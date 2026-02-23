Kolik bude nemocenská a kdy dorazí? Na sociálku už kvůli tomu nemusíte

Člověk, který je v dočasné pracovní neschopnosti, často řeší stejné otázky. Dorazila žádost od lékaře? Je dávka už zpracovaná? A kdy přijde výplata? Pro odpovědi není nutné složitě obvolávat úřady ani čekat na dopis.
Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, většinu údajů lze rychle zjistit prostřednictvím ePortálu.
Přehled všech neschopenek na jednom místě
Služba umožňuje zobrazit seznam všech dočasných pracovních neschopností v aktuálním roce i až pět let zpětně. U každého případu jsou k dispozici detailní informace, například údaje o ošetřujícím lékaři, místu pobytu během nemoci nebo nastavených vycházkách. Pojištěnec tak snadno ověří, že vše odpovídá skutečnosti.
Kontrola dávek bez čekání
Velkým přínosem je přehled vyplacených dávek a stav jejich zpracování. Lidé mohou sledovat, zda už byla nemocenská odeslána nebo jestli se žádost stále vyřizuje. Odpadá tak nejistota i opakované telefonování na okresní správu sociálního zabezpečení.
Potvrzení i žádosti vyřídíte z domova
ePortál umožňuje také elektronicky podat potřebné žádosti, doložit dokumenty nebo si přímo online vyžádat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele či úřady. Vše bez osobní návštěvy přepážky.
Přihlášení je možné prostřednictvím identity občana, například bankovní identity, eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu nebo datové schránky. Systém tak nabízí bezpečný přístup k aktuálním údajům z oficiální evidence ČSSZ, a to kdykoli během dne.