února. 

Silniční daň pouze elektronicky a jen pro těžká vozidla

Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 je nutné podat výhradně elektronicky, a to nejpozději do 2. února 2026. Ve stejném termínu je tato daň také splatná. Formulář je dostupný na portálu MOJE daně.

Silniční daň se týká už jen těžkých vozidel

Konkrétně jde o vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do přiznání se vůbec neuvádějí.

Výše daně se odvíjí především od hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro rok 2025 navíc došlo ke snížení sazby daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informaci o tomto technickém vybavení lze zpravidla najít v tzv. COC listu vozidla.

Elektronická forma podání je u daně silniční povinná. Portál MOJE daně nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují, včetně možnosti předvyplnění údajů z předchozího zdaňovacího období, uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Poplatníci mohou přiznání podat prostřednictvím Daňové informační schránky DIS+, datové schránky nebo datovou zprávou s elektronickým podpisem. Správu daně silniční zajišťují vybraná územní pracoviště finančních úřadů.

Daň z nemovitých věcí se netýká všech, ale termín je stejný

Stejný termín, pondělí 2. února 2026, platí také pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Ta se však nepodává automaticky každý rok. Povinnost vzniká pouze v případě, že poplatník během uplynulého roku nemovitost nabyl, prodal, daroval, změnilo se vlastnictví z jiného důvodu nebo došlo ke stavebním úpravám, které mají vliv na výši daně.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Pokud se u poplatníka nic nezměnilo, přiznání podávat nemusí. Daň mu správce daně stanoví automaticky na základě údajů z minulých let.

MOJE daně usnadňují vyřízení z domova

Také u daně z nemovitých věcí lze využít portál MOJE daně a daňovou informační schránku DIS+. Systém umožňuje automatické předvyplnění údajů z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně, což výrazně šetří čas a snižuje riziko chyb.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

