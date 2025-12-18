Podnikatel.cz  »  Finance  »  Zapomněli jste zdanit finanční výhru? Očekávejte psaní od berňáku

Zapomněli jste zdanit finanční výhru? Očekávejte psaní od berňáku

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž s výrazem nepochopení či výmluvy s rozpřazžnýma rukama
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Finanční správa opět umožňuje poplatníkům zjistit případné nesrovnalosti ve svých daních a opravit je dříve, než by jim hrozily pokuty nebo kontroly. Tentokrát cílí na hazardní hráče.

Osobní dopis s upozorněním obdrží 93 poplatníků, jejichž data ukazují, že v letech 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry převyšující jeden milion korun, což překračuje zákonný limit pro osvobození od daně. 

Cílem je informovat občany ještě před případnou daňovou kontrolou, aby mohli nesrovnalosti opravit dobrovolně.

Změnila se pravidla pro výhry. Co musíte nově přiznat v daňovém přiznání? Přečtěte si také:

Změnila se pravidla pro výhry. Co musíte nově přiznat v daňovém přiznání?

Jak se počítá čistá výhra?

Za čistou výhru se podle zákona považuje rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady během roku. Povinnost podat daňové přiznání a výhru zdanit vzniká tehdy, pokud tato částka přesáhne zákonný limit. Ten byl v dané době jeden milion korun.

Hranice osvobození se posuzuje zvlášť pro každý druh hry a výhry či ztráty stejného druhu se sčítají, zatímco z různých druhů her se nesčítají ani nekompenzují.

Usmálo se na vás štěstí a vyhráli jste peníze? Nezapomeňte na daňové přiznání Přečtěte si také:

Usmálo se na vás štěstí a vyhráli jste peníze? Nezapomeňte na daňové přiznání

Úspěchy předchozích etap

Projekt navazuje na tři úspěšné fáze Daňového echa. První etapa se zaměřila na chyby u penzijního spoření a dobrovolně bylo přiznáno 3,5 milionu korun. Druhá etapa řešila nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku s výsledkem 48,8 milionu korun. Třetí etapa se věnovala penzijnímu spoření za roky 2023 – 2024 a její vyhodnocení proběhne v roce 2026.

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy Přečtěte si také:

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy

Daňové echo není represivní nástroj

Jak zdůraznila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová, cílem je usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností a umožnit opravit chyby ještě před tím, než hrozí sankce, čímž se šetří čas i peníze.

Díky předchozím etapám Daňového echa byly do státní pokladny uhrazeny desítky milionů korun bez nutnosti daňových kontrol, čímž se projekt ukazuje jako účinný a moderní nástroj správy daní, který zároveň pomáhá občanům vyhnout se zbytečným komplikacím.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).