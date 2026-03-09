Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Banální chyba v daňovém přiznání může zadržet přeplatek z daní

Banální chyba v daňovém přiznání může zadržet přeplatek z daní

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž sedí u notebooku, tváří se zoufale a drží se jednou rukou za hlavu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Řada lidí po podání daňového přiznání čeká, že jim finanční úřad automaticky pošle přeplatek na dani. To se ale nestane vždy. Pokud v přiznání chybí jedna důležitá věc, peníze zůstanou na účtu finančního úřadu, dokud o ně sami nepožádáte.

Mnoho poplatníků po odevzdání daňového přiznání zjistí, že jim vznikl přeplatek na dani. Očekávají proto, že finanční úřad peníze automaticky pošle na účet. Ve skutečnosti ale musí být splněna jedna důležitá podmínka. 

O vrácení přeplatku je nutné výslovně požádat

O peníze, které vyšly v daňovém přiznání, se musíte přihlásit. Žádost je přitom přímo součástí formuláře daňového přiznání. Nachází se na jeho konci a bez jejího vyplnění finanční úřad přeplatek nevrátí. 

Berňák oznamuje termíny pro vyplácení přeplatků na dani Přečtěte si také:

Berňák oznamuje termíny pro vyplácení přeplatků na dani

Pozor na podpis u papírového přiznání

U papírového podání je potřeba tuto část nejen vyplnit, ale také samostatně podepsat. Daňové přiznání tak ve výsledku obsahuje dva podpisy – jeden pod samotným přiznáním a druhý právě pod žádostí o vrácení přeplatku.

Při elektronickém podání je postup o něco jednodušší. Autorizace při odeslání sice nahrazuje podpis, žádost o vrácení přeplatku je ale stále nutné vyplnit. Pokud tuto část poplatník přeskočí, finanční úřad peníze automaticky nepošle.

Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze Přečtěte si také:

Vyšší daň, zrušené slevy i nový limit: V přiznání k dani můžete přijít o peníze

Pokud už bylo přiznání odesláno bez žádosti, situace se dá napravit. Žádost o vrácení přeplatku lze podat samostatně, například elektronicky přes portál MOJE daně, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu. V takovém případě začne běžet třicetidenní lhůta pro vrácení peněz až od doručení této žádosti.

Podnikatelé dostanou přeplatek jen na účet

Jiná pravidla platí pro podnikatele. Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám může finanční úřad přeplatek vrátit pouze bezhotovostně. Peníze proto posílá na bankovní účet, který má daňový subjekt uvedený při registraci u finančního úřadu.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).