Začátek února přináší hned dvě daňové povinnosti

Klasicky je povinnost, která se týká daně z nemovitostí a silniční daně spojena s koncem ledna. V letošním roce ale nejzazší termín pro podání daňových přiznání k těmto daním vyše, vzhledem k víkendu, na začítek února.
Silniční daň pouze elektronicky a jen pro těžká vozidla
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 je nutné podat výhradně elektronicky, a to nejpozději do 2. února 2026. Ve stejném termínu je tato daň také splatná. Formulář je dostupný na portálu MOJE daně.
Silniční daň se týká už jen těžkých vozidel
Konkrétně jde o vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do přiznání se vůbec neuvádějí.
Výše daně se odvíjí především od hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro rok 2025 navíc došlo ke snížení sazby daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informaci o tomto technickém vybavení lze zpravidla najít v tzv. COC listu vozidla.
Elektronická forma podání je u daně silniční povinná. Portál MOJE daně nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují, včetně možnosti předvyplnění údajů z předchozího zdaňovacího období, uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Poplatníci mohou přiznání podat prostřednictvím Daňové informační schránky DIS+, datové schránky nebo datovou zprávou s elektronickým podpisem. Správu daně silniční zajišťují vybraná územní pracoviště finančních úřadů.
Daň z nemovitých věcí se netýká všech, ale termín je stejný
Stejný termín, pondělí 2. února 2026, platí také pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Ta se však nepodává automaticky každý rok. Povinnost vzniká pouze v případě, že poplatník během uplynulého roku nemovitost nabyl, prodal, daroval, změnilo se vlastnictví z jiného důvodu nebo došlo ke stavebním úpravám, které mají vliv na výši daně.
Pokud se u poplatníka nic nezměnilo, přiznání podávat nemusí. Daň mu správce daně stanoví automaticky na základě údajů z minulých let.
MOJE daně usnadňují vyřízení z domova
Také u daně z nemovitých věcí lze využít portál MOJE daně a daňovou informační schránku DIS+. Systém umožňuje automatické předvyplnění údajů z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně, což výrazně šetří čas a snižuje riziko chyb.
