Zapomněli jste zdanit finanční výhru? Očekávejte psaní od berňáku

Osobní dopis s upozorněním obdrží 93 poplatníků, jejichž data ukazují, že v letech 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry převyšující jeden milion korun, což překračuje zákonný limit pro osvobození od daně.
Cílem je informovat občany ještě před případnou daňovou kontrolou, aby mohli nesrovnalosti opravit dobrovolně.
Jak se počítá čistá výhra?
Za čistou výhru se podle zákona považuje rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady během roku. Povinnost podat daňové přiznání a výhru zdanit vzniká tehdy, pokud tato částka přesáhne zákonný limit. Ten byl v dané době jeden milion korun.
Hranice osvobození se posuzuje zvlášť pro každý druh hry a výhry či ztráty stejného druhu se sčítají, zatímco z různých druhů her se nesčítají ani nekompenzují.
Úspěchy předchozích etap
Projekt navazuje na tři úspěšné fáze Daňového echa. První etapa se zaměřila na chyby u penzijního spoření a dobrovolně bylo přiznáno 3,5 milionu korun. Druhá etapa řešila nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku s výsledkem 48,8 milionu korun. Třetí etapa se věnovala penzijnímu spoření za roky 2023 – 2024 a její vyhodnocení proběhne v roce 2026.
Daňové echo není represivní nástroj
Jak zdůraznila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová, cílem je usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností a umožnit opravit chyby ještě před tím, než hrozí sankce, čímž se šetří čas i peníze.
Díky předchozím etapám Daňového echa byly do státní pokladny uhrazeny desítky milionů korun bez nutnosti daňových kontrol, čímž se projekt ukazuje jako účinný a moderní nástroj správy daní, který zároveň pomáhá občanům vyhnout se zbytečným komplikacím.