Jste zaměstnanec, který podává daňové přiznání? Využijte zjednodušený formulář

Daniel Morávek
Dnes
Zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání, mohou využít dvoustránkový zjednodušený formulář. Netýká se to však všech zaměstnanců.

Zjednodušený formulář například nemohou využít zaměstnanci, kteří loni měli rovněž příjmy z podnikání. Tito pracovníci musí využít standardní tiskopis.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo může zjednodušený formulář využít
  2. Dokdy přiznání podat
  3. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
  4. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
  5. Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Kdo může zjednodušený formulář využít

Daňové přiznání k dani z příjmů podávají zaměstnanci, kteří nevyužili možnost daňového ročního zúčtování od zaměstnavatele. Ti, kteří měli příjmy pouze ze závislé činnosti, mohou použít zjednodušený formulář daňového přiznání.

Dvoustránkové daňové přiznání lze využít pro všechny příjmy ze závislé činnosti. Například v situaci souběžných příjmů z pracovních poměrů, souběžných příjmů z pracovněprávních vztahů s odměnou za výkon funkce právnických osob, odměnou zastupitelstva, odměnou za účast ve volbách, náhradou ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti při pracovním úrazu apod.

Stahujte zjednodušené daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025

Zjednodušené daňové přiznání není naopak určeno pro:

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy,
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí,
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Pro zaplacení daně z příjmů fyzických osob je nezbytné uvádět správné předčíslí bankovního účtu, tj. 721, a to pro oba typy daňového přiznání, tedy i pro zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti.

Stahujte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů

Podnikám a vedu daňovou evidenci / uplatňuji paušál (Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje: daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci,  přehledy pro správu sociálního zabezpečení a přehled pro zdravotní pojišťovny)

Podnikám a vedu účetnictví (Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje: daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví, účetní závěrku a přehledy pro správu sociálního zabezpečení)

Nepodnikám a mám více zdrojů příjmu (Daňové přiznání s exportem XML obsahuje pouze daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro OSSZ a ZP a je tedy primárně určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o DzP.)

Nepodnikám a jsem pouze zaměstnanec (Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR, pokud potřebujete export do XML pro datovou schránku, vyberte si prosím jinou variantu formuláře)

Dokdy přiznání podat

Základní lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě letos vyprší 1. dubna. Zároveň ale platí, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud ho podá elektronicky do 4. května (2. května je sobota). Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další dva měsíce do 1. července. Plnou moc pro daňového poradce stačí dodat až s přiznáním v červenci.

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

dane

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

