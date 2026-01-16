Podnikatel.cz  »  Právo  »  Další případ nelegálního pálení: Riziko výbuchu, metanolu i likvidační pokuty

Další případ nelegálního pálení: Riziko výbuchu, metanolu i likvidační pokuty

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Celníci na Zlínsku znovu zasahovali proti nelegální výrobě alkoholu. Během několika týdnů odhalili už druhou tajnou pálenici, tentokrát nedaleko Uherského Brodu.

Příslušníci Celního úřadu v Ostravě objevili v hospodářském stavení u rodinného domu na Uherskobrodsku během kontroly kompletní destilační zařízení, přibližně 160 litrů nezdaněného lihu a téměř 800 litrů ovocného kvasu. Jednalo se o další případ nelegální výroby alkoholu mimo povolené provozy.

Majitel objektu tvrdil, že zařízení slouží k domácí výrobě lihovin. Kvas měl být údajně určen pro budoucí pálení v pěstitelské pálenici a hotový líh označil za archivní slivovici. K žádnému z těchto tvrzení však nedoložil zákonné dokumenty, a proto celníci vše zadrželi.

Nejde o výjimku, ale o trend

Zásah u Uherského Brodu navazuje na podobný případ ze začátku prosince loňského roku, kdy celníci odhalili nelegální výrobu alkoholu v bývalé prádelně v Otrokovicích. I tam se líh vyráběl v nevyhovujících a nebezpečných podmínkách.

Skutečnost, že jde už o druhý případ během necelých pěti týdnů, podle celní správy potvrzuje, že nelegální domácí pálení alkoholu je stále rozšířenější, přestože rizika i sankce jsou všeobecně známé.

Co hrozí při domácím pálení alkoholu

Neodborná výroba alkoholu představuje vážné nebezpečí. Hrozí exploze destilačního zařízení, požár nebo únik nebezpečných látek. Zcela zásadním rizikem je ale možnost kontaminace alkoholu metanolem, jehož konzumace může způsobit těžké poškození zraku, selhání orgánů nebo smrt, uvádí Celní správa ČR

MM26 socky

Právě proto zákon jasně stanovuje, že líh lze vyrábět pouze v lihovarech, zvláštních lihovarech nebo v pěstitelských pálenicích s povolením Ministerstva zemědělství.

Pokuty v řádu milionů korun

Kromě ohrožení zdraví musí nelegální výrobci počítat i s tvrdými finančními dopady. Vedle doměření uniklé spotřební daně jim hrozí pokuta až do výše 10 milionů korun. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

