Agrofert vykázal za rok 2024 nejnižší dotace od vstupu Babiše do politiky

Oproti roku 2023 jde o výrazný propad. Tehdy totiž naopak Agrofert vykázal rekordní dotace dosahující částky 2,3 mld. Kč.

Agrofertu loni vzrostl zisk

Zisk společnosti Agrofert loni činil 7,1 mld. Kč, což byl oproti roku 2023 nárůst o 5 mld. Kč. Za zlepšením hospodářského výsledku stojí zisk z prodeje společností skupin Mafra, Londa a Synthesia. Obrat Agrofertu loni dosáhl 212 mld. Kč, což je oproti roku 2013 navýšení jen o 36 milionů Kč.

Agrofert byl loni vyhodnocen jako druhý největší český exportér a dlouhodobě patří mezi největší české investory na Slovensku, v Německu Rakousku, Francii nebo Maďarsku. Celkové tržby koncernu ze zahraničí tvoří již téměř dvě třetiny našich příjmů, říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.

Dotace vykázal Agrofert nejnižší od roku 2013

Přestože zisk Agrofertu vzrostl, dotace, které společnost loni vykázala, byly nejnižší od roku 2013, kdy se majitel Agrofertu Andrej Babiš dostal do Poslanecké sněmovny a do vlády. Konkrétně loni Agrofert vykázal dotace ve výši 1,52 mld. Kč, přičemž 1,43 mld. Kč z toho byly dotace provozní a 0,09 mld. Kč investiční. V roce 2023 přitom Agrofert naopak vykázal rekordní dotace v hodnotě 2,27 mld. Kč.





Dotace vykázané v daném roce Rok Provozní dotace Investiční dotace Celkem 2024 1,43 mld. Kč 0,09 mld. Kč 1,52 mld. Kč 2023 2,04 mld. Kč 0,23 mld. Kč 2,27 mld. Kč 2022 1,70 mld. Kč 0,22 mld. Kč 1,92 mld. Kč 2021 1,74 mld. Kč 0,34 mld. Kč 2,08 mld. Kč 2020 1,45 mld. Kč 0,22 mld. Kč 1,67 mld. Kč 2019 1,55 mld. Kč 0,27 mld. Kč 1,82 mld. Kč 2018 1,61 mld. Kč 0,31 mld. Kč 1,92 mld. Kč 2017 1,34 mld. Kč 0,71 mld. Kč 2,05 mld. Kč 2016 1,37 mld. Kč 0,51 mld. Kč 1,88 mld. Kč 2015 1,14 mld. Kč 0,51 mld. Kč 1,65 mld. Kč 2014 * 1,07 mld. Kč 0,56 mld. Kč 1,63 mld. Kč 2013 * 0,79 mld. Kč 0,32 mld. Kč 1,11 mld. Kč

* Do roku 2014 Agrofert zveřejňoval jen přijaté dotace a ne vykázané. Přijaté dotace jsou dotace přijaté od jejich poskytovatelů v daném účetním období. Vykázané dotace jsou dotace vykázané v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci, kdy vznikl nezpochybnitelný nárok na přijetí dotace. Data jsou bez dorovnání garantovaných výkupních cen elektrické energie u bioplynových stanic a u jiných obnovitelných zdrojů energie.

Jak informoval server Podnikatel.cz, Agrofert navíc v poslední době prohrál řadu sporů ohledně dotací, které mu odmítlo vyplatil ministerstvo průmyslu kvůli dřívějšímu Babišově střetu zájmů a riziku neproplacení z EU. Celkově Agrofert na dotacích od ministerstva průmyslu a obchodu přišel kvůli Babišově střetu zájmů skoro o 120 milionů korun.

Firmy z holdingu Agrofert navíc letos definitivně prohrály také řadu sporů ohledně dotací se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a ministerstvem zemědělství. Všechny soudní pře ještě nejsou ukončené, ale dá se předpokládat, že NSS setrvá na svém právním názoru. Celkově tak Agrofert na zemědělských dotacích zřejmě přijde o 581 milionů korun.





Pokud se tak sečtou dotace od ministerstva zemědělství a průmyslu a obchodu, Agrofert na nich podle všeho přijde o 700 milionů korun.

Kolik činila daň z příjmů Agrofertu

Daň z příjmů právnických osob činila loni u Agrofertu 574 milionů korun, což je meziroční nárůst o 177 milionů korun. Vzhledem k výraznému nárůstu zisku však jde o pokles efektivní daňové sazby z 15,55 % v roce 2023 na 7,49 % v roce 2024. Pro rok 2024 se přitom zvýšila sazba daně z právnických osob z 19 na 21 %.

Vzhledem k tomu však, že Agrofert zaměstnává skoro 29 tisíc pracovníků (z toho české společnosti koncernu zaměstnávaly 17 848 pracovníků), další miliardy korun odvedl do rozpočtů za odvody zaměstnanců. Přestože většina našich příjmů již pochází ze zahraničí, stále jsme hrdí na to, že jsme česká firma. Považujeme za samozřejmé, že peníze, které zde vyděláme, zde také zdaníme. Loni jsme v České republice na daních a odvodech zaplatili více než čtyři miliardy korun, upřesnil Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.

Výhled Agrofertu je optimistický

Co se týče výhledu pro letošní rok, je Agrofert optimistický a očekává zlepšení výkonnosti, a to především v segmentu výroby hnojiv, pro který byl rok 2024 obtížný. Důvodem byly vysoké ceny zemního plynu v Evropě a také značné dovozy dusíkatých produktů z regionů mimo EU, a to zejména z Ruska.

Výraznější zlepšení očekáváme u skupiny LAT Nitrogen, u které by se měly výrazněji projevit pozitivní efekty z realizovaných synergických a úsporných opatření. Rovněž očekáváme zlepšení výkonosti v segmentu speciální chemie. V segmentu výroby potravin předpokládáme udržení výkonnosti na podobně dobré úrovni jako v loňském roce. V segmentu zemědělství očekáváme mírné meziroční zlepšení výkonnosti, a to zejména v oblasti zemědělské prvovýroby, kde se v roce 2024 do výsledků negativně projevily nižší hektarové výnosy některých plodin způsobené především klimatickými vlivy a také klesající podpora konvenčního zemědělství z evropských a z národních zdrojů, doplnil Zbyněk Průša.

Investice mají letos podobné jako loni

V roce 2025 předpokládáme firma Agrofert realizaci investic v podobné výši jako v roce 2024. Investice jsou zaměřeny především na zefektivnění a ekologizaci výroby a také na úspory energií. Mezi nejvýznamnější plánované akce patří zahájení projektu výroby bioplynu ve společnosti Ethanol Energy, pokračování výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s v Německu, výstavba nové porážky kuřat ve Vodňanech, zahájení výstavby nové toastové linky v Maďarsku, investice do systému terciální redukce ve společnosti Duslo a výstavba několika nových kravínů vč. dojíren v Česku a na Slovensku.

Nadále budeme pokračovat v investicích do modernizace chemických, potravinářských, zemědělských, dřevařských a ostatních provozů, uzavřel Zbyněk Průša.