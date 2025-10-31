Kurýři brzdí, kreativita vtipálků roste. Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Návrh zákona předložil poslanec Ľubomír Vážný, podle kterého by tato změna měla zvýšit bezpečnost chodců a pomoci také při dokazování nehod s cyklisty a koloběžkáři. Při překročení rychlosti se hovoří o pokutách ve výši 50 eur.
Ľubomír Vážný stanovenou rychlost odůvodňoval narůstajícím počtem kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, kol a dalších prostředků s pomocným motorem. Samotná rychlost 6 km/h podle něj vychází z horní hranice průměrné rychlosti běžné chůze dospělého člověka.
Právě při této rychlosti je energie nárazu při kontaktě s chodcem minimální a riziko vážných zranění je výrazně nižší, uvedl pro Topky.sk.
Dopravní analytik Jozef Drahovský pro server TA3 upřesnil, že tato novela neomezuje chodce, ale jen do zákona k definici rychlosti chůze přidává fyzikální jednotku, která zde doposud chyběla. Také doplňuje, že se výraz o tom, že nesmí překročit rychlost chůze vztahuje nejen na chodce, ale také cyklisty, koloběžkáře nebo na uživatele samovyvažovacích vozidel.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat
Na schválení zákona rychle zareagoval také řetězec Kaufland, který na Facebook umístil vtipný příspěvek s jejich produktem kysaného zelí a textem upozorňujícím, ať si lidé dávají pozor, co jí.
Digitální tvůrce Boris Reitak Sedlár k zákonu na svém Facebookovém profilu ironicky uvedl, že je to to, co Slovensko potřebuje. Ne levnější potraviny, zničené školství, zdravotnictví, nebo zvyšování poplatků, ale tohle je podle něj to, co Slováky zajímá a konečně jim zlepší život k lepšímu. Vše doplnil trefným obrázkem.
Na Instagramu se objevilo také zremixované video ukazující, že novela zákona už je přenesena do praxe.
Pro Deník SME nakreslil karikaturu umělec Hej,ty, a to s nápisem, že jde o opatření, které zastaví odchod mladých.
Nedomyšlený nápad
O návrhu tohoto zákona informoval už při jeho předložení v srpnu letošního roku náš sesterský server Autobible.cz. Podle nich jde o nedomyšlený nápad, který vzbuzuje řadu otázek s tím, že plošná definice chůze podle rychlosti pak také znamená, že teoreticky může dostat pokutu i člověk, který si někde na venkově půjde zaběhat a poběží kdesi za vesnicí po chodníku, přestože na tom stejném chodníku široko daleko nikdo další není.
Pokud má být opravdu cílem regulace provozu po chodnících na věcech spadajících do tzv. mikromobility, pak je mnohem jednodušší stanovit pravidla, za kterých se tyto věci mohou na chodníku používat, dodávají s tím, že například v Česku platí, že člověk na koloběžce je z pohledu zákona to samé co cyklista.
A to mimo jiné znamená, že na chodníku musí koloběžku vést vedle sebe a nesmí na ní jezdit. Ačkoliv na to mnozí kašlou, doplňují závěrem.