LinkedIn už není jen o životopisech. Hodně pomůže ve strategii PR

V dnešní době je v public relations velmi důležité rychle reagovat na nastalou krizovou situaci a být na to připravený. Také se hodí umět pracovat s novými technologiemi, a to jak z hlediska využití dat, tak umělé inteligence.

Rychlá a správná reakce na krizi

Jak na úvod podotýká Public Relations Specialist a Brand Storytelling Expert Hezron Ochiel, vzhledem k tomu, že blogeři a uživatelé sociálních sítí mohou rychle zahájit útok za pomoci hashtagů, značky čelí online neustálým výzvám. V roce 2025 bude podle něj zvládání těchto krizí důležitější než kdy jindy pro podniky, které chtějí zůstat silné a zachovat si dobrou pověst.

Značky nebudou mít ten luxus čekat, až negativní publicita sama odezní, budou muset jednat rychle. Pokud například zákazník zveřejní příspěvky o špatné zkušenosti a ta začne získávat pozornost, odpověď během několika hodin (nebo dokonce minut) může znamenat obrovský rozdíl, dodává v článku s tím, že dobrá reakce na krizi spočívá především v tom být proaktivní, ale ne reaktivní.

Hezron Ochiel si dále myslí, že PR týmy budou muset předvídat potenciální problémy a mít jasný plán, jak je řešit. Klíčovou věcí je zde transparentnost a odpovědnost. Když si značky připustí chyby a vysvětlí, jak je řeší, je pravděpodobnější, že promění kritiky v příznivce, zdůrazňuje.





Monique Farmer ze společnosti Avant Solutions pro Public Relations Society of America uvedla, že aby došlo k ochraně společnosti, je potřeba plán krizového řízení, který je strategický a přizpůsobivý. K tomu vedou tyto dva kroky: sestavení týmu a vypracování plánu založeného na scénářích. Je důležité identifikovat klíčové zaměstnance z různých oddělení (komunikace, právní oddělení a vedení), kteří budou součástí týmu odpovědného za reakci na krizové situace. Zajistěte, aby byli vyškoleni a byli schopni rychle jednat pod tlakem, doporučuje Farmer.

U krizového řízení je důležitý plán krizové komunikace. V rámci něj je třeba vypracovat podrobné odpovědi na různé typy krizí, od negativity na sociálních sítích po firemní skandály. Spusťte simulace, abyste identifikovali mezery ve svém plánu, a pravidelně jej aktualizujte, aby zohlednil nová rizika. Pamatujte, že dobře připravený plán reakce na krizi není statický – vyvíjí se s dobou a drží krok s novými hrozbami a příležitostmi, dodává.

Podle Michelle Lawless z Media Minefield mít připravený krizový plán ještě předtím, než se situace stane, pomůže přečkat bouři a připraví firmy na úspěch. Nikdo nechce přemýšlet o logistice toho, komu zavolat nebo kdo schvaluje zasílání zpráv, když jste uprostřed krize. Mít tyto věci rozvržené vám umožní soustředit se na aktuální situaci a efektivně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami, radí v článku.

LinkedIn už není jen o životopisech

Sociální síť LinkedIn má více než 700 milionů uživatelů z celého světa a nabízí tak další způsob, jak mohou společnosti i jednotlivci předvést své znalosti a schopnosti širšímu publiku. John Mackowiak, Vice President Public Relations v The Martin Group, zmiňuje, že jedním z trendů sociálních médií, který by neměl být přehlížen, je, že stále více profesionálů, odborníků a organizací dělá z LinkedIn svou primární platformu pro sdílení obsahu a vzájemné diskuse.

Zatímco poptávka po krátkém video obsahu na platformách, jako je TikTok a Instagram, zdánlivě roste, dlouhý obsah nezůstal zastaralý. Průmysl zaznamenává posun zpět k věcnějšímu, dlouhému obsahu a mnoho značek se uchyluje k článkům na LinkedIn, popisuje a doplňuje, že některé společnosti využívají své vlastní zaměstnance, aby publikovali a sdíleli obsah na LinkedIn ve snaze polidštit své značky a lépe se spojit se zainteresovanými stranami.

Články se mohou týkat postřehů z oboru, výzkumu, aktualizací ve firmě, rad pro ostatní odborníky nebo například shrnutí odborných zkušeností. Nejdůležitější je, aby se téma autorovi zdálo autentické, oslovovalo jeho stávající síť sledujících a pomáhalo mu zvětšovat důvěryhodnost vedle jejich značky, vyjmenovává s tím, že LinkedIn přináší také analýzu čtenářů, což znamená zpětnou vazbu v reálném čase o relevanci tématu a ujištění, že obsah propojuje.

Také Hezron Ochiel si myslí, že je pryč doba, kdy LinkedIn sloužil pouze jako digitální životopis. Namísto toho je to místo, kam se profesionálové chodí učit, sdílet nápady a předvádět své odborné znalosti. V roce 2025 se podle něj PR profesionálové opřou o LinkedIn jako o klíčový nástroj pro budování myšlenkového vedení. Přemýšlejte o tom: když lidé chtějí vědět, zda jste legitimní, pravděpodobně zkontrolují váš profil na LinkedIn. To je vaše šance vyniknout, doporučuje a zmiňuje, že firmě může pomoci například sdílení postřehů z úspěšné kampaně, psaní příspěvků o trendech v oboru nebo komentování velkých novinek.

Jde o to ukázat, že víte, co umíte, a oslovit to správné publikum. Pokud ještě nejste na LinkedIn aktivní, je čas začít. PR profesionálové, kteří jej využívají strategicky, nejen posílí svou důvěryhodnost, ale také vybudují důvěru ke značkám, které zastupují, zdůrazňuje.

Strategie ukaž, neříkej

Odborníci se shodují, že se analýza dat stala nepostradatelnou při formulování PR strategií. Stále aktuálnější je tak přísloví „ukaž, neříkej“, kdy zúčastněné strany hledají empirické důkazy, aby svá tvrzení doložily. Využití dat k vyprávění příběhů, měření účinnosti kampaní a vylepšování zasílání zpráv zajišťuje, že iniciativy PR budou mít dopad a zároveň budou v souladu s cíli organizace, vysvětlují na blogu zaměstnanci z agentury Next Level PR.

John Mackowiak připomíná, že „ukaž, neříkej“ je osvědčeným postupem v oblasti PR od vzniku této profese. A jde také o trend v žurnalistice, kde je investice do vizualizace dat patrná. Podle něj všechny značky nemohou mít vlastní digitální vývojáře nebo datové analytiky, ani nelze očekávat, že budou součástí základních dovedností PR odborníka. Říká však, že bychom měli vyzvat k využití dat způsobem, který činí vyprávění působivějším. Vstupním bodem může být například zavedení infografiky jako doplňku k blogům a prezentacím. Dobře umístěná statistika v prostém textu může povýšit prezentaci nebo blog na obsah, který nelze ignorovat, doplňuje.

Také PR ovlivňuje umělá inteligence

Umělá inteligence ovlivňuje řadu oborů a vztahy s veřejností nejsou žádnou výjimkou. Dokáže například zefektivnit pracovní postupy, personalizovat komunikaci nebo předvídat reakce veřejnosti na kampaně. Monique Farmer radí použít umělou inteligenci ke zlepšení efektivity, kdy její nástroje, jako jsou chatboti nebo automatizované sledování médií, mohou uvolnit ruce týmu, aby se mohl soustředit na strategičtější úkoly. Doporučuje implementovat tyto nástroje především u opakujících se úkolů, jako je právě například výše zmíněná analýza dat. Díky tomu budou mít zaměstnanci více času na kreativní práci s vysokým dopadem.

Podle odborníka na PR Johna McCartneyho bude u umělé inteligence klíčovou oblastí expanze krizové řízení. Schopnost umělé inteligence prohledávat sociální média a digitální chatování a hledat negativní obsah nebo vznikající kontroverze může značkám pomoci proaktivně řešit problémy dříve, než eskalují. Například během stažení produktu by umělá inteligence mohla okamžitě identifikovat, které demografické skupiny jsou nejvíce postiženy, a doporučit cílené zasílání zpráv, aby se vyřešil dopad, upřesňuje.

Co říkáte na AI? Je to bublina, která brzy společně s nadšením splaskne.

Je to skvělá příležitost, jak se ve vývoji dále posunout.

Považuji to za bezpečnostní hrozbu.

Nezajímám se o to.

Důležitá bude i autenticita

Spotřebitelé jsou v dnešní době stále náročnější a autenticita se tak stala základním kamenem efektivního PR. V Next level PR zmiňují průzkum, který ukázal, že 86 % zákazníků ji považuje za klíčový faktor při určování, které značky podporovat. Značky jsou tak podle nich nuceny vyhýbat se korporátnímu žargonu a věnovat se skutečné a transparentní komunikaci. To znamená uznat nedokonalosti, zapojit se do upřímných dialogů a prokázat neochvějný závazek k hodnotám značky.

Podle Matiase Rodseviche, CEO společnosti PRLab, musí specialisté PR zajistit, aby značky měly autentický hlas a skutečnou víru v to, co představují. Na blogu podotýká, že pokud značka sklouzne, publikum si toho všimne a bude to mít dopad na její důvěryhodnost. Technologie mohou být skvělým nástrojem pro zjišťování informací o cílové skupině, ale stále jsou potřeba odborníci na PR, aby zajistili lidské spojení, připomíná.

Hezron Ochiel si myslí, že autenticita může změnit hru. Může za to umělá inteligence, která sice umí rychle chrlit zajímavý obsah, ale chybí mu lidský dotek. Značky tedy podle něj budou muset zdvojnásobit autentické vyprávění příběhů a sdílet skutečné a hodnotné příběhy, které se dotknou publika. Ztotožnili byste se raději s vybroušenou zprávou vygenerovanou umělou inteligencí, nebo se skutečným příběhem, který vám promluví k srdci? ptá se v závěru.