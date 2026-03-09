Banální chyba v daňovém přiznání může zadržet přeplatek z daní

Mnoho poplatníků po odevzdání daňového přiznání zjistí, že jim vznikl přeplatek na dani. Očekávají proto, že finanční úřad peníze automaticky pošle na účet. Ve skutečnosti ale musí být splněna jedna důležitá podmínka.
O vrácení přeplatku je nutné výslovně požádat
O peníze, které vyšly v daňovém přiznání, se musíte přihlásit. Žádost je přitom přímo součástí formuláře daňového přiznání. Nachází se na jeho konci a bez jejího vyplnění finanční úřad přeplatek nevrátí.
Pozor na podpis u papírového přiznání
U papírového podání je potřeba tuto část nejen vyplnit, ale také samostatně podepsat. Daňové přiznání tak ve výsledku obsahuje dva podpisy – jeden pod samotným přiznáním a druhý právě pod žádostí o vrácení přeplatku.
Při elektronickém podání je postup o něco jednodušší. Autorizace při odeslání sice nahrazuje podpis, žádost o vrácení přeplatku je ale stále nutné vyplnit. Pokud tuto část poplatník přeskočí, finanční úřad peníze automaticky nepošle.
Pokud už bylo přiznání odesláno bez žádosti, situace se dá napravit. Žádost o vrácení přeplatku lze podat samostatně, například elektronicky přes portál MOJE daně, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu. V takovém případě začne běžet třicetidenní lhůta pro vrácení peněz až od doručení této žádosti.
Podnikatelé dostanou přeplatek jen na účet
Jiná pravidla platí pro podnikatele. Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám může finanční úřad přeplatek vrátit pouze bezhotovostně. Peníze proto posílá na bankovní účet, který má daňový subjekt uvedený při registraci u finančního úřadu.
