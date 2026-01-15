Někteří rodiče přišli o zásadní výhodu. Stát už za ně nehradí pojištění

Nová úprava upřesnila okruh rodičů, kteří mají na tuto výhodu nárok, a zároveň zrušila některá dosavadní omezení. Klíčové je ale také včasné oznámení zdravotní pojišťovně, bez něj může vzniknout dluh na pojistném.
Kdo měl nárok do konce roku 2025
Do 31. prosince 2025 stát hradil zdravotní pojištění osobě, která pečovala buď o jedno dítě do 7 let, nebo o dvě a více dětí do 15 let. Pečující osoba si zároveň mohla přivydělávat, maximálně však čtyři hodiny denně. Omezení se týkalo i samotných dětí, pobyt v jeslích nebo mateřské škole byl možný nejvýše čtyři hodiny denně.
Nová pravidla od ledna 2026
Od začátku roku 2026 se podmínky zjednodušují, ale zároveň zpřísňují okruh oprávněných osob. Státním pojištěncem je nově pouze ten, kdo pečuje alespoň o jedno dítě mladší 7 let. Na rozdíl od dřívější úpravy už nezáleží na výši příjmů ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti.
Zásadní změnou je také to, že už není časově omezen pobyt dítěte ve školce nebo škole. Stále ale platí, že dítě nesmí být umístěno v zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem.
Nová pravidla zároveň ruší další omezení
Dítě předškolního věku může být v jeslích nebo mateřské škole na dobu delší než čtyři hodiny denně a školní dítě může navštěvovat školní družinu mimo dobu výuky. Pečující osoba může mít příjmy ze zaměstnání či podnikání a stále platí, že dítě nesmí být svěřeno do péče jiné osoby či umístěno v zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem.
Jak uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která o změnách informuje, v nejbližších dnech rozešle svým klientům kategorie L dopis s informacemi o změnách s čestným prohlášením, které bude nutné po 1. lednu 2026 vyplnit a doručit zpět pojišťovně.
Pozor na povinnost oznámení pojišťovně
Klíčové je, že nárok na státem hrazené zdravotní pojištění vzniká až dnem následujícím po oznámení zdravotní pojišťovně. Oznámení nelze podat zpětně, a pokud rodič tuto povinnost opomene, může se nečekaně ocitnout v pozici dlužníka.
Na změnu upozorňuje mimo jiné i Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana. Ten také nabízí konkrétní příklad.
Praktický příklad:
Pečujete o dítě mladší 7 let a zároveň pracujete jako zaměstnanec nebo OSVČ? Pokud je váš příjem nižší než minimální mzda, oznamte předem své zdravotní pojišťovně, že jste státním pojištěncem.
Díky tomu nebudete odvádět pojistné z minimální mzdy, jako tomu bylo dříve, ale pouze z částky, kterou si skutečně vyděláte. Tato možnost se vždy týká pouze jednoho z rodičů.
Minimální mzda je pro rok 2026 stanovena na 22 400 Kč.
